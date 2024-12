Marco filtrado del iPhone 17 muestra amplio bulto de cámara estilo Pixel.

“

Hemos escuchado desde hace algún tiempo que el iPhone 17, ya sea toda la línea o solo la nueva variante “Air”, cambiará el icónico diseño del teléfono de Apple con un nuevo bulto de cámara centrado. Ahora, gracias a una supuesta imagen filtrada (mostrada arriba) del marco del teléfono proveniente de la cadena de suministro de un usuario de Weibo, tenemos una primera idea de cómo podría verse.

El texto del post acompañante (traducido por máquina del chino) dice, “El marco del nuevo iPhone en la cadena de suministro es realmente así. El ultra gran angular se coloca en el centro para dejar espacio para la luz estructurada frontal.”

Esto, junto con el grosor del marco en la imagen, parece indicar que el nuevo diseño se aplicará a algo más que solo el delgado iPhone 17 Air. El marco parece más grueso que lo que encontrarías en un iPhone súper delgado rumorado que tendría solo 6 mm de grosor y se dice que el nuevo modelo delgado no tiene una cámara ultra gran angular en absoluto, por lo que esto parece ser una filtración de algún otro modelo.

La isla de la cámara tiene las mismas esquinas redondeadas que los iPhones actuales, pero una forma rectangular grande que se extiende por todo el teléfono. El iPhone ha mantenido sus cámaras en la esquina superior izquierda (cuando se mira la parte trasera del iPhone) desde el iPhone original, por lo que esto sería un gran cambio.

Con los grandes bultos de cámara de hoy en día, también tiene mucho sentido. Los iPhones no se colocan planos en un escritorio, tambaleándose mientras los utilizas, a menos que uses una funda con suficiente grosor para resolver ese problema. Un bulto de cámara centrado en la parte trasera y que se extiende la mayor parte del camino a través de ella lo haría mucho más estable. También ayudaría a aliviar el problema actual con algunos soportes de carga inalámbrica, donde a veces logras que se cargue y a veces no, porque es difícil saber si el bulto está interfiriendo.

Para obtener más información sobre los iPhones de 2025, que se espera que se lancen en septiembre, consulte nuestro resumen de todos los rumores del iPhone 17 hasta ahora.

