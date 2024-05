Mayoria del ANC amenazada por MK, DA y EFF.

Los sudafricanos están listos para votar en la elección más crucial desde que el sistema racista del apartheid terminó en 1994. Más de 27 millones de personas están registradas para emitir sus votos en una encuesta que destaca la creciente fragmentación política después de 30 años de democracia. Un récord de 70 partidos y 11 independientes están disputando una elección que verá a los sudafricanos votar por un nuevo parlamento y nueve legislaturas provinciales. “El gran crecimiento de los partidos muestra desilusión con los viejos partidos grandes o, los cínicos dirían, que la gente está buscando una oportunidad para entrar en el parlamento y ganar una pensión”, dijo el analista político Richard Calland a la BBC. En el poder desde que el ícono anti apartheid Nelson Mandela lo llevó a la victoria al final del gobierno de minoría blanca, el Congreso Nacional Africano (ANC) busca un séptimo mandato en el cargo. Aunque está seguro de una “victoria decisiva”, las encuestas de opinión han sugerido consistentemente que el partido perderá su mayoría parlamentaria por primera vez, obligándolo a entrar en una coalición con uno o más partidos de oposición. “Estamos entrando en la próxima fase de nuestra democracia, y va a ser una gran transición”, dijo el Prof. Calland a la BBC. “O bien nos convertiremos en una democracia más competitiva y madura, o nuestra política se volverá más fragmentada”, agregó. La campaña ha estado dominada por la corrupción generalizada en el gobierno, los niveles aplastantemente altos de desempleo, especialmente entre los jóvenes, la deteriorada prestación de servicios públicos y la delincuencia desenfrenada. La principal oposición, la Alianza Democrática (DA), ha firmado un pacto con otros 10 partidos, acordando formar un gobierno de coalición si obtienen suficientes votos para desalojar al ANC del poder. Pero esto es muy poco probable, ya que se espera que el ANC siga siendo el partido más grande, colocándolo en una posición de liderazgo en una coalición. Obtuvo el 57,5% de los votos en la última elección en comparación con el 21% de la DA. El ex presidente Jacob Zuma causó un gran impacto cuando anunció en diciembre que abandonaba el ANC para hacer campaña por un nuevo partido, uMkhonto weSizwe (MK), que se traduce como Lanza de la Nación. Aunque se le ha prohibido postularse para el parlamento debido a una condena por desacato al tribunal, su nombre seguirá apareciendo en la papeleta como líder de MK. Las encuestas de opinión sugieren que MK obtendrá aproximadamente el 10% de los votos. Se espera que le vaya especialmente bien en su provincia natal de KwaZulu-Natal, donde las tensiones han sido altas, con algunos incidentes de violencia reportados durante la campaña. “La elección en KwaZulu-Natal podría convertirse en un gran lío, esperen muchos disputas y contestaciones sobre los resultados”, dijo el Prof. Calland. Las mujeres representan el 55% de los votantes registrados, alrededor de 15 millones, según estadísticas publicadas por la comisión electoral. En cuanto al grupo de edad, el registro de votantes es mayor entre los que tienen entre 30 y 39 años. Representan casi siete millones de los 26,7 millones de votantes. Pero, dijo, el Prof. Calland, alrededor de 13,7 millones de votantes elegibles no se registraron, la mayoría de ellos – ocho millones – menores de 30 años. “Han dado la espalda a nuestra joven democracia. La suposición es que han perdido la esperanza, sintiéndose excluidos económicamente y sin ver una oposición viable”, agregó. Este punto de vista fue confirmado por Keabetswe Maleka, de 29 años, quien vive en Soweto, que fue el epicentro de un levantamiento estudiantil contra el apartheid en 1976. En una entrevista con el presentador del podcast BBC Africa Daily, Mpho Lakaje, dijo que no votaría debido a los malos servicios públicos y porque está desempleado. “Estoy buscando trabajo. No está pasando nada”, dijo. Otro residente de Soweto, Mawela Rezant, de 66 años, dijo que definitivamente votaría con la esperanza de que el próximo gobierno aborde el desempleo y la delincuencia. “Espero ver crecer nuestra economía. Espero ver a la policía en pleno vigor”, agregó. La policía y el ejército han sido desplegados en los colegios electorales de todo el país para garantizar que la votación se realice pacíficamente y que no se roben las papeletas.