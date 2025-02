Matemáticas y la manía de las Águilas se cruzan para un grupo de estudiantes de Filadelfia

Math, Eagles manía colisionan para un grupo de estudiantes de Filadelfia – CBS Noticias

La exageración del Super Bowl se está convirtiendo en una oportunidad de aprendizaje para “Las Chicas Negras Aman las Matemáticas,” una organización sin fines de lucro de Filadelfia que está pensando fuera de la caja para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades matemáticas. Eva Andersen explica.

