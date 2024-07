Mark Zuckerberg dice que la reacción de Donald Trump al ser disparado fue ‘impresionante’

“

Mark Zuckerberg dijo que la reacción inmediata del ex presidente Donald Trump después de recibir un disparo fue “increíble” e inspiradora, y ayuda a explicar su atractivo para los votantes.

“Ver a Donald Trump levantarse después de recibir un disparo en la cara y levantar su puño en el aire con la bandera estadounidense es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida”, dijo el director ejecutivo de Meta Platforms Inc. el jueves durante una entrevista en la sede de la compañía en Menlo Park, California. “En algún nivel, como estadounidense, es difícil no emocionarse por ese espíritu y esa lucha, y creo que eso es lo que hace que a mucha gente le guste ese tipo”.

Zuckerberg, de 40 años, se negó a respaldar a Trump o a su supuesto oponente, el presidente Joe Biden, añadiendo que “no planea” involucrarse en las elecciones de ninguna manera. Sin embargo, sus comentarios se suman a un coro creciente de líderes del Valle de Silicona, incluyendo al multimillonario de Tesla Inc., Elon Musk, y a los capitalistas de riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz, que se están acercando al ex presidente, algunos prometiendo donaciones a su campaña. Zuckerberg hizo los comentarios durante una discusión amplia sobre el futuro de la inteligencia artificial, las redes sociales y más para The Circuit con Emily Chang. El episodio completo está programado para emitirse el martes.

Zuckerberg dijo que Meta está haciendo cambios que espera signifiquen que Facebook no sea tanto un foco de atención en las elecciones en el futuro. “Lo principal que escucho de la gente es que en realidad quieren ver menos contenido político en nuestros servicios porque vienen a nuestros servicios para conectarse con las personas”. Meta ya está recomendando menos contenido político a sus usuarios, añadió. “Creo que verán que nuestros servicios juegan menos un papel en esta elección de lo que lo han hecho en el pasado”.

La relación de Zuckerberg con Trump ha sido complicada por el uso que Trump hace de los productos de Meta para llegar a sus seguidores. Las publicaciones del ex presidente han contenido rutinariamente información errónea o han desafiado las reglas de Meta. La empresa suspendió a Trump de Facebook e Instagram durante dos años tras los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. En ese momento, Zuckerberg publicó que Trump estaba usando su cuenta para “socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo”.

Aunque las cuentas han sido reinstaladas desde entonces, Trump indicó que no ha perdonado a Meta ni a Zuckerberg, y recientemente sugirió que planea retaliar. Llamó a Facebook el “enemigo del pueblo” en marzo. A principios de este mes, Trump también parecía advertir a Zuckerberg. “Todo lo que puedo decir es que si soy elegido presidente, perseguiremos a los tramposos electorales a niveles nunca vistos antes, y serán enviados a prisión por largos periodos de tiempo”, escribió Trump en Truth Social. “Ya sabemos quiénes son ustedes. ¡NO LO HAGAN! ¡CUIDADO, ZUCKERBUCKS!”

Trump ha revertido posiciones políticas en nombre de castigar a Meta. Mientras era presidente, Trump presionó por una prohibición de la aplicación de video de propiedad china, TikTok. Trump ha cambiado desde entonces su postura, argumentando en Businessweek que una prohibición sería demasiado beneficiosa para el negocio de Meta.

Zuckerberg dijo que da la bienvenida a la competencia. “Es bueno”, dijo en The Circuit. “Creo que estamos haciendo bastante bien aquí. Estamos ganando participación de mercado. Así que no sé. Ellos harán lo que necesiten hacer, pero creo que estaremos bien y seguiremos teniendo éxito en este espacio de todos modos”.

Cuando se le preguntó si pensaba que TikTok debería ser prohibido, Zuckerberg se mostró cauto. “Eso está por encima de mi sueldo”, dijo.

