Marco Rubio exige la suspensión inmediata de casi toda la ayuda extranjera de EE. UU.

El secretario de estado de EE.UU., Marco Rubio, ha ordenado detener de inmediato el trabajo en prácticamente todos los programas de ayuda extranjera existentes, pendiente de una revisión para determinar si son consistentes con las políticas del presidente Donald Trump, según un cable interno visto por el Financial Times.

La medida afectará a los contratos de asistencia internacional administrados por Washington, incluyendo a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que valen miles de millones de dólares y se extienden por países de todo el mundo.

En el cable enviado al departamento de estado y a USAID el viernes, Rubio dijo que todas las nuevas asignaciones de ayuda extranjera debían suspenderse, y los oficiales de contratación y de subvenciones debían “emitir de inmediato órdenes de suspensión del trabajo … hasta que el secretario determine, tras una revisión”.

Se espera que el período de revisión dure hasta 85 días, dejando el destino de cientos de contratos de ayuda extranjera de EE.UU., que valían más de $70 mil millones en el año fiscal 2022, potencialmente en el limbo durante tres meses.

Rubio también ordenó que toda ayuda extranjera distribuida a través de cualquier agencia o departamento sea aprobada por el secretario de estado, centralizando la evaluación de todos los programas de asistencia internacional en su oficina.

El cable de Rubio implementa una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día en el cargo. En ella, el presidente criticó la “industria y burocracia de ayuda extranjera” como “no alineada con los intereses estadounidenses y, en muchos casos, antitética a los valores estadounidenses”, y pidió que se suspendiera la ayuda.

En los primeros días de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha tomado medidas agresivas para remodelar y redirigir todas las agencias del gobierno de EE.UU. para implementar sus políticas.

Agencias científicas como los Institutos Nacionales de Salud también han pausado el trabajo de subvenciones pendiente de revisión por la nueva administración, alarmante a los investigadores.

Hay algunas excepciones a la orden de congelamiento de la ayuda de Rubio, entre ellas “exenciones aprobadas” para financiamiento militar para Israel y Egipto, así como ayuda extranjera de emergencia para alimentos. Pero el cable dijo que además de detener nuevos y existentes contratos, las agencias gubernamentales de EE.UU., incluyendo USAID, deben dejar de publicar propuestas para proyectos de ayuda extranjera.

Earlier this week, Rubio said in a statement that Trump had asked him “to place our core national interest as the guiding mission of American foreign policy”, saying among his top priorities were curbing mass migration and scrapping climate policies that “weaken” America.

“Every dollar we spend, every programme we fund, and every policy we pursue must be justified with the answer to three simple questions: Does it make America safer? Does it make America stronger? Does it make America more prosperous?”

Se ha contactado al departamento de estado para hacer comentarios.

