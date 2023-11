Más de 1,000 tropas rusas eliminadas en Ucrania en las últimas 24 horas, según el Estado Mayor.

Another 1,100 Russian Invaders Eliminated in Ukraine in Last 24 Hours

Según la última actualización del Estado Mayor General, otros 1,100 invasores rusos han sido eliminados en Ucrania en las últimas 24 horas.

Las pérdidas totales rusas son las siguientes:

Personal: 311,750 (+1100),

Tanques: 5,349 (+7),

Vehículos blindados de combate: 10,073 (+32),

Sistemas de artillería: 7,559 (+32),

Sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple: 881 (+2),

Sistemas de misiles antiaéreos: 580 (+1),

Aeronaves: 322 (+0),

Helicópteros: 324 (+0),

Vehículos aéreos no tripulados tácticos (UAV): 5,632 (+12),

Misiles de crucero: 1,560 (+1),

Barcos: 22 (+0),

Submarinos: 1 (+0),

Equipos automotrices y tanques: 9,944 (+19),

Equipos especializados: 1078 (+9).

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine