Marriott firma hoteles de la marca Tribute Portfolio en Chongqing, Jiande y Xiaoshan, China.

(28/05/24)

Marriott ha firmado tres hoteles Tribute Portfolio en China con el Grupo Delonix.

Programado para abrir en la primavera de 2025, los hoteles incluyen el Gran Nuevo

Siglo Hotel, Hangzhou Boao, un Hotel Tribute Portfolio; el

Wonderland Resort, Hangzhou Jiande, un Resort Tribute Portfolio;

y el Gran Nuevo Siglo Hotel, Chongqing, un Hotel Tribute Portfolio.

“Estamos satisfechos con el progreso de nuestra colaboración

con Marriott International,” dijo Alex Zheng, Presidente Ejecutivo del Grupo Delonix.

“Con nuestra experiencia local combinada con las fortalezas de

Marriott, esperamos ofrecer más proyectos de alta calidad

en el futuro.”

Wonderland Resort Hangzhou Jiande, un Resort Tribute Portfolio

Las firmas marcarán el debut de la marca Tribute Portfolio en los tres destinos escénicos de Chongqing, Jiande y Xiaoshan.

El Gran Nuevo Siglo de 210 habitaciones

Chongqing estará ubicado en el centro de

Chongqing, en las proximidades del muelle Chaotianmen, la Cueva de Hongya

y otras atracciones turísticas y áreas de negocios.

El Resort Wonderland de 203 habitaciones

Hangzhou Jiande estará ubicado en la Zona Qililong del Área Escénica del Río Fuchun – Río Xinan en

Jiande, Hangzhou. Vecino a famosas atracciones históricas y culturales

como el Templo de Lingshi y el Desfiladero de Zixu, el resort

cuenta con cabañas y cottages de estilo vacacional.

El Gran Nuevo Siglo Hotel Hangzhou Boao de 299 habitaciones

estará ubicado en el área central del distrito de Xiaoshan en Hangzhou. El diseño de la propiedad se inspirará en el sistema fluvial de Hangzhou.

“La confianza que tiene el Grupo Delonix y otros propietarios y franquiciados en Marriott

destaca nuestra excelencia operativa y el poder de nuestras

marcas,” dijo Yibing Mao, Presidente de Marriott

International para China. “Somos optimistas en satisfacer las necesidades del consumidor,

fortalecer nuestra presencia de marca en la región y impulsar ingresos

para los propietarios.”

