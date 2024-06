Más palestinos heridos cuentan a la BBC que el ejército israelí los obligó a subir a un jeep

Hace 25 minutos

Por Lucy Williamson, Corresponsal en Oriente Medio

BBC

Samir dijo que estaba “esperando a la muerte” después de ser recogido por soldados israelíes

Dos hombres palestinos más, heridos durante una operación militar en Cisjordania ocupada la semana pasada, han contado a la BBC que soldados israelíes los obligaron a subir al capó de un jeep del ejército y los condujeron, a veces a gran velocidad, por caminos del pueblo.

Sus relatos llegan días después de que se difundiera un vídeo de Mujahid Abadi Balas, de 23 años, aferrado al capó de lo que parece ser el mismo jeep del ejército israelí, provocando una indignación internacional.

La BBC ha hablado ahora con dos hombres que alegan un trato similar durante la operación en Jabariyat, en las afueras de Jenin, el sábado pasado.

Samir Dabaya, de 25 años, ahora en el hospital de Jenin, dice que fue tiroteado en la espalda por las fuerzas israelíes durante la operación en Jabariyat, y yació boca abajo y sangrando durante horas, hasta que los soldados vinieron a evaluarlo.

Se muestra metraje de un palestino herido atado a un jeep del ejército israelí

Cuando lo voltearon y descubrieron que estaba vivo, dice que lo golpearon con un arma, antes de recogerlo, llevarlo al jeep y arrojarlo sobre él.

“Me quitaron los [pantalones]. Quería agarrarme al coche, pero [un soldado] me golpeó la cara y me dijo que no lo hiciera. Luego empezó a conducir”, dijo. “Estaba esperando la muerte”.

Samir nos mostró un video de una cámara de seguridad que parece mostrarlo semidesnudo, acostado en un jeep en movimiento con un número 1 claramente marcado en su lado.

La ubicación parece coincidir con donde tuvo lugar la operación, pero no se ve ninguna fecha ni hora en la grabación.

Otro hombre palestino, Hesham Isleit, también le dijo a la BBC que fue tiroteado dos veces durante la operación en Jabariyat y obligado a subir al mismo jeep militar, marcado con el número 1.

Hesham Isleit dice que fue atado a un jeep por las fuerzas israelíes después de ser disparado

Describió “disparos desde todos lados” y dijo que intentó huir pero le dispararon en la pierna, tras lo cual llegó una unidad del ejército para recogerlo a él y a otro hombre.

“Nos ordenaron ponernos de pie y nos desnudaron”, dijo, “luego nos pidieron subir al frente del jeep”.

El coche estaba tan caliente, que se sentía “como fuego”, dice.

“Estaba descalzo y desnudo. Intenté poner la mano en el jeep y no pude, estaba ardiendo. Les decía que estaba muy caliente, y me obligaban a subirme, diciéndome que si no quería morir, debería hacerlo”.

Presentamos estas acusaciones al ejército de Israel; dijo que los casos estaban bajo revisión.

En respuesta al video original de Mujahid Abadi Balas la semana pasada, el ejército israelí dijo que estaba atado al jeep de forma “una violación de las órdenes y procedimientos” y que su caso sería investigado.

“La conducta de las fuerzas en el video del incidente no se ajusta a los valores de las FDI,” dijo en una respuesta escrita.

Desde su cama de hospital, Mujahid le dijo a la BBC que no esperaba sobrevivir a la experiencia, y estaba diciendo sus últimas oraciones mientras estaba acostado en el vehículo en movimiento.

Mostró a la BBC un segundo video, grabado a cierta distancia, que parece respaldar su relato de ser arrojado al vehículo por soldados israelíes.

Mujahid, que fue captado en cámara siendo puesto en la parte delantera de un jeep, dijo que pensaba que no sobreviviría

“Una vez que confirmaron que no llevaba nada [ninguna arma], bajaron del jeep y empezaron a golpearme en la cara, la cabeza y los lugares de mis heridas,” dijo. “Los soldados me levantaron por las muñecas y los tobillos, y [me balancearon] de un lado a otro, antes de lanzarme al aire”.

Dice que cayó al suelo, lo recogieron y lo balancearon de nuevo, antes de arrojarlo al jeep y llevarlo a una casa cercana.

El ejército dijo que estaba en Jabariyat el fin de semana pasado para arrestar a sospechosos buscados, y que durante la operación “terroristas abrieron fuego contra las tropas, que respondieron con fuego real”.

Hesham dijo que la casa en la que él y Mujahid estaban ese día pertenecía a Majd al-Azmi, un vecino y amigo, que fue arrestado durante la operación y sigue bajo custodia israelí.

Los tres hombres dicen que estaban desarmados, y todos fueron liberados rápidamente por el ejército después de los controles de identidad.

Las bombas enterradas cerca de Jenin golpearon a dos unidades israelíes y dejaron grandes cráteres en la carretera

El grupo de derechos humanos israelí, Btselem, ha estado rastreando los casos.

Su portavoz, Shai Parnes, dijo que desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, la violencia contra los palestinos en Cisjordania por parte de soldados israelíes y colonos ha alcanzado niveles récord.

“Es más radicalizado, es más brutalizado, es más extremo,” dijo. “Desde el 7 de octubre, más de 500 palestinos han sido asesinados – más de 100 de ellos menores – y cada día hay invasiones de ciudades palestinas.”

Jenin ha sido un objetivo particular de las incursiones israelíes desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, con más de 120 palestinos – civiles y combatientes – asesinados por soldados israelíes allí.

Pero hombres armados aún patrullan el campamento de Jenin donde se basan los combatientes respaldados por Hamas y la Yihad Islámica, y los residentes en el pueblo dicen que no hay signos de que la guerra disminuya.

“Lo que el ejército no sabe es que la resistencia es una idea plantada en el corazón,” dijo un residente. “No se detendrá. Si uno es asesinado, cinco más lo reemplazarán.”

Durante una operación israelí esta semana, las bombas enterradas profundamente en las carreteras alrededor del campamento golpearon a dos unidades al entrar – matando a un soldado y hiriendo a otros 16.

Esta batalla comenzó mucho antes de la Guerra de Gaza, pero las tácticas y actitudes están cambiando aquí, y el comportamiento de las tropas israelíes está bajo escrutinio en Cisjordania también.

Este es un territorio diferente a Gaza, pero son los mismos enemigos, atrapados en la misma guerra más amplia.