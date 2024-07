Más de 40 activistas condenados a cadena perpetua en Emiratos Árabes Unidos por delitos de ‘terrorismo’

Un tribunal en los Emiratos Árabes Unidos ha dictado sentencias de cadena perpetua a 43 activistas después de encontrarlos culpables de delitos de terrorismo. Los medios estatales dijeron que el Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi condenó a los acusados por “crear una organización terrorista”. Expertos de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han criticado severamente el juicio en masa. Human Rights Watch (HRW) dijo que más de 80 defensores de derechos humanos y disidentes políticos, conocidos como los “Emiratos Árabes Unidos 84”, fueron juzgados. En enero pasado, el fiscal general de los EAU remitió a los acusados al Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi por cargos de “establecer otra organización clandestina con el propósito de cometer actos de violencia y terrorismo en suelo emiratí” conocida como el “Comité de Justicia y Dignidad”. Dijo que la mayoría de los acusados eran miembros de los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista que ha sido prohibido como organización terrorista en los EAU desde 2014. Su filial local, el partido al-Islah, también está prohibido. Según la agencia oficial de noticias WAM, el miércoles el Tribunal de Apelación Federal de Abu Dhabi “condenó a 43 acusados a cadena perpetua por el delito de crear, establecer y gestionar una organización terrorista”. Además de las 43 sentencias de cadena perpetua dictadas, otros 10 acusados fueron condenados a entre 10 y 15 años de prisión por los cargos de “colaborar con al-Islah” y lavado de dinero, dijo WAM. Un acusado fue absuelto y se declararon inadmisibles 24 casos, agregó. La mayoría de los acusados han estado en prisión por más de una década después de ser encarcelados en el juicio de los “Emiratos Árabes Unidos 94” en 2013, según HRW y Amnistía Internacional. Muchos ya habían cumplido sus condenas. Sin embargo, las autoridades de los EAU dijeron que los cargos más recientes eran “materialmente distintos” de los presentados en 2013, que no incluían acusaciones de financiar una “organización terrorista”, informó la agencia de noticias AFP. Según Amnistía Internacional, la acusación, los cargos, los abogados defensores y los nombres de los acusados fueron “guardados en secreto por el gobierno”. Dijo que los detalles solo se conocían a través de “filtraciones”. HRW identificó a tres de los condenados a cadena perpetua como Nasser bin Ghaith, Abdulsalam Darwish al-Marzouqi y Sultan Bin Kayed al-Qasimi. El destacado activista Ahmed Mansoor estaba entre los acusados, agregó. En reacción a las sentencias, Devin Kenney de Amnistía Internacional instó a los EAU a “revocar urgentemente esta sentencia ilegal” y pidió la liberación de los condenados. “El juicio ha sido una parodia vergonzosa de justicia y ha violado múltiples principios fundamentales de derecho, incluido el principio de que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, y el principio de que no se puede castigar a las personas retroactivamente bajo leyes que no existían en el momento del presunto delito.” Khalid Ibrahim del Centro del Golfo para los Derechos Humanos, en cuyo consejo está Ahmed Mansoor, dijo: “Es una verdadera tragedia que tantos activistas y defensores de los derechos humanos permanecerán en prisión durante décadas, privados de ver crecer a sus hijos, por ninguna razón más que pedir un futuro mejor para los emiratíes.” A pesar de ser uno de los países más ricos del Medio Oriente y promover sectores de alta tecnología e innovaciones, los EAU siguen siendo restrictivos en cuanto a la actividad política. La federación de siete emiratos, que incluye Abu Dhabi y Dubai, no tiene oposición oficial y prohíbe los partidos políticos. En 2013, casi 70 islamistas fueron condenados a prisión por un presunto complot para derrocar al gobierno.