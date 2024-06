Más evacuaciones a medida que más lluvia cae sobre las partes inundadas de Alemania.

Miles de personas fueron evacuadas durante el fin de semana y se espera que más abandonen sus hogares mientras el sur de Alemania fue azotado por graves inundaciones que dejaron a un rescatista muerto y al menos una persona más desaparecida el domingo por la noche. Varios pueblos a lo largo de los ríos Danubio y Schmutter fueron evacuados debido a preocupaciones sobre una presa el domingo por la noche. Las personas afectadas se les dijo que se mantuvieran tranquilas, empacaran lo esencial y siguieran las instrucciones de los servicios de emergencia. Lluvias intensas e inundaciones en dos estados causaron interrupciones durante el fin de semana y se esperaba más lluvia, según el servicio meteorológico. Cerca del lago Constanza, se esperaban más inundaciones después de que un río desbordara, inundando calles locales. Decenas de miles de servicios de emergencia han estado en acción constante desde el viernes por la noche, especialmente en la Alta Baviera y Suabia, construyendo presas de sacos de arena, bombeando agua, acordonando zonas peligrosas y rescatando personas de hogares inundados. Un bombero murió, otro aún estaba desaparecido el domingo por la noche, al igual que una mujer. Mientras tanto, las personas en el Danubio se están preparando para la inminente crecida y los servicios de rescate en transporte estaban alineando helicópteros de rescate equipados con cabrestantes, según un portavoz del servicio de rescate aéreo ADAC. En total, al menos 40,000 trabajadores de emergencia han participado en los esfuerzos de rescate desde el viernes, mientras que el ejército de Alemania también intervino para ayudar a medida que los ríos de la región crecían. Un bombero murió durante la noche después de que su bote de goma se volcara en la ciudad bávara de Pfaffenhofen an der Ilm, que se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de Munich. Sus tres colegas en el bote pudieron salvarse, pero el cuerpo del bombero fue encontrado temprano el domingo por la mañana, dijeron las autoridades locales. Los socorristas se dirigían a rescatar a una familia en la zona gravemente inundada. No hubo detalles sobre lo que sucedió con la familia. El canciller alemán Olaf Scholz expresó sus condolencias el domingo en la plataforma de redes sociales X. “La muerte de un bombero en Pfaffenhofen me ha conmocionado”, dijo, agregando que sus pensamientos estaban con los familiares y colegas del bombero. Scholz tiene previsto visitar la región el lunes. El domingo, varios legisladores viajaron a las áreas afectadas, incluido el vicecanciller Robert Habeck, el primer ministro bávaro Markus Söder y el ministro del Interior del estado, Joachim Herrmann. Söder y otros rindieron homenaje a las personas que estaban luchando contra las altas aguas y la ayuda y el apoyo mostrados. “Juntos superaremos esto”, escribió en X. Él y Habeck dijeron que estaban conmocionados por la muerte del bombero. “Es terrible. Murió intentando salvar a las personas de las inundaciones”, dijo Habeck. Un empleado de una compañía de energía resultó gravemente herido después de recibir una descarga eléctrica en Freising, Alta Baviera, dijo la policía. También había preocupaciones sobre varias personas desaparecidas, en medio de las precipitaciones extremas. Hasta ahora, alrededor de 3,000 personas en Baviera fueron evacuadas de áreas inundadas, dijo una portavoz del ministerio del Interior del estado el domingo. Un portavoz de los bomberos dijo que las inundaciones en la región eran impredecibles y las más extremas vistas hasta la fecha. Anteriormente, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) dijo que algunas regiones en el sur de Alemania registraron más de un mes de lluvia en 24 horas. Kisslegg en el estado del suroeste de Baden-Wurtemberg registró 130 milímetros de lluvia solo el viernes, informó el DWD. La región normalmente reporta 118 milímetros por mes en esta época del año. En Bad Wörishofen, Baviera, cayeron 129 milímetros en 24 horas, en comparación con un promedio mensual de 101 milímetros. Se pronostican más lluvias. Temprano el lunes, el DWD levantó todas las advertencias de mal tiempo existentes, pero dijo que aún se esperaban lluvias con el potencial de fuertes lluvias en algunas áreas, especialmente en el sur de Alemania. Una vista aérea del Reichertshofen parcialmente inundado. Sven Hoppe/dpa Una vista aérea del Reichertshofen parcialmente inundado. Sven Hoppe/dpa El río Neckar desbordó cerca de la histórica ciudad vieja de Heidelberg durante una inundación masiva. Boris Roessler/dpa El río Neckar desbordó cerca de la histórica ciudad vieja de Heidelberg durante una inundación masiva. Boris Roessler/dpa Un coche cruza una intersección inundada durante una tormenta con fuertes lluvias. Monika Skolimowska/dpa Soldados de las Fuerzas Armadas alemanas construyen una barrera de sacos de arena junto con bomberos civiles. Stefan Puchner/dpa