Marriott abre resort en la isla Perhentian Keci en Terengganu, Malasia 

(02/04/24)

Marriott ha ampliado su cartera de hoteles en

Malasia con la apertura del Perhentian Marriott Resort & Spa

en la isla de Perhentian Kecil en el estado de Terengganu,

Este de Malasia.

Ubicado en la costa noroeste de la isla Perhentian Kecil,

el complejo es accesible por ferry desde el muelle de Kuala Besut,

a una hora en coche de la ciudad de Kota Bharu.

“Perhentian

Marriott Resort & Spa es un hito importante en nuestro camino de

expansión, no solo es el primer hotel de Marriott en las

hermosas islas Perhentian, sino también nuestro primero en Terengganu y

la costa este de Malasia” dijo Ramesh Jackson, Vicepresidente de Área para Malasia e Indonesia de Marriott International. “Estamos

elevando el estándar en esta parte de Malasia con un servicio sincero

que refleja el legado de hospitalidad maravillosa de Marriott Hotels

y compartiendo experiencias elevadas con el objetivo de hacer de Perhentian

y Terengganu un destino imperdible tanto para viajeros nacionales como

internacionales”.

Perhentian Marriott Resort en la isla Perhentian Kecil en Terengganu, Malasia

El resort cuenta con 200 habitaciones y 17 villas, la más grande de las cuales es la Villa Royal de 120 metros cuadrados que cuenta con una piscina privada.

Las instalaciones del resort incluyen un gimnasio abierto las 24 horas del día, plataforma de yoga, tres piscinas al aire libre, jacuzzi, club para niños y adolescentes, spa, centro de buceo con piscina de buceo y barco de buceo, una variedad de opciones de restaurantes y bares, y diversos espacios de reuniones y eventos flexibles que incluyen el salón de baile principal sin columnas de 551 metros cuadrados.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los huéspedes en Perhentian Kecil, una isla dentro del Parque Marino de Terengganu, tan rica en belleza natural como en cultura y tradición local, ofreciendo a los visitantes una visión única de Malasia,” dijo Anne Busfield, Gerente General de Perhentian Marriott Resort & Spa.

“Nuestro compromiso de ofrecer un servicio excepcional, combinado con un diseño contemporáneo inspirado localmente, garantiza que cada huésped experimente la verdadera esencia de una hospitalidad maravillosa.”

