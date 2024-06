Más personas podrían ser capaces de comprar el Vision Pro hoy, pero yo no seré una de ellas.

“

El Vision Pro es un avance absoluto en el mundo de los auriculares de realidad mixta…pero sigue siendo un auricular de realidad mixta. Eso es lo que ha estado pasando por mi cabeza mientras veo el lanzamiento del producto en un montón de nuevos países hoy.

El Vision Pro ha estado a la venta en los Estados Unidos (donde vivo) desde febrero. Solo unas semanas después de que Apple organizara la WWDC 2024 y anunciara visionOS 2, la compañía lanzó hoy el auricular en otros cuatro países de Asia.

Los clientes en China continental, Hong Kong, Japón y Singapur ahora pueden tener en sus manos el Vision Pro, y Apple —como es usual en los lanzamientos de productos— cubrió el evento compartiendo montones de fotos de clientes probándose el auricular por primera vez en las Apple Stores de la compañía.

Definitivamente es el auricular de realidad mixta más capaz

A pesar de que estoy emocionado por todos los que compraron su auricular Vision Pro hoy y lo están pasando genial, cada vez que escucho acerca del auricular recuerdo que aún no es para mí.

Recuerdo cuando Apple presentó el Vision Pro en la WWDC 2023. Aunque ha pasado más de un año desde que lo vimos por primera vez, el producto es, de lejos, el auricular de realidad mixta más tecnológicamente avanzado del mercado. Desde la resolución hasta la potencia y capacidades, no hay otro auricular orientado al consumidor o al prosumidor que se acerque a lo que este aparato puede hacer.

He visto videos de personas aisladas en un avión y viendo una película en una pantalla de 100 pies, jugando juegos de Apple Arcade en una pantalla virtual enorme, y los videos envolventes que te hacen sentir como si estuvieras en la acción.

Técnicamente es insuperable en logros técnicos. Con todo eso en mente, sin embargo, sigo esperando.

Sigue siendo un auricular de realidad mixta

Aunque el Vision Pro es innegablemente el auricular de realidad mixta más impresionante técnicamente en el mercado en este momento, sigue siendo un auricular de realidad mixta — y eso significa que sigues experimentando todos los problemas que tiene un auricular de realidad mixta.

Tuve el Meta Quest 3 por un tiempo y, aunque puedes pasar un rato allí, ciertamente no puedo pasar mucho tiempo allí debido a que eventualmente es incómodo llevar un auricular por mucho tiempo. Simplemente no quiero usarlo por tanto tiempo hasta que me canse de llevarlo, y eso sigue siendo un problema con todos los auriculares que hay.

También está la duración de la batería que, como todos señalan, sigue siendo de hasta 2 horas, lo que hace que este sea un auricular que es mejor usar en el sofá que caminando por ahí. Y, si voy a sentarme en el sofá de todos modos, más vale que vea mi televisor.

Por supuesto, también está el precio. El Vision Pro cuesta la friolera de $3,500, y eso es solo el precio base. Eso no incluye el estuche de viaje, baterías adicionales o cualquier accesorio. Rápidamente puedes superar los $4,000 fácilmente al comprar esta cosa, y para algo que aún no es una parte integral de nuestras vidas, ese es un precio bastante elevado.

Luego está algo que he experimentado al usar estos auriculares y que es más difícil de cuantificar: la sensación de soledad. Aunque empresas como Meta y Apple están trabajando para utilizar esta tecnología para hacer que las cosas se sientan más reales cuando estás lejos el uno del otro, no puedo evitar sentirme solo cuando la experiencia ha terminado.

Hablaré con alguien como si estuviera allí y luego, cuando me quito el auricular, recuerdo que estoy sentado en mi apartamento, solo. Es extraño. Es como en las películas donde alguien regresa de entre los muertos y luego se desvanece. No sé cómo sacudirme esa sensación, así que espero que Apple lo resuelva.

Estoy esperando el Apple Vision (no pro)

Si bien todo lo anterior son razones por las que me abstengo de comprar un Apple Vision Pro en este momento, todas estas son cosas que Apple tiene la oportunidad de abordar. Pueden mejorar la duración de la batería, hacer que el dispositivo sea más ligero y cómodo con el tiempo (como hizo Meta con el Quest) y, lo más importante, hacerlo más asequible.

Actualmente hay rumores de que Apple está posponiendo el Vision Pro 2 por ahora para enfocarse en un modelo más asequible que probablemente sería el Apple Vision — el Vision Pro para el resto de nosotros. Si ese producto sale al mercado y tiene un precio mucho más atractivo, podría interesarme rápidamente.

Tendremos que esperar y ver y el futuro de este espacio es muy interesante, pero, al menos por ahora, el Vision Pro tendrá que expandirse por todo el mundo sin que yo compre uno. Estoy seguro de que Apple estará bien sin mí.

