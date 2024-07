Más de 40 condenados a cadena perpetua en los Emiratos Árabes Unidos por delitos de ‘terrorismo’

Hace 7 minutos

Por Thomas Mackintosh, BBC News, Londres

Ministerio de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos

El Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi condenó a un total de 53 acusados y les impuso cadenas perpetuas a 43.

Un tribunal en los Emiratos Árabes Unidos ha impuesto cadenas perpetuas a más de 40 activistas políticos después de encontrarlos culpables de delitos de terrorismo.

Los medios estatales dijeron que el Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi condenó a los acusados por crear una organización terrorista.

Expertos de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han criticado severamente el juicio masivo.

Human Rights Watch (HRW) dijo que más de 80 personas, conocidas como los “84 de los Emiratos Árabes Unidos”, fueron juzgadas.

En enero pasado, el fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos remitió a los acusados al Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi bajo cargos de “formar una organización clandestina con el fin de llevar a cabo actos de terror y violencia” en el país.

Según la agencia de noticias oficial WAM, el miércoles el Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi “condenó a 43 acusados a cadena perpetua por el delito de crear, establecer y gestionar una organización terrorista”.

Además de las 43 cadenas perpetuas impuestas, otros 10 acusados fueron condenados a 10 a 15 años de prisión, según WAM.

Se agregó que un acusado fue absuelto y 24 casos fueron declarados inadmisibles.

La mayoría de los acusados han estado en prisión por más de una década después de ser encarcelados como parte del juicio “94 de los Emiratos Árabes Unidos” en el 2013, según HRW y Amnistía Internacional.

Muchos ya habían cumplido sus condenas.

Pero las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos dicen que los cargos más recientes son “materialmente distintos” de los presentados en el 2013, que no incluían acusaciones de financiar una “organización terrorista”, informó AFP.

Según Amnistía Internacional, la acusación, los cargos, los abogados de la defensa y los nombres de los acusados han sido “mantenidos en secreto por el gobierno”.

Dijo que los detalles solo se conocen a través de “filtraciones”.

En respuesta a las condenas, Devin Kenney de Amnistía Internacional instó a los Emiratos Árabes Unidos a “revocar urgentemente este veredicto ilegal” y pidió que los condenados sean puestos en libertad.

“El juicio ha sido una vergonzosa parodia de justicia y ha violado múltiples principios fundamentales de la ley, incluido el principio de que no se puede juzgar a la misma persona dos veces por el mismo delito, y el principio de que no se puede castigar a las personas retroactivamente bajo leyes que no existían en el momento del supuesto delito.”

A pesar de ser uno de los países más ricos de Medio Oriente y promover sectores de alta tecnología e innovaciones, los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo restrictivos en cuanto a la actividad política.

La federación de siete estados, que incluye Abu Dhabi y Dubái, no tiene oposición oficial y prohíbe los partidos políticos.

En el 2013, casi 70 islamistas fueron condenados a penas de cárcel por un presunto complot para derrocar al gobierno.