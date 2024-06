Más mujeres jóvenes están siendo esterilizadas desde que se revirtió ‘Roe’

“

Sophia Ferst recuerda su reacción al enterarse de que la Corte Suprema había revocado Roe contra Wade: necesitaba hacerse una esterilización.

En cuestión de una semana, consultó con su proveedor sobre la posibilidad de realizarse el procedimiento.

Ferst, de 28 años, siempre ha sabido que no quiere tener hijos. También le preocupa quedar embarazada como resultado de una agresión sexual y luego no poder acceder a servicios de aborto. “Ya no es un concepto descabellado”, afirmó.

“Creo que los niños son muy divertidos. Incluso veo niños en mi práctica terapéutica, pero, sin embargo, entiendo que los niños suponen un gran compromiso”, dijo.

En Montana, donde Ferst reside, los legisladores han aprobado varias leyes para restringir el acceso al aborto, las cuales están pendientes en los tribunales. Cuarenta y un estados tienen prohibiciones o restricciones sobre el aborto, según el Instituto Guttmacher, y grupos antiabortistas han abogado por restringir el acceso a anticonceptivos en los últimos años.

Después de que Roe fuera revocado en junio de 2022, los médicos afirmaron que una ola de jóvenes como Ferst comenzaron a solicitar métodos anticonceptivos permanentes como las ligaduras de trompas, en las que se extirpan las trompas de Falopio, o vasectomías.

Una nueva investigación publicada esta primavera en JAMA Health Forum muestra cuán grande es esa ola de jóvenes a nivel nacional.

La investigadora de la Universidad de Pittsburgh, Jackie Ellison, y sus coautores utilizaron TriNetX, una base de datos nacional de historias clínicas, para analizar cuántos jóvenes de 18 a 30 años se estaban esterilizando antes y después del fallo. Encontraron aumentos significativos tanto en la esterilización masculina como femenina. Las ligaduras de trompas se duplicaron entre junio de 2022 y septiembre de 2023, y las vasectomías aumentaron más de tres veces en ese mismo período, declaró Ellison. A pesar de este aumento, las mujeres siguen esterilizándose mucho más a menudo que los hombres. Las vasectomías se han estabilizado en la nueva tasa más alta, mientras que las ligaduras de trompas parecen seguir aumentando.

Las ligaduras de trompas entre los jóvenes habían estado aumentando lentamente durante años, pero el fallo en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization tuvo un impacto discernible. “Observamos un aumento sustancial en las operaciones de ligadura de trompas y vasectomía en respuesta a Dobbs”, dijo Ellison.

Los datos no se separaron por estados. Pero al menos en estados como Montana, donde el futuro de los derechos al aborto es profundamente incierto, los ginecólogos obstetras y urólogos afirman que están observando este fenómeno.

Gina Nelson, ginecóloga obstetra radicada en Kalispell, Montana, indicó que está viendo a mujeres de todas las edades, con y sin hijos, que buscan esterilizarse debido a la decisión de la Corte Suprema en Dobbs.

Dijo que el cambio más grande se observa en las jóvenes que no tienen hijos y buscan la esterilización. Esto representa un gran cambio respecto a cuando empezó a ejercer hace 30 años.

Nelson cree estar mejor preparada para hablarles del proceso ahora que en los años 1990, cuando tuvo a una paciente de 21 años que solicitó una esterilización. “Quería respetar sus derechos, pero también quería que considerara una serie de escenarios futuros”, dijo. “Así que en realidad le hice escribir un ensayo para mí, lo trajo, cumplió con todos los requisitos y le ligaron las trompas”.

Nelson dijo que hoy en día no hace que los pacientes hagan eso, pero aún cree que es responsable de ayudar a los pacientes a considerar profundamente lo que están solicitando. Programa tiempo con los pacientes para conversar sobre los riesgos y beneficios de todas sus opciones anticonceptivas. Considera que esto ayuda a sus pacientes a tomar una decisión informada sobre si realizarse o no un anticonceptivo permanente.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respalda la práctica de Nelson.

Louise King, profesora asistente de obstetricia en la Facultad de Medicina de Harvard, que ayuda a liderar el comité de ética de ACOG, afirmó que los proveedores están empezando a aceptar la idea de escuchar a sus pacientes, en lugar de decidir por ellos si pueden realizarse una esterilización permanente según la edad o si tienen hijos.

King dijo que algunos pacientes jóvenes que preguntan sobre la esterilización finalmente no se someten al procedimiento. Recordó a una de sus propias pacientes recientes que decidió no hacerse una ligadura de trompas después de que King hablara con ella sobre un DIU.

“Tenía miedo del dolor”, dijo. Pero después de asegurarle a la paciente que estaría bajo anestesia y no sentiría dolor, optó por el dispositivo intrauterino, un método anticonceptivo reversible.

La ginecóloga obstetra con sede en Helena, Alexis O’Leary, observa una división entre los proveedores más jóvenes y los más mayores en lo que respecta a la esterilización femenina. O’Leary terminó su residencia hace seis años. Dijo que los proveedores mayores son más reacios a esterilizar a pacientes jóvenes.

“Rutinariamente veo pacientes que han sido rechazadas por otras personas por frases como, ‘Ah, es posible que quieras tener hijos en el futuro’. ‘No tienes suficientes hijos’. ‘¿Estás segura de que quieres hacer esto? No es reversible’”, indicó.

Eso fue lo que le ocurrió a Ferst cuando intentó obtener por primera vez una ligadura de trompas.

Le pidió a su médico una tras haber tenido un DIU durante aproximadamente un año. Ferst recuerda que su ginecólogo varón le pidió que llevara a su pareja en ese momento, que era un hombre, y a sus padres para hablar sobre si podía esterilizarse.

“Me quedé sorprendida por eso”, dijo.

Entonces, Ferst se quedó con su DIU. Pero la incertidumbre de los derechos al aborto en Montana la convenció de preguntar de nuevo.

Ha encontrado una ginecóloga más joven que ha accedido a esterilizarla este año.

