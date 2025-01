Mascotas en casa ofrece talleres para mascotas durante el semestre de febrero.

Durante las vacaciones escolares, los niños pueden ir a su tienda local y descubrir cómo conocer e interactuar con los animales de manera adecuada. Aprenderán sobre las aves silvestres y cómo cuidarlas durante los meses de invierno, además podrán disfrutar de actividades gratuitas como crear su propia ave silvestre y armar su propia mezcla de alimentos para alimentar a las aves en su jardín. Al final del taller interactivo, los niños recibirán un certificado y una pegatina de My Pet Pals.

También tendrán la oportunidad de conocer algunas mascotas en la tienda. Los talleres comenzarán a las 2pm y terminarán a las 2.45pm en las siguientes fechas:

Sábado 1 de febrero y domingo 2 de febrero

Sábado 8 de febrero y domingo 9 de febrero

Sábado 15 de febrero a domingo 23 de febrero

Deberá reservar el lugar de su hijo en el taller con anticipación a través del sitio web de Pets at Home.

Cosas a considerar antes de adoptar una mascota.

Dr Samantha Butler-Davies BVSc MRCVS Directora de Servicios Veterinarios en Pets at Home, dijo: “¡Con otro descanso escolar llega otro emocionante taller de My Pet Pals! ¡Esta iniciativa ofrece a los niños en todo el Reino Unido conocimientos esenciales sobre cómo cuidar a las aves durante el invierno, con la ayuda de nuestros conocedores asesores de cuidado de mascotas en la tienda. A lo largo de los años, más de 400,000 niños han participado en el programa My Pet Pals, destacando nuestra dedicación a educar a la próxima generación sobre la tenencia responsable de mascotas”.