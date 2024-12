Más teléfonos Android están adoptando la respuesta de Google al servicio Handoff de Apple.

“

Nada Phone (2). | Crédito de la imagen – PhoneArena

La rivalidad entre Android e iOS sigue en marcha, con cada uno tomando ideas del otro. Hace poco le tocó a Google tomar una página del libro de jugadas de Apple con los servicios entre dispositivos – la respuesta de Google al servicio Handoff de iOS. Ahora, esta función se está expandiendo a aún más dispositivos.

Inicialmente lanzado para Chromebooks y ciertos teléfonos Android seleccionados, esta función ahora se observa llegando a Nothing OS. A principios de este año, una actualización de Google Play Services extendió los servicios entre dispositivos a ciertos teléfonos Android, y parece que los dispositivos de Nothing ahora siguen la misma línea.

Cuando los servicios entre dispositivos estén disponibles en tu Nothing Phone (1), Nothing Phone (2), o Nothing Phone (2a), probablemente recibirás una notificación que explicará cómo funciona todo y dónde encontrar más detalles en la configuración. Si deseas verificar manualmente si la función está disponible, sigue estos pasos:

Ve a Configuración Selecciona GoogleToca en Dispositivo y compartir Elige Servicios entre dispositivosUna vez allí, puedes conectar todos los dispositivos compatibles usando tu cuenta de Google.

El Nothing Phone (2) mostrado aquí obtiene servicios entre dispositivos. | Crédito de la imagen – PhoneArena

Los servicios entre dispositivos se iniciaron con los teléfonos Pixel de Google y rápidamente se extendieron a ciertos teléfonos Samsung. Al principio, el enfoque estaba en algo simple: sincronizar el descarte de notificaciones entre dispositivos. Pero eso fue solo el comienzo. Google ha lanzado aún más funciones, como lanzar videollamadas y compartir conexiones a Internet (en los teléfonos Samsung, es Auto Hotspot).

Si buscas crear un ecosistema Android sin problemas, los servicios entre dispositivos son un cambio de juego. Aunque están limitados a ciertas aplicaciones y escenarios por ahora, son sin duda lo más parecido que Android tiene al Handoff de Apple. Y es genial ver más marcas sumándose – porque, seamos sinceros, la mayoría de nosotros manejamos más de un gadget en estos días.

Dicho esto, el despliegue es comprensiblemente más lento. A diferencia de iOS, que es exclusivo de Apple, Android está presente en innumerables marcas, por lo que ajustar los servicios entre dispositivos para cada una lleva su tiempo.

En otras noticias relacionadas con Android, la aplicación Google News está recibiendo un elegante rediseño. Google está preparando “notificaciones agrupadas,” que agruparían de forma inteligente las alertas relacionadas. Por último, Android 16 está listo para iluminar tus fotos de Instagram, incluso en las condiciones de menor luz.

