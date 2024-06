Marine Le Pen y Jordan Bardella: la carta de la extrema derecha francesa para gobernar.

La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen y el jefe del partido Jordan Bardella lucieron amplias sonrisas al presentar su “ticket” a los votantes con la intención de llegar al poder en 2027, con ella como presidenta y él como primer ministro.

En el original en inglés, la presentación oficial de su dúo en enero fue un movimiento nuevo en el contexto de la política francesa, donde el presidente es elegido directamente y el cargo tiene funciones institucionales poderosas. Los primeros ministros son nombrados después para dirigir el gobierno y a menudo se sacrifican cuando los presidentes necesitan reiniciar en una crisis.

El anuncio en una entrevista conjunta subrayó cómo Le Pen había ungido al joven de 28 años Bardella como el rostro del nuevo y profesionalizado Rassemblement National (RN) que había estado construyendo durante más de una década. Apostaba que sus posibilidades de suceder a su rival de toda la vida, el presidente centrista Emmanuel Macron, eran más fuertes con Bardella a su lado.

Le Pen dijo la semana pasada al Financial Times que se le ocurrió el “ticket” como parte de una estrategia para preparar al público francés para elegir al RN. “Cuanto más nos conozcan las personas y más sepan exactamente lo que haremos, más podrán dar la espalda a las caricaturas y los miedos sobre nosotros que son avivados por nuestros adversarios”, dijo.

Pero ahora la fuerza del vínculo entre Le Pen, de 55 años, y su teniente mucho más joven podría ponerse a prueba en la agitación política desencadenada por la decisión de Macron de convocar elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional. El presidente tomó la sorprendente decisión después de que su alianza centrista fuera derrotada en las elecciones europeas de este mes, donde la lista del RN liderada por Bardella ganó el 31 por ciento de los votos frente al 15 por ciento de Macron.

En la primera vuelta de la elección legislativa de dos rondas el domingo, el populista de extrema derecha RN parecía ascender una vez más, lo que abre la posibilidad de que Bardella pueda ser catapultado al cargo de primer ministro en cuestión de semanas. Las proyecciones del encuestador Ipsos situaban al RN en el 34 por ciento, lo que les permitiría ganar la mayoría de los escaños en el parlamento y posiblemente incluso una mayoría absoluta en la ronda final de votación el 7 de julio.

El RN ha demostrado ser hábil para atraer a las personas preocupadas por el costo de vida en medio de la inflación, y ha aprovechado el descontento sobre la disminución de los servicios públicos mientras explota la ira hacia un presidente Macron altivo.

A pesar de la atractiva presentación del dúo, Le Pen y Bardella aún mantienen una agenda radical que sacudiría la sociedad francesa. Incluye políticas como reducir la inmigración, terminar con la ciudadanía por nacimiento y crear una “preferencia nacional” para los ciudadanos franceses en viviendas sociales y programas de bienestar.

En el Palacio del Elíseo, funcionarios han sugerido desde hace tiempo en privado que la pareja se volverá en su búsqueda de poder. Se basaron en encuestas recientes que mostraban que el protegido Bardella había superado a la mentora Le Pen en popularidad y que más personas recibirían favorablemente su ascenso a la presidencia que el de ella.

Al preguntarle si podría apartar a Le Pen para postularse él mismo en 2027, Bardella le dijo al FT: “No, no, no. No tengo esa ambición”. Tiene un gran retrato de sí mismo y de Le Pen colgado en su oficina y todavía utiliza el vos formal para dirigirse a ella, aunque ella le ha dicho que no es necesario.

Le Pen agregó: “La idea de que me moleste que sea más popular en las encuestas que yo, al contrario, estoy encantada… Necesitaré un primer ministro popular para gobernar Francia”.

En 2011, Le Pen asumió oficialmente el movimiento que su padre Jean-Marie ayudó a crear casi 40 años antes. Pero antes de eso, ella había llegado a creer que el partido necesitaba distanciarse del lastre de sus fundadores, incluido su padre y el periodista Pierre Bousquet, quien estuvo en la división francesa de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial.

Con raíces históricas en el fascismo, el Frente Nacional (FN), como originalmente se llamaba el partido, permaneció en los márgenes de la política francesa debido a Jean-Marie. Fue condenado en 1990 por incitación al odio por una vez comparar las cámaras de gas nazis con un “detalle de la historia”.

Francia en ese momento seguía lidiando con el legado histórico de la colaboración de Vichy con la Alemania nazi, lo que hacía que el FN fuera radioactivo para la mayoría de los votantes. A la edad de ocho años, cuando Le Pen crecía como la menor de tres hijas en París, una gran bomba dirigida contra su padre destruyó la casa familiar. Nadie resultó herido y el crimen nunca se resolvió.

Después de formarse como abogada, Le Pen ejerció durante unos seis años antes de entrar en el negocio familiar: la política. En 2002, Jean-Marie sorprendentemente llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que desencadenó masivas protestas anti-FN que llevaron a una aplastante victoria para el entonces presidente, Jacques Chirac.

Fue entonces cuando la hija decidió cambiar las cosas, según Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, que rompió con Jean-Marie para apoyar a su hija, con la que antes tenía una relación. “Ambos éramos de una generación más joven, así que no estábamos obsesionados con el pasado”, dijo. “Después de las protestas en nuestra contra, decidimos que teníamos que cambiar el FN desde adentro”.

El proyecto de “desintoxicar” el partido se convirtió en la misión de Le Pen. Cambió su nombre en 2018, una estrategia clásica de marketing para hacer que los votantes olviden el pasado. Ya había expulsado a su padre del partido en 2015 y eliminado otros elementos radicales, aunque los críticos dicen que todavía quedan rastros de su pasado antisemita y racista. Gradualmente, cambió la plataforma del RN para enfatizar temas relacionados con el costo de vida y aprovechar el supuesto desprecio de las élites parisinas por las zonas rurales.

En Macron, Le Pen tenía a su oponente perfecto: un exbanquero, producto de las mejores instituciones educativas francesas y un tecnócrata que quería liberalizar la economía y fortalecer la UE.

Pero en la elección presidencial de 2017, ella perdió ante él por un amplio margen, dañada por un débil desempeño en el debate. Esa derrota impulsó a ella y al liderazgo del RN a un proceso de reflexión profunda. Ella y sus colaboradores más cercanos se propusieron reconstruirse tanto aumentando su experiencia política en temas que iban desde la defensa hasta la economía, como formando una nueva generación de políticos formados a nivel local. Se hicieron conocer como la “generación Marine”.

Entre ellos estaba Bardella, quien dice que vio a Le Pen en el escenario en un mitin cuando tenía 16 años. Ella le impresionó tanto que se unió a su partido al día siguiente, y luego lo promocionó en su ciudad natal de Saint-Denis, una zona obrera e inmigrante al norte de París donde vivía con su madre.

En 2015, creó un grupo en Saint-Denis llamado “Banlieues Patriotes” que buscaba atraer a los residentes de los diversos y descontentos barrios de la periferia de París. Según los medios franceses, una vez repartió volantes que decían “Musulmanes, tal vez, pero primero franceses”.

Sus actividades lo pusieron en el radar de Le Pen. Se conocieron en una reunión de jóvenes activistas del RN convocada por la líder del partido en una pizzería en Nanterre después de unas elecciones locales. Ella se sentó a su lado y al final del almuerzo le pidió que trabajara en su campaña de 2017. “Me sentí un poco intimidado por ella dada mi corta edad,” dijo, pero aceptó el trabajo.

“Parecía un joven disciplinado y articulado, al que encontré muy francés, por su forma de vestir y su elegancia,” dijo Le Pen.

Le Pen y su equipo ayudaron a crear una narrativa alrededor de Bardella, enfatizando su infancia en viviendas sociales con una madre divorciada que luchaba para llegar a fin de mes. Él ha afirmado que sus puntos de vista fueron moldeados al ver los estragos del tráfico de drogas y la delincuencia en su área local y los disturbios que estallaron en 2005 después de que dos adolescentes murieran durante una persecución policial.

La historia real era ligeramente diferente. El padre de Bardella era dueño de un pequeño negocio que lo envió a escuelas católicas privadas y le brindó una crianza más burguesa, según una biografía de Pierre-Stéphane Fort. No completó sus estudios en geografía en la universidad y no ha tenido un empleo en el sector privado.

Pascal Humeau, un entrenador de medios que trabajó con Bardella durante cuatro años, dijo que el político era un “producto puro de marketing” que seguía la línea de Le Pen. Humeau lo ayudó a adoptar un estilo de habla más seguro y comenzar cada aparición en los medios con contacto visual directo y un fuerte bonjour. “¿Quién es realmente Jordan Bardella? No lo sabemos”, dijo.

Cuando Le Pen pasó por alto a cadros más senior para poner al entonces joven de 23 años en la lista principal del RN para las elecciones europeas de 2019, algunos le advirtieron que era demasiado arriesgado. Él quedó en primer lugar, un punto por delante de la lista de Macron.

Con Bardella, el RN ha ganado partes del electorado que antes desconfiaban de Le Pen, incluyendo a mujeres, trabajadores de cuello blanco con diplomas y la comunidad empresarial. El mayor influencer en la política francesa, tiene un gran seguimiento en TikTok que ha ayudado a atraer a votantes jóvenes. También se ha centrado más en la política identitaria que Le Pen, declarando recientemente que hay una “batalla cultural” que librar contra el islamismo en Francia.

¿Prevalecerá el “ticket” o se desmoronará como pronostican los opositores?

“El ticket es muy sólido,” dijo irónicamente Bardella al FT. “Está impreso en papel grueso que no se rasgará.”

Reporte adicional de Adrienne Klasa