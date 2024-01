Mayor Breed se niega a firmar la resolución de alto al fuego.

SAN FRANCISCO – La alcaldesa de San Francisco, London Breed, dijo que no firmará la resolución que pide un alto el fuego en Gaza.

En una carta a los supervisores el viernes, la alcaldesa Breed dijo que devolverá la resolución que fue aprobada la semana pasada durante la intensa reunión del consejo que estuvo llena de manifestantes en apoyo a Gaza.

La resolución pide la liberación de rehenes en Gaza y condena los ataques antisemitas, anti-palestinos e islamofóbicos.

“Muchos fuera de San Francisco no hacen la distinción entre los ocho supervisores del distrito y la visión oficial de San Francisco. Así que permítanme ser clara: lo que ocurrió en la Junta de Supervisores no habla en nombre de la ciudad entera. No creo que ninguna declaración o resolución pueda hacerlo. Nuestra gente lo hace. Nuestros valores lo hacen”, escribió Breed.

Breed también mencionó el trato a la comunidad judía en la reunión en su carta.