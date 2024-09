Masimo se asocia con Qualcomm para desarrollar una plataforma de referencia de reloj inteligente de próxima generación para fabricantes de equipos originales.

Plataforma Integral Combina las Capacidades de Biolectura Líderes de la Industria de Masimo (NASDAQ:) con las Plataformas Wearable Snapdragon para Expandir el Ecosistema Wear OS de Google™

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Masimo (NASDAQ: MASI), un importante innovador médico global, y Qualcomm (NASDAQ:) Technologies, Inc., cuyas plataformas con marca Snapdragon® impulsan experiencias extraordinarias para los consumidores, anunciaron hoy que Masimo se está asociando con Qualcomm Technologies para desarrollar una plataforma de referencia de smartwatch de próxima generación para los fabricantes originales (OEM) que construyen smartwatches Wear OS by Google. La potente combinación de tecnologías de biolectura de Masimo clínicamente comprobadas y revolucionarias – basadas en su experiencia de décadas en el diseño de soluciones de monitorización hospitalaria líderes en la industria – y las plataformas wearable Snapdragon de última generación ayudarán a escalar el ecosistema wearable. Forjando el futuro de los dispositivos wearables, la plataforma de referencia permitirá a los OEM construir y lanzar más eficientemente smartwatches de alta calidad y rendimiento al mercado. La plataforma también se beneficiará de un conjunto robusto de herramientas de seguimiento de salud y bienestar de Masimo en las que los consumidores pueden confiar para proporcionar datos precisos y confiables; utilizará exclusivamente sistemas en chips (SoCs) de alto rendimiento y ultra bajo consumo junto con comunicaciones inalámbricas y celulares líderes en la industria de Qualcomm Technologies para permitir una experiencia de conectividad superior.

Joe Kiani, Fundador y CEO de Masimo, dijo, Estamos muy emocionados de poder asociarnos con Qualcomm Technologies, a quienes naturalmente recurrimos para suministrar los chips en nuestro próximo wearable Masimo Freedom™, para crear una plataforma de referencia verdaderamente notable. Es una plataforma impulsada por la creencia de que cuando los componentes clave de un smartwatch son suministrados por expertos líderes en su campo, el conjunto armonioso produce algo aún mayor que la suma de esas partes excelentes. En resumen, los ingenieros de Qualcomm Technologies y Masimo están trabajando juntos para optimizar el ‘corazón’ del smartwatch. La capacidad de Masimo para crear tecnologías de monitorización de precisión y algoritmos avanzados de procesamiento de señales, combinados con los sistemas Snapdragon de alto rendimiento y bajo consumo meticulosamente diseñados, es una base convincente. Esperamos que esta nueva plataforma wearable potencie las capacidades de los OEM de smartwatch para crear smartwatches competitivos y deseados para los consumidores de todo el mundo. Estoy deseando asociarme con una empresa tan conocida por su compromiso con la innovación como Masimo.

Dino Bekis, Vicepresidente y Gerente General de Wearables y Soluciones de Señal Mixta de Qualcomm Technologies, Inc., dijo, Comenzando con Snapdragon W5+ Gen 1, esta colaboración ampliará significativamente la gama de opciones de smartwatch para los consumidores y mejorará aún más la excepcional experiencia de Wear OS. Con estos diseños de referencia, los OEM se beneficiarán de diseños de producción robustos, que incorporan la tecnología de biolectura state-of-the-art de Masimo y las plataformas wearable Snapdragon líderes de Qualcomm Technologies. En última instancia, les permitirá llevar sus smartwatches al mercado de manera rápida y a escala de forma transparente.

Los OEM que adopten la nueva plataforma de referencia seguirán diseñando y produciendo las exteriores físicos de sus nuevos smartwatches y tendrán control creativo sobre la apariencia de la interfaz de usuario. Los interiores de los dispositivos, incluidas las plataformas wearable Snapdragon y los biosensores de Masimo, serán diseñados, proporcionados y probados por Masimo para garantizar un rendimiento premium y una experiencia de usuario inigualable. Las capacidades de salud y bienestar contarán con las mismas innovaciones en biolectura y análisis que impulsan Masimo W1 ® y el próximo Masimo Freedom – tecnología basada en la probada y clínicamente comprobada tecnología de extracción de señales de Masimo (SET®). La plataforma de referencia de Masimo pondrá todos estos componentes, características y beneficios a disposición de los fabricantes de smartwatches Wear OS en un paquete estandarizado y fácil de implementar.

Acerca de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) es una empresa de tecnología médica global que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitorización líderes en la industria, incluyendo medidas innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Además, Masimo Consumer Audio alberga ocho legendarias marcas de audio, incluyendo Bowers & Wilkins, Denon, Marantz y Polk Audio. Nuestra misión es mejorar la vida, mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. La tecnología de oximetría de pulso Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™, introducida en 1995, ha demostrado en más de 100 estudios independientes y objetivos superar a otras tecnologías de oximetría de pulso.1 Masimo SET ® también ha demostrado ayudar a los médicos a reducir la retinopatía severa de la prematuridad en neonatos,2 mejorar la detección de CCHD en recién nacidos,3 y, cuando se utiliza para monitorización continua con Masimo Patient SafetyNet™ en salas de postoperatorio, reducir las activaciones de equipos de respuesta rápida, transferencias a la UCI y costos.4-5 Se estima que Masimo SET ® se utiliza en más de 200 millones de pacientes en los principales hospitales y otros entornos sanitarios de todo el mundo,6 y es la oximetría de pulso principal en los 10 mejores hospitales de Estados Unidos según la lista de los Mejores Hospitales Mundiales de 2024 de Newsweek7. En 2005, Masimo introdujo la tecnología rainbow ® Pulse CO-Oximetry, que permite la monitorización no invasiva y continua de constituyentes sanguíneos que antes sólo se podían medir de forma invasiva, incluyendo hemoglobina total (SpHb ®), contenido de oxígeno (SpOC™), carboxihemoglobina (SpCO ®), metahemoglobina (SpMet ®), índice de variabilidad de Pleth (PVi ®), RPVi™ (rainbow ® PVi) e índice de reserva de oxígeno (ORi™). En 2013, Masimo introdujo la Plataforma de Monitoreo de Pacientes y Conectividad Root ®, construida desde cero para ser lo más flexible y expansible posible para facilitar la adición de otras tecnologías de monitoreo de Masimo y de terceros; las incorporaciones clave de Masimo incluyen la Monitorización de la Función Cerebral de Siguiente Generación SedLine ®, la Oximetría Regional O3 ®, y la Capnografía ISA™ con líneas de muestreo NomoLine ®. La familia de monitores de CO-Oximetría de Pulso continuos y de verificación puntual de Masimo ® incluye dispositivos diseñados para su uso en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, incluida la tecnología inalámbrica e inalámbrica, como Radius-7 ®, Radius PPG ® y Radius VSM™, dispositivos portátiles como Rad-67 ®, oxímetros de pulso de yema del dedo como MightySat ® Rx, y dispositivos disponibles para uso tanto en el hospital como en el hogar, como Rad-97 ® y el Reloj Médico Masimo W1 ®. Las soluciones de automatización y conectividad hospitalaria y domiciliaria de Masimo se centran en la Plataforma de Automatización Hospitalaria Masimo™ e incluyen Iris ® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica ®, Halo ION ®, UniView ®, UniView :60™ y Masimo SafetyNet ®. Su creciente portafolio de soluciones de salud y bienestar incluye Radius T º ® y Masimo W1 Sport. Se puede encontrar información adicional sobre Masimo y sus productos en www.masimo.com. Los estudios clínicos publicados sobre los productos de Masimo se pueden encontrar en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

Referencias

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas según se define en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Cambios y Valores de 1934, en relación con la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre el desarrollo futuro, eficiencia, rendimiento potencial y adopción de la nueva plataforma de referencia de Masimo (la Plataforma) y la colaboración de Masimo con Qualcomm. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales sobre eventos futuros que nos afectan y están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están más allá de nuestro control y podrían causar que nuestros resultados reales difieran material y adversamente de los expresados en nuestras declaraciones prospectivas como resultado de varios factores de riesgo, incluidos, entre otros: riesgos relacionados con nuestra creencia de que las tecnologías de medición no invasivas únicas de Masimo, incluida la Plataforma, contribuyen a datos precisos y confiables; riesgos relacionados con nuestra creencia de que los avances médicos no invasivos de Masimo proporcionan soluciones rentables y ventajas únicas; riesgos relacionados con la suposición de que la Plataforma estará disponible para su integración en futuros smartwatches OEM; riesgos relacionados con nuestra creencia de que la Plataforma y los OEM se beneficiarán de la colaboración con Qualcomm; riesgos relacionados con COVID-19; así como otros factores discutidos en la sección “Factores de riesgo” de nuestros informes más recientes presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”), que pueden obtenerse de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones prospectivas son razonables, no sabemos si nuestras expectativas resultarán correctas. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por las advertencias anteriores. Se le advierte que no coloque una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de hoy. No asumimos ninguna obligación de actualizar, enmendar o aclarar estas declaraciones o los “Factores de riesgo” contenidos en nuestros informes más recientes presentados ante la SEC, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, salvo que sea requerido por las leyes de valores aplicables.

