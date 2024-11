Masacre de Thiaroye: Francia admite ‘masacre’ colonial en África Occidental, dice el presidente de Senegal Faye.

Aquellos que se unieron a los Tirailleurs Senegalais no solo venían de Senegal, sino también de todo el imperio africano de Francia, incluyendo lo que hoy es Malí, Guinea, Níger, Benin y Chad. Fueron enviados a Francia y muchos fueron capturados por Alemania durante su exitosa invasión al país. Liberados en 1944, los soldados fueron llevados de vuelta a Senegal y alojados en el campamento militar de Thiaroye, a 15 km de la capital, Dakar. Incluso antes de partir de Francia, muchos se quejaban del pago que iban a recibir y del hecho de que no era el mismo que el de otros soldados franceses, dice la historiadora Armelle Mabon. La ira por el dinero creció una vez en Thiaroye, que la autoridad colonial consideraba un motín. El 1 de diciembre, los franceses pusieron fin violentamente a las protestas. En ese momento se dijo que 35 de los tirailleurs murieron, pero algunos han situado la cifra de muertos tan alta como 400. “Francia debe reconocer que ese día, el enfrentamiento entre los soldados y los tiradores que exigían que se les pagaran sus legítimos salarios completos, desencadenó una serie de eventos que resultaron en una masacre,” cita la agencia de noticias AP en una carta del presidente francés Emmanuel Macron a Faye. Antes, en 2014, el entonces presidente François Hollande calificó lo ocurrido de “repreesión sangrienta”. Senegal tiene previsto conmemorar el 80 aniversario de los tiroteos el domingo. En su respuesta a la carta de Macron, Faye es citado por AP diciendo que el reconocimiento de su homólogo francés abriría la puerta para descubrir “toda la verdad sobre este doloroso evento de Thiaroye”. “Hemos buscado durante mucho tiempo cerrar esta historia y creemos que, esta vez, el compromiso de Francia será pleno, sincero y colaborativo,” agregó. También indicó que podría pedir una disculpa. Sesenta y cuatro años después de la independencia de Senegal, Francia todavía tiene presencia militar en el país, pero hablando con la agencia de noticias AFP el jueves, Faye, quien fue elegido en marzo, dijo que Francia debería cerrar su base allí. “Senegal es un país independiente, es un país soberano y la soberanía no acepta la presencia de bases militares en un país soberano,” es citado diciendo. Información adicional por Mamadou Faye en Dakar.