Marriott ampliará significativamente su cartera de hoteles en Francia.

El Marriott ha presentado planes para agregar al menos 1 0 propiedades con más de 1,000 habitaciones a su cartera de hoteles en Francia para finales de 2025.

En Francia, la compañía actualmente tiene una cartera de 69 propiedades con más de 12,000 habitaciones en 16 marcas y 29 ciudades, incluyendo París, Niza, Cannes, Lyon, Estrasburgo, Marsella, Reims, Lille, Burdeos y Toulouse.

“Seguimos concentrándonos en fortalecer nuestra presencia en mercados primarios y secundarios en Francia de acuerdo con la fuerte demanda que estamos viendo por experiencias de ocio y resorts, así como por viajes de negocios”, dijo Alexandra Goguet, Vicepresidenta de Desarrollo de Francia y Benelux de Marriott International. “Con nuestra cautivadora cartera de marcas, plataforma de distribución de clase mundial y Marriott Bonvoy, nuestro galardonado programa de viajes, seguimos impulsando sólidas oportunidades de crecimiento con propietarios y franquiciados en el mercado”.

Habitación en el Hotel du Couvent Luxury Collection en Niza, Francia.

Moxy Hotels está liderando el crecimiento en las marcas de servicio selecto de Marriott con tres adiciones anticipadas: se espera que Moxy Annecy y Moxy Paris Clamart abran este año, seguidos por la adición de Moxy Nice que debería abrir para finales de 2025.

Esos tres hoteles se unirán a otros nueve hoteles Moxy que ya están operando en el país con cerca de 1,500 habitaciones. Otras adiciones esperadas para finales de 2025 incluyen Residence Inn by Marriott Lille, Courtyard by Marriott Lyon East y Aloft Dijon, un proyecto de reutilización adaptativa de una antigua oficina de correos en el centro de la ciudad.

Marriott también ve oportunidades para proyectos de conversión y reutilización adaptativa en el espacio de lujo. La empresa planea fortalecer su cartera de lujo en Francia con la muy esperada apertura de Hôtel du Couvent, un hotel de la colección de lujo, en Niza, un proyecto de reutilización adaptativa de un convento originalmente construido en 1604.

En colaboración con Studio Mumbai, Studio Méditerranée y Festen Architecture, la propiedad ha sido restaurada y agregará 88 habitaciones de lujo y suites al mercado con su apertura prevista para el verano de 2024.

En el segmento premium, Marriott espera abrir un hotel Tribute Portfolio en Mougins. “Los proyectos de conversión y reutilización adaptativa representan casi la mitad de nuestras propiedades que se espera que se unan a la cartera de Marriott en Francia para finales de 2025”, agregó Goguet. “Estos proyectos nos permiten agregar hoteles en ubicaciones clave en centros urbanos y demuestran nuestra experiencia y flexibilidad para encontrar soluciones innovadoras para adaptar edificios existentes mientras creamos experiencias fantásticas para los huéspedes”.

Las marcas de Marriott actualmente presentes en Francia incluyen The Luxury Collection, JW Marriott, Marriott, Sheraton, Le Méridien, Westin, Renaissance, Autograph Collection, Tribute Portfolio, Design, Residence Inn by Marriott, Aloft, AC, Moxy, Courtyard by Marriott y Marriott Vacation Club.