Marian Turski, Quien se Negó a Olvidar el Holocausto, Muere a los 98 años

Marian Turski, un sobreviviente del Holocausto que regresó a su Polonia natal después de la Segunda Guerra Mundial para dar voz a sus compañeros víctimas de los nazis y sus colaboradores, advirtiendo al mundo en escritos y discursos sobre los peligros de la indiferencia ante la injusticia racial y étnica, falleció el 18 de febrero en su casa en Varsovia. Tenía 98 años.

Su muerte fue anunciada por el Museo Polin de la Historia de los Judíos Polacos, que había ayudado a establecer y cuya junta había presidido desde 2009. p>

Hablando en 2020 en el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en la Polonia ocupada por Alemania, donde fue enviado desde el gueto de Lodz cuando era adolescente, el Sr. Turski sonaba una alarma sobre lo que llamó “un gran aumento del antisemitismo”. p>

“Auschwitz no cayó del cielo”, dijo en un podcast de la revista Polityka. “Comenzó con pequeñas formas de persecución de judíos. Sucedió; significa que puede suceder en cualquier lugar. Por eso los derechos humanos y las constituciones democráticas deben ser defendidos “. p>

“El undécimo mandamiento es importante: No seas indiferente”, afirmó. “No seas indiferente cuando veas mentiras históricas. No seas indiferente cuando se discrimina a cualquier minoría. No seas indiferente cuando el poder viola un contrato social ”. p>

Adicionó: “Si eres indiferente, antes de que te des cuenta, otro Auschwitz surgirá de la nada para ti o tus descendientes”. p>

Su padre y su hermano menor fueron asesinados en Auschwitz, y perdió a otros 37 familiares en el Holocausto. p>

Menachem Z. Rosensaft, profesor adjunto de derecho en la Universidad de Cornell, hijo de supervivientes del Holocausto y autor de “Salmos ardientes: Enfrentando a Adonai después de Auschwitz” (2025), dijo que el Sr. Turski había ejemplificado “aquellos miembros de la generación de sobrevivientes que, en lugar de volverse hacia adentro y regodearse como fácilmente podrían haber hecho en su sufrimiento, se dedicó al futuro, para asegurarse de que nada como los horrores que él y la judería europea experimentaron en el Holocausto sucederían nuevamente a nadie más “. p>

Solo semanas antes de su muerte, el Sr. Turski regresó al campo donde había sido un obrero esclavo para asistir a una ceremonia conmemorativa del 80 aniversario de su liberación, en enero de 1945, por el ejército soviético. p>

“Siempre hemos sido una pequeña minoría”, dijo, refiriéndose a sí mismo y sus compañeros sobrevivientes. “Y ahora solo queda un puñado”. p>

Durante décadas, el Sr. Turski fue un predicador dominante entre ellos. Sirvió como testigo presencial de atrocidades en tiempos de guerra como columnista de la revista semanal Polityka, para la que comenzó a trabajar en 1958; como presidente de la Asociación del Instituto Histórico Judío de Polonia de 1999 a 2011; y como editor de tres volúmenes de testimonios, titulados “Destinos judíos: Un testimonio de los vivos” (1996-2001). p>

“Marian dedicó su vida para asegurar que el mundo nunca olvidara los horrores del pasado”, dijo Ronald S. Lauder, heredero de una empresa de cosméticos y presidente del Congreso Judío Mundial, en una declaración esta semana. Lo describió como “un hombre que lideraba con el ejemplo, eligiendo el bien sobre el mal, el diálogo sobre el conflicto y la comprensión sobre la hostilidad”. p>

El Sr. Turski nació Mosze Turbowicz el 26 de junio de 1926, en Druskininkai, una ciudad que entonces formaba parte de Polonia y que ahora está en Lituania. p>

Su padre, Eliasz Turbowicz, un comerciante de carbón que provenía de una familia de rabinos, había planeado emigrar a Palestina pero se quedó en Europa debido a un recurrente problema pulmonar, resultado de una herida sufrida mientras servía en el ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial. La madre de Mr. Turski, Estera (Worobiejczyk) Turbowicz, era una trabajadora de oficina. p>

Mosze asistió a escuelas primarias y secundarias judías en Lodz, pero una vez que los alemanes invadieron en 1939, los judíos fueron confinados en el gueto de Lodz. Ayudó a mantener a su familia tutorando en hebreo, latín y polaco y trabajando en una fábrica de embutidos, donde sacrificaba carne de caballo. También se unió a la resistencia comunista. p>

Dos semanas después de que sus padres y su hermano menor fueron deportados, en agosto de 1944, fue enviado en uno de los últimos transportes desde Lodz. Pensó que sus posibilidades de sobrevivir eran mejores en Auschwitz-Birkenau que en el gueto, que los nazis estaban borrando. p>

Su madre fue enviada a Bergen-Belsen, un campo de concentración en el norte de Alemania, sobrevivió a la guerra y murió en 1988. p>

La experiencia de Mosze también fue de supervivencia desgarradora: destinado desde el campo de Auschwitz-Birkenau para hacer trabajos en carreteras; forzado a unirse a una marcha de la muerte al campo de concentración de Buchenwald antes del avance soviético; y enviado a un campo en Theresienstadt, en la Checoslovaquia ocupada, donde contrajo tifus y se redujo a 70 libras antes de que el campamento fuera liberado por el Ejército Rojo en mayo de 1945. p>

Después de la guerra, regresó a Polonia como un socialista comprometido. Dada la antisemitismo en el país, un funcionario comunista sugirió que adoptara un nombre no judío; eligió Marian Turski. Obtuvo una licenciatura en historia de la Universidad de Wroclaw. p>

Al unirse al Partido Obrero Polaco, el Sr. Turski se convirtió en un oficial comunista comprometido, imponiendo censura, imponiendo cuotas de cosecha a los agricultores y presidiendo un referéndum fraudulento que consolidó el territorio polaco recuperado de la ocupación alemana, todo, dijo más tarde, en interés de promover el nacionalismo polaco y el socialismo. p>

En 1965, mientras estudiaba y daba conferencias en los Estados Unidos con una beca del Departamento de Estado de ocho meses, participó en una marcha por los derechos civiles de Selma a Montgomery, Alabama, liderada por el Rev. Dr. Martin Luther King Jr. p>

Años después, cuando el presidente Barack Obama, en una ceremonia en Varsovia, le preguntó al Sr. Turski qué lo había motivado a marchar, él respondió: “Simplemente por solidaridad con todos aquellos que lucharon por sus derechos civiles y contra divisiones raciales”. p>

A fines de la década de 1960, perdió el entusiasmo por el comunismo soviético debido a la política oficial de antisemitismo del gobierno y la oposición de Moscú a la liberalización política en Checoslovaquia. Eso “aceleró mi transición de ser un polaco de origen judío a ser consciente de ser un polaco y un judío simultáneamente”, dijo. p>

Mientras suprimió sus recuerdos de la guerra durante años, el Sr. Turski regresó a Auschwitz en la década de 1970, un viaje que realizaría más de una vez. En 2020, instó a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, a prohibir a los negadores del Holocausto en esa plataforma de redes sociales. Zuckerberg finalmente lo hizo ese año. p>

La esposa del Sr. Turski, Halina (Paszkowska) Turski, una sobreviviente del Holocausto, había escapado del gueto de Varsovia, había servido como mensajera para la resistencia y luego había trabajado como ingeniera de sonido para cineastas. Murió en 2017. Le sobreviven su hija, Joanna Turski, una flautista; dos nietos; y dos bisnietos. p>

“De voz suave, un gigante intelectual, se mantuvo en Polonia para que su voz resonara lo más cerca posible del abismo”, dijo el profesor Rosensaft, de Cornell. p>

“Podría decirles a las personas, ‘He visto esto'”, agregó. “Será ahora nuestra tarea, las generaciones siguientes, asegurarnos de que la memoria auténtica de los sobrevivientes se incorpore en nuestra conciencia. No podemos replicar la voz de los sobrevivientes, pero podemos asegurarnos de que las preguntas que plantearon, las advertencias que emitieron, permanezcan arraigadas en nuestra conciencia”.