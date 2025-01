Mark Zuckerberg está en guerra consigo mismo.

“

Mark Zuckerberg está harto de la política de despertar que gobierna sus redes sociales. Está cansado de la censura y de los árbitros de las redes sociales que interfieren en la libertad de expresión. Estamos en una “nueva era” ahora, dijo en un video hoy, anunciando que planea reemplazar a los verificadores de hechos de Facebook e Instagram con un sistema de notas comunitarias similar al de X, la plataforma rival propiedad de Elon Musk. Meta ahora también dará prioridad al “contenido cívico”, es decir, contenido político, no lo esconderá.

Los vigilantes de las redes sociales han sido tan restrictivos en “temas de inmigración y género que están fuera de contacto con el discurso principal”, dijo Zuckerberg con el entusiasmo de un activista. Habló sobre “un punto de inflexión cultural hacia la priorización de la libertad de expresión” después de “preocupaciones interminables” sobre la desinformación de los “medios tradicionales” y cuatro años de que el gobierno de los Estados Unidos “presionara por la censura”. Es claro a partir del anuncio de Zuckerberg que él ve a los poderes establecidos como aquellos que intentaron y fracasaron en resolver problemas políticos suprimiendo a sus usuarios. Ese mensaje seguramente deleitará a Donald Trump y a la administración entrante. Pero hay un pequeño inconveniente. Zuckerberg está hablando de él mismo y de sus propias políticas. ¿El establecimiento? Ese es él.

Los cambios en las propiedades de Meta, incluyendo Facebook, Instagram y Threads, están siendo presentados por el CEO como un retorno “a nuestras raíces en torno a la libre expresión”. Este enfoque es clave, pintándolo como si hubiera tenido razón todo el tiempo. También elude convenientemente casi una década de decisiones tomadas por Zuckerberg, quien no solo es el fundador de Meta, sino que también posee la mayoría del poder de voto en la compañía, lo que significa que el consejo no puede votar en su contra. Él es el rey incuestionable de Meta.

No tengo acceso al cerebro de Zuckerberg, por lo que no puedo conocer las razones exactas de su cambio de opinión. ¿Ha sido verdaderamente “red-pildeado” por Dana White, fundador de la UFC (y nuevo miembro de la junta directiva de Meta) y sus amigos practicantes de jiu-jitsu? ¿Está celoso de Musk, quien parece estar divirtiéndose alrededor de Trump y convirtiendo X en 4chan? ¿Es simplemente un oportunista que se acerca a la administración entrante? ¿O está aterrado de que Trump, quien no hace mucho amenazó con enviarlo a la cárcel, cumpla sus promesas de represalia contra los ejecutivos de tecnología que no se plieguen a sus caprichos? ¿Es esta realmente solo una oportunidad para que Meta vuelva a sus raíces relativamente sin moderación? Apuesto a que la nueva postura de Zuckerberg, visitando Mar-a-Lago, donando $1 millón al fondo inaugural de Trump y elevando a Joel Kaplan, un veterano insider republicano, al puesto de política más alto en Meta, está motivada por todos los motivos anteriores.

Las motivaciones de Zuckerberg son menos importantes que sus acciones, que, al menos por ahora, son inequívocamente codificadas como MAGA. (Dijo que está trasladando a los equipos de revisión de contenido lejos de las costas sesgadas y azules de California hacia la tierra supuestamente neutral de Texas, por ejemplo). También son profundamente cínicas. Después de años argumentando que sus usuarios no quieren ver contenido político (a menos que sigan explícitamente cuentas o páginas políticas), Meta ahora argumenta que es hora de promover material “cívico”. La compañía está haciendo la pelota a la derecha y a una definición sesgada de la libertad de expresión después de haber pasado los últimos meses restringiendo activamente a los adolescentes de ver contenido LGBTQ en sus plataformas, como informó User Mag a principios de esta semana. Justo esta mañana, 404 Media informó que el equipo de recursos humanos de Meta ha estado eliminando críticas a White de Facebook Workplace, la plataforma interna donde los empleados de Meta se comunican.

Tal hipocresía debería esperarse de Zuckerberg, cuyo anuncio lleva la energía de un tipo quejándose de un problema del cual él es responsable. Zuckerberg tiene una rica historia de tomar decisiones editoriales para las plataformas de Meta, observar cómo se desarrollan y luego reaccionar a ellas como si fueran el resultado de alguna fuerza externa. En 2013, vi cómo Facebook inundaba a los editores con tráfico, gracias a un cambio algorítmico deliberado para priorizar las noticias. Vi a la compañía construir una división de noticias y un producto y contratar a un grande para dirigirlo. Y después de las elecciones de 2016, cuando la compañía fue escrutada intensamente por muchos de los mismos medios que previamente se habían beneficiado de su plataforma, vi a la compañía argumentar que estaba reduciendo la visibilidad de los editores a favor de publicaciones de “amigos y familiares”.

La historia de Meta está llena de cambios de dirección similares. En 2017, Zuckerberg dio un discurso elogiando a los grupos y páginas de Facebook. La compañía cambió su declaración de misión de “Hacer del mundo un lugar más abierto y conectado” a “Dar a las personas el poder de construir comunidad y acercar el mundo”. La compañía dio prioridad a los grupos sobre otro contenido. Como de costumbre, Zuckerberg dijo que estaba reaccionando a los deseos de sus usuarios (que esto también era una forma de aumentar la participación en las plataformas de la compañía fue seguramente una feliz coincidencia). Pero luego, en 2021, después de que se descubriera que los grupos de QAnon y Stop the Steal operaban sin control en la plataforma, Zuckerberg anunció que la compañía dejaría de recomendar grupos políticos a los usuarios, citando la necesidad de “bajar la temperatura” de la conversación nacional después del asalto del 6 de enero.

Una forma de ver esto es que Meta siempre ha sido profundamente, aunque a regañadientes, reactivo en sus decisiones de moderación. La compañía se mantiene alejada hasta que se encuentra en una crisis de relaciones públicas y arrastrada frente al Congreso. La compañía ha argumentado que es un actor neutral, que no tiene interés en presidir lo que la gente puede y no puede decir. Y sin embargo, esta es la misma compañía que, en 2020, declaró que estaba tomando “nuevos pasos para proteger las elecciones de EE. UU.”. Las contradicciones abundan. Facebook tiene aversión a ser una entidad editorial, pero contrató verificadores de hechos. No desea ser político, pero tiene una sala de guerra electoral (pero por favor, no la llamen sala de guerra). Zuckerberg ha terminado con la política, pero está volando hacia Mar-a-Lago. Ya captas la idea.

El resultado final de ser tan profundamente reactivo es que Zuckerberg termina de manera bastante torpe en guerra con su propia compañía. Actualmente, el nuevo campo de juego libre para contenido de la administración Trump de Meta parece estar motivado por un sentido de vergüenza o timidez por cómo Meta respondió a los eventos mundiales desde marzo de 2020 hasta el 7 de enero de 2021, el día en que Facebook prohibió a Trump de sus plataformas por su papel en incitar a los alborotadores el día anterior. A pesar de hablar con claridad y convicción en ese momento, Zuckerberg parece estar dejando que las narrativas revisionistas sobre COVID y el 6 de enero influyan en su pensamiento. Como escribí el año pasado, “Decisiones que parecían racionales en 2020 y 2021 pueden parecer irracionales para él hoy, el producto de una especie de ansiedad pandémica”.

Tomaré a Zuckerberg por su palabra de que siente que el discurso ha cambiado, especialmente cuando se consume en plataformas como X. Ese discurso es profundamente antinstitucional, menos medios tradicionales, más Joe Rogan. (Rogan, por supuesto, ahora es tan convencional como vienen). Zuckerberg incluso puede tener razón en que los verificadores de hechos finalmente erosionaron la confianza entre los escépticos más de lo que preservaron la verdad. Pero Meta no es una fuerza insurgente, es un gigante global con lobistas e intereses corporativos. Zuckerberg es él mismo uno de los hombres más ricos del mundo. El páramo esclerótico y lleno de desechos de memes insípidos en su producto Facebook, publicaciones sin emoción en Threads, un clon flagrante de X, y personas atractivas enlazando a sus perfiles de OnlyFans en Instagram, son todos productos de una institución heredada que él preside. Que Zuckerberg debería mirar sobre su reino y verlo como “fuera de contacto” no es una crítica a los demócratas “despiertos” o a un gobierno loco por la regulación: es una crítica a la forma en que él mismo capitula.

Quizás esta sea la última vuelta de tuerca de Zuckerberg. Tal vez ha querido estos cambios todo el tiempo y este momento traerá un renacimiento al estilo de Musk que sea, finalmente, fiel a sus propias políticas internas. Pero si buscas verdades para entender mejor a Zuckerberg, no estoy seguro de que haya una más adecuada que esta cita, de un empleado de Facebook entrevistado por BuzzFeed News en 2020. “Parece realmente incapaz de asumir la responsabilidad personal por decisiones y acciones en Facebook”, dijo el empleado. El empleado ofreció la cita en respuesta a la violencia política en Kenosha, Wisconsin, durante las protestas por George Floyd, un conflicto en el que los grupos de Facebook jugaron un papel en inflamar. Pero la cita habla de algo más fundamental sobre el CEO. Durante todo el tiempo que ha estado dirigiendo su compañía, Zuckerberg ha estado mirando ansiosamente por el espejo retrovisor, sin darse cuenta o sin querer reconocer el punto ciego del tamaño de Mark Zuckerberg sobre su hombro.

