McDonald’s abandona la tecnología de voz AI en el Drive-Thru. ¿Qué podría significar esto para las acciones de SoundHound AI?

McDonald’s (NYSE: MCD) anunció recientemente que estaba abandonando su tecnología de pedidos por voz impulsada por inteligencia artificial (IA) de International Business Machines (NYSE: IBM). En cambio, la cadena de comida rápida buscará reemplazar la tecnología con una solución alternativa para finales de año.

Veamos de cerca la decisión de McDonald’s y qué impacto podría tener en SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), cuya tecnología de IA impulsada por voz ha estado haciendo grandes avances en el espacio de los restaurantes últimamente.

Un posible reemplazo de McDonald’s

La decisión de McDonald’s de poner fin a su asociación con IBM para la tecnología automatizada de toma de pedidos después de una prueba de dos años llega como una sorpresa, ya que la cadena de restaurantes vendió a IBM la tecnología que impulsaba la solución a fines de 2021. McDonald’s adquirió originalmente una startup de voz IA llamada Apprente en 2019 e integró en una empresa llamada McD Tech Labs, que luego vendió a IBM. Desde ese acuerdo, ha estado probando la tecnología, que ha implementado en más de 100 ubicaciones.

La tecnología de pedido por voz se apagará en todas las ubicaciones antes del 26 de julio de este año. Cuando se implementó por primera vez la tecnología, McDonald’s dijo que era un 85% precisa y que podía tomar el 80% de los pedidos. Sin embargo, en las redes sociales, algunos de los errores más grandes de la tecnología se hicieron virales, como agregar paquetes de ketchup y mantequilla a un pedido de helado con agua.

El director de restaurantes de McDonald’s, Mason Smoot, informó a los franquiciados que la compañía estaba contenta con la prueba pero que había "una oportunidad de explorar más ampliamente soluciones de pedidos por voz".

SoundHound es una elección lógica potencial como reemplazo de IBM, ya que la compañía ha ganado mucha tracción en el espacio de los restaurantes con su tecnología de voz IA para pedidos en los establecimientos de comida rápida y otras aplicaciones específicas de la industria. Estas incluyen su plataforma Smart Ordering, que toma pedidos y responde preguntas de llamadas telefónicas entrantes, así como su solución Employee Assist, que actúa como un copiloto a través de un auricular de empleado para ayudar a responder preguntas que puedan tener, como cómo limpiar la máquina de helados.

SoundHound ha cerrado acuerdos con varias grandes cadenas de restaurantes de servicio rápido (QSR), incluyendo White Castle, Jersey Mike’s, Five Guys, Noodles & Company y Chipotle Mexican Grill, junto con las principales empresas fintech de restaurantes como Toast, Olo y Square. Como tal, es ciertamente un contendiente viable para reemplazar a IBM como socio de tecnología de pedidos de voz IA de McDonald’s.

Sin embargo, SoundHound no es el único candidato. Wendy’s está utilizando Google Cloud de Alphabet para alimentar su plataforma Fresh AI que está probando en algunos de sus establecimientos. Mientras tanto, cadenas de restaurantes como Del Taco, propiedad de Jack in the Box, Rally’s, Checker’s y CKE han utilizado soluciones de compañías como Presto Automation, Hi Auto tech, OpenCity y Valyant AI.

De hecho, Alphabet podría ser el favorito para ganar el acuerdo, ya que McDonald’s y Google Cloud llegaron a un acuerdo en diciembre pasado para aplicar soluciones de IA generativa en todos sus restaurantes en todo el mundo. Sin embargo, incluso con el acuerdo de Wendy’s, la IA por voz todavía no es la competencia central de Google, y si SoundHound tiene la mejor solución, aún podría ganar el acuerdo de McDonald’s.

¿Es el momento de comprar acciones de SoundHound?

Dado el reciente acuerdo de McDonald’s con Google Cloud, es probable que SoundHound no sea considerado el favorito para ganar el acuerdo, pero si lo hace, ayudaría a validar a la compañía como líder en el espacio de la IA por voz, y las acciones ciertamente se dispararían con la noticia. El hecho de que McDonald’s no esté apresurándose en cerrar un nuevo acuerdo de inmediato y busque explorar alternativas es, por lo tanto, una buena noticia, y es probable que SoundHound tenga la oportunidad de mostrar su tecnología a la gigante de la comida rápida.

Operando a un múltiplo de más de 20 veces el precio de ventas (P/S) adelantado, las acciones de SoundHound no son baratas. Sin embargo, la compañía ha estado creciendo rápidamente sus ingresos y ha acumulado un gran número de negocios pendientes. Mientras tanto, un catalizador supertamaño de McDonald’s podría estar en el futuro.

Gráfico de SOUN PS Ratio (Forward)

Oportunidades como McDonald’s y los avances que está haciendo en otras industrias y dispositivos fuera de sus verticales principales de automóviles y restaurantes pueden ayudar a que las acciones se muevan desde aquí. Si bien SoundHound tiene mucho potencial, sigue siendo una inversión especulativa, dada su valoración y el hecho de que todavía está en las primeras etapas de su fase de crecimiento. Como tal, cualquier inversión en esta acción tecnológica de crecimiento debe ser de un tamaño adecuado, dada el riesgo.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet, Block y Toast. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Block, Chipotle Mexican Grill, Olo y Toast. The Motley Fool recomienda International Business Machines. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

McDonald’s abandona la tecnología de voz AI para pedidos en el drive-thru. ¿Qué podría significar esto para las acciones de SoundHound AI? fue publicado originalmente por The Motley Fool

