Marriott abre el hotel AC en la ciudad de Gunpo, Corea del Sur.

(12/07/24)

Marriott ha expandido su cartera de hoteles

en Corea del Sur con la apertura de un hotel de marca AC en Gunpo

city, al sur de Seúl.

El AC Hotel by Marriott Seoul Geumjeong es el

segundo AC en Corea, después del AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam que

abrió en 2022.

El nuevo hotel está ubicado a solo cinco minutos a pie

de la estación de Geumjeong y cerca de importantes

complejos industriales como Pyeongchon Smart Square, Anyang IT

Valley y Gunpo High-tech Industrial Complex.

Habitación Premier en AC Hotel by Marriott Seoul Geumjeong en Gunpo, Corea del Sur

Desde la estación de Geumjeong se tarda aproximadamente 35

minutos en metro para llegar a Gangnam en Seúl y aproximadamente a

45 minutos en coche al aeropuerto de Incheon (ICN).

El AC Hotel by Marriott Seoul Geumjeong de 22 pisos

cuenta con 191 habitaciones, incluidas 19 suites y una suite penthouse de 132 metros cuadrados.

Las instalaciones incluyen un restaurante, un salón, dos piscinas en la azotea y dos espacios dedicados para reuniones y eventos.

Un bar en la azotea está programado para

abrir en un futuro cercano.

“AC Hotel by Marriott Seoul Geumjeong es el ejemplo perfecto

de la experiencia de huéspedes impulsada por el diseño sinónimo de la marca AC

Hotels by Marriott, proporcionando todo lo que los huéspedes necesitan y

nada que no necesiten”, dijo Lee Hwi-Young, Gerente General de AC

Hotel by Marriott Seoul Geumjeong. “Con comodidades prácticas que

equilibran la forma con la función, y experiencias ampliadas para los huéspedes,

el hotel está listo para servir como una estancia moderna en el corazón de Geumjeong.”