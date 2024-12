Mark Cuban llama ‘horrorosos’ los precios de la atención médica – Afirma que los hospitales y médicos son ‘prestamistas de segunda categoría’ obligados a aumentar los precios para cubrir pérdidas.

Mark Cuban critica los precios de la atención médica como ‘horribles’ – Dice que los hospitales y médicos son ‘prestamistas subprime’ – Pero está proponiendo una forma de arreglar las cosas

Mark Cuban no se guarda nada cuando se trata de sus opiniones sobre el sistema de salud de los EE. UU. En Bluesky, el 10 de diciembre, expuso exactamente por qué cree que el sistema está roto y cómo está tomando medidas para arreglarlo.

¿Cuál es su mayor queja? Que los hospitales y médicos están siendo forzados a desempeñar el papel de “prestamistas subprime” porque asumen el 100% del riesgo crediticio por deducibles impagos, co-pagos y coseguros. “Eso es una locura”, escribió, añadiendo, “Cuando no pueden cobrar el pago, aumentan los precios para compensar esa pérdida.” Según él, esto conduce a los “horribles” precios de la atención médica.

Los efectos en cascada no se detienen ahí. Según Cuban, los hospitales tienen que funcionar como prestamistas hipotecarios, navegando por un laberinto de costos administrativos para recoger esas cantidades impagas. Este ciclo empuja a muchos pacientes hacia la deuda médica, que a menudo lleva a la bancarrota. A los ojos de Cuban, esto no solo es ineficiente, sino que también es un desastre humanitario.

Las compañías de seguros no se salvan en su crítica, tampoco. Cuban afirma que para más de 50 millones de estadounidenses bajo tales planes, los aseguradores no proporcionan un seguro tradicional. En cambio, funcionan como “autorizadores de atención y procesadores de pagos”, determinando la aprobación y costo de la atención, con un enfoque principal en prevenir el fraude y evaluar la necesidad médica.

Datos de Statista indican que en 2023, aproximadamente el 65% de los trabajadores estadounidenses estaban inscritos en planes de seguro de salud autofinanciados, donde los empleadores asumen responsabilidad financiera directa por las reclamaciones médicas de los empleados.

Cuban no cree que este papel deba recaer en absoluto en las aseguradoras. “Ese proceso de autorización es algo que no deberíamos pedir a las compañías de seguros que hagan”, argumentó. En cambio, cree que administradores de terceros independientes (TPA) sin incentivos financieros para aprobar o denegar la atención deberían manejar este proceso. “El primer paso,” dijo, “es que las entidades autofinanciadas utilicen TPAs de terceros y se alejen de las compañías de seguros para este servicio.”

Como propietario de un negocio, Cuban no solo está teorizando – está respaldando sus palabras con acciones. Para sus propios empleados, está implementando contratos directos con proveedores.

“Estipulamos que no habrá preautorizaciones. Confiaremos en el proveedor,” explicó. Su empresa cubrirá inmediatamente el costo total de la atención en la red, sin costos de bolsillo para los empleados.

¿La trampa? Los proveedores deben cobrar significativamente menos de lo que suelen hacer, incluso menos que sus precios en efectivo publicados. Cuban está seguro de que este modelo ahorrará dinero y tiempo, mientras hace más felices a los empleados.

Es un movimiento audaz, pero se alinea con su filosofía detrás de Cost Plus Drugs, la compañía que lanzó para perturbar la industria farmacéutica. Cost Plus Drugs elimina a los intermediarios y ofrece medicamentos a precios significativamente más bajos. Según Cuban, su plan de atención médica para empleados es “efectivamente… un pagador único, pagado por mí.”

Además, Cuban tiene la intención de publicar los contratos directos de su empresa, asegurando transparencia en los precios. ¿Su visión última? Un sistema de atención médica donde las empresas contraten directamente con proveedores, eliminando intermediarios innecesarios y reduciendo costos para todos los involucrados.

“Hay muchas cosas en este hilo con las que estar de acuerdo o en desacuerdo,” dijo Cuban, fomentando la discusión. Pero una cosa está clara – no está esperando a que el sistema se arregle solo.

