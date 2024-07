Más de 60 Desaparecidos en Nepal Después de que un Deslizamiento de Tierra Arrastra Autobuses al Río

Más de 60 personas están desaparecidas después de un deslizamiento de tierra que arrastró dos autobuses de pasajeros en movimiento hacia un río crecido por las lluvias monzónicas en el centro de Nepal en las primeras horas del viernes, informaron los funcionarios. Según un portavoz de la Policía de Nepal, Dan Bahadur Karki, los autobuses fueron empujados al río Trishuli por un deslizamiento de tierra que rugió sobre una carretera que conecta Chitwan y Katmandú, la ciudad capital de Nepal. Un vehículo operado por Angel Bus se dirigía a Katmandú, y un autobús operado por Ganapati Deluxe estaba en ruta a Rautahat desde la capital, cuando ocurrió el accidente alrededor de las 3:30 a.m., según la policía local. El Sr. Karki dijo que 24 pasajeros iban en el autobús que viajaba a Katmandú, y 41 estaban en el otro autobús. Sin embargo, tres pasajeros en el autobús con destino a Rautahat sobrevivieron al saltar del autobús cuando se fue al río, dijo. Los socorristas del Ejército de Nepal, la Fuerza de Policía Armada y la Policía de Nepal fueron desplegados en la escena poco después del accidente, pero todavía no han rescatado ni recuperado a ningún pasajero. “Hasta 250 socorristas equipados con botes de rescate están desplegados en el lugar desde donde los autobuses cayeron al río”, dijo el Sr. Karki. “Lamentablemente, no han podido localizar los autobuses desaparecidos, tampoco”. Inicialmente, la tierra colapsada por el deslizamiento de tierra también bloqueó el camino de los socorristas. A medida que el nivel del río sube por más lluvias intensas, está complicando cada vez más las operaciones de búsqueda y rescate. En un episodio separado, el conductor de otro autobús en la misma sección de la carretera murió después de que una roca golpeó su vehículo mientras conducía a Katmandú desde Butwal. Este año, los desastres relacionados con el monzón han sido más mortales de lo habitual en Nepal, un país particularmente vulnerable al cambio climático. A principios de este mes, las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias estacionales mataron al menos a 15 personas en 24 horas. El jueves por la noche, 11 personas murieron en un deslizamiento de tierra en Pokhara. Entre los fallecidos se encontraban siete personas de una misma familia, informó The Kathmandu Post. La agencia nepalesa que se ocupa de la gestión de desastres y la reducción de riesgos informó que al menos 88 personas habían muerto por deslizamientos de tierra, inundaciones y rayos relacionados con el monzón hasta el jueves. Expresando preocupación por ciertos viajes de autobús tarde en la noche, algunos funcionarios pidieron ajustar los horarios de operación de los autobuses durante la estación de lluvias. Rajendra Prasad Pandey, un legislador, propuso prohibir el servicio de autobuses nocturnos. La cifra de muertos relacionados con el monzón está aumentando en Nepal en un momento en que los partidos políticos están ocupados rompiendo o formando alianzas para dirigir el gobierno. El primer ministro Pushpa Kamal Dahal enfrenta una votación en el Parlamento el viernes que podría derrocar su gobierno.