Marrón: ‘Sin reacción’ a afirmación de Kidd de que él es el mejor Celtic.

Tim Bontemps, ESPN Jun 8, 2024, 04:06 PM ET

BOSTON — El entrenador de los Dallas Mavericks, Jason Kidd, intentó arrojar una barra de dinamita en el medio del vestuario de los Celtics el sábado al declarar, dos veces, que Jaylen Brown es el mejor jugador de Boston. Sin embargo, cuando Brown y Jayson Tatum fueron preguntados por separado al respecto poco tiempo después, antes de que los Celtics intentaran tomar una ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA el domingo por la noche, ambos dejaron claro que no tenían interés en dejar que los juegos mentales de Kidd los afectaran.

“No tengo ninguna reacción,” dijo Brown.

Agregó Tatum: “Este es un deporte de equipo. No estaríamos aquí si no tuviéramos a JB en nuestro equipo, y podemos decir lo mismo de muchos otros, ¿verdad? Todos hemos jugado un papel importante en llegar a donde estamos, y entendemos que las personas intentan sembrar discordia entre nosotros. Supongo que es algo inteligente hacerlo o intentarlo.

“Hemos estado en esta posición muchos años con personas tratando de dividirnos y decir que uno de nosotros debería ser cambiado o que uno es mejor que el otro. Así que no es la primera vez que estamos en este rodeo.”

Tampoco lo es para Kidd. Ha sido una presencia constante en la NBA desde que fue reclutado por los Mavericks hace 30 años, apareciendo en tres Finales como jugador, incluida la victoria del título de 2011 con Dallas, y ahora en su primera como entrenador principal de la NBA. Pero al hacerle una pregunta bastante inocua para finalizar su conferencia de prensa, sobre qué hace que sea tan desafiante marcar a alguien como Brown, Kidd lo tomó como una oportunidad para causar un poco de drama después de que los Celtics aplastaran a sus Mavericks en el Juego 1 el jueves.

“Bueno, Jaylen es su mejor jugador”, dijo Kidd el sábado con una sonrisa pícara. “Solo viendo lo que hace defensivamente. Recogió a Luka en todo el campo. Llegó a la línea de tiros libres. Hizo de todo, y eso es lo que hace tu mejor jugador.

“Solo comprendiendo que juega en ambos lados, defensa y ofensiva, a un alto nivel. Y ha estado haciéndolo durante todos los playoffs. Quiero decir, cuando hablas del MVP de la Conferencia Este, parece que ha seguido donde lo dejó.”

El tema de si Brown o Tatum es el mejor jugador ha sido un tema de conversación en la radio deportiva y el debate durante años, ya que los dos delanteros estrella han llevado a Boston profundamente en los playoffs una y otra vez desde que fueron reclutados en el tercer lugar en 2016 y 2017, respectivamente.

Este año marcó la sexta vez en ocho años que Boston ha llegado a las finales de la Conferencia Este, y la segunda vez en tres que ha llegado a las rondas finales de la liga, con Tatum ganando el premio al MVP de las finales de la Conferencia Este hace dos años, y Brown reclamando el premio después de la barrida de cuatro juegos de los Pacers de Indiana el mes pasado, superando a Tatum por un estrecho voto de 5-4.

Pero después de todos los altibajos por los que ha pasado Boston como equipo, los Celtics han jugado más partidos de playoffs sin ganar un título en los últimos ocho años que cualquier otro equipo en la historia de la NBA en un período de ocho años, ni Brown ni Tatum mostraron interés en siquiera reconocer el intento de Kidd de causar controversia entre ellos o dentro de los Celtics.

“No estoy seguro”, dijo Brown cuando se le preguntó por qué Kidd haría un esfuerzo por intentar crear una brecha entre él y Tatum. “Pero hemos estado extremadamente enfocados en cuales son nuestros roles y trabajos. Todos hemos tenido que sacrificarnos. Jayson ha tenido que hacerlo en los niveles más altos, y lo respeto y le doy crédito por ello.

“En este momento, es lo que sea necesario para ganar, y no podemos dejar que ninguna interpretación externa intente meternos entre nosotros.”

Por su parte, Tatum dijo que aceptar que cosas como esta surgirán con el tiempo es algo a lo que se ha acostumbrado como parte de su vida en la NBA, y ahora entiende que viene con el territorio que su plataforma y el éxito que tanto él individualmente como los Celtics como grupo han tenido, proporcionan.

“Creo que, como dije, con el tiempo aprendes a lidiar con las cosas,” dijo Tatum. “Hubo un punto, ¿verdad?, en mi carrera en el que las cosas me afectaban o me molestaban al escuchas a personas hablar de mí en la televisión. Pero tienes que llegar a una realización de que, en primer lugar, no lo tomes como algo personal. Las personas tienen un trabajo que hacer. Tienes que respetarlo. Tienen que ir a la televisión y dar su análisis de las cosas que ven y observan, y eso es justo. Entiendes lo que ha hecho el lado mediático por el juego de baloncesto y cómo todos hemos beneficiado de eso.

“Una vez más, las personas no hablarían de mí si no fuera uno de los mejores jugadores. No soy el único jugador del que han hablado, y no seré el último. Así que entiendo ese lado de la historia.”

Todo esto empañó la dominación de Boston en el Juego 1, cuando los Celtics lideraron por hasta 29 puntos y sellaron el juego nuevamente en la segunda mitad después de que Dallas lograra reducir esa ventaja a tan solo ocho a mediados del tercer cuarto.

Ahora, sin embargo, el objetivo para los Celtics es llevar esa actuación adelante en el Juego 2.

“Solo necesitamos enfocarnos en la verdad,” dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. “Al final del día, nadie sabe porque no están en el vestuario. Y así creo que mientras nos concentremos en la verdad, en las cosas de las que hablamos todos los días, en las relaciones que construimos entre nosotros, en eso nos enfocamos.”

“Pueden verlo como quieran. Al final del día, lo que sucede en nuestro vestuario, cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo construimos relaciones entre nosotros y cómo nos tratamos mutuamente dentro y fuera de la cancha, es lo más importante.”