Máquina del Tiempo vs iCloud: ¿Necesitas ambos y uno puede hacer copias de seguridad en el otro?

Entendemos la importancia de hacer copias de seguridad de nuestro Mac, incluso si aún no lo estamos haciendo. Una copia de seguridad protege tus datos en caso de que tu Mac falle, sea robado o si una actualización de software estropea algo en lo que confías y necesitas volver a una versión anterior de tu Mac.

Si no estás convencido de por qué debes hacer una copia de seguridad de tu Mac, lee: Cómo usar Time Machine para hacer una copia de seguridad de un Mac y Cómo hacer una copia de seguridad de un MacBook o Mac, que cubre más opciones que Time Machine. También revelamos el mejor software de copia de seguridad para Mac en nuestro resumen.

¿Cómo es iCloud diferente de Time Machine?

Existe una distinción importante entre iCloud y Time Machine.

Time Machine es una forma muy sencilla de hacer una copia de seguridad de tu Mac para que puedas recuperar versiones anteriores de documentos y recuperar el contenido y la configuración de tu Mac si pierdes tu Mac o algo va mal con él.

Una de las características de iCloud es que puedes hacer una copia de seguridad de tu iPhone o iPad y restaurar tu iPhone o iPad desde una copia de seguridad de iCloud de esos dispositivos. Si tienes un iPhone o iPad, probablemente estés usando iCloud para hacer una copia de seguridad de esos dispositivos, en cuyo caso es posible que te preguntes si puedes hacer una copia de seguridad de tu Mac en iCloud. Desafortunadamente, esta funcionalidad no está disponible para Mac. Solo Time Machine (u otra aplicación de copia de seguridad) puede crear una copia de seguridad que se pueda utilizar para recuperar un Mac, con todas sus configuraciones.

Sin embargo, hay algunas características de iCloud que son beneficiosas para los usuarios de Mac. Más allá de la copia de seguridad del iPhone o iPad, iCloud es una forma de sincronizar datos entre tus dispositivos. Si tienes suficiente almacenamiento en iCloud (que comienza en $0.99/£0.99 por 50GB y llega a $59.99/£54.99 por 12TB), puedes hacer una copia de seguridad de todas tus fotos, y tus carpetas de Escritorio y Documentos en tu Mac, para que puedas acceder a esos datos en cada dispositivo vinculado por tu ID de Apple. Por ejemplo, puedes usar iCloud Photos para sincronizar copias de alta resolución de tus fotos en la nube, iTunes Match para almacenar tu biblioteca de música en la nube, y con iCloud puedes sincronizar todo en tus carpetas de Documentos y Escritorio en la nube.

Crucialmente, este aspecto de iCloud no es una copia de seguridad, es una sincronización. Si eliminas o modificas un archivo en iCloud, no podrás recuperar una versión anterior de ese archivo desde una copia de seguridad ni recuperar el archivo que eliminaste (en la mayoría de los casos, de todos modos).

¿Necesitas usar Time Machine si estás usando iCloud?

Si usas iCloud para sincronizar los datos de Escritorio y Documentos de tu Mac, usas iCloud Photos para almacenar tus fotos en la nube, y ya sea que te suscribas a Apple Music o tengas iTunes Match para almacenar tu música en la nube, puede que haya muy poco en tu Mac que necesites respaldar.

Para tener una idea de cuántos datos hay en tu Mac que se pueden respaldar, echa un vistazo a Preferencias del Sistema > General > Almacenamiento. Aquí verás qué está ocupando espacio en tu Mac. En nuestro caso, 42GB de aplicaciones, 38GB de fotos y varias cosas más. Ten en cuenta que iCloud Drive solo está ocupando 100MB de espacio. Las 38GB de fotos almacenadas en nuestra Mac son una pequeña fracción de las 688GB en iCloud. Si pagas por iCloud Photos, entonces las fotos que ocupan espacio en tu Mac no serán las versiones de alta resolución, esas se almacenan todas en la nube donde se pueden ver en todos tus dispositivos.

Por lo tanto, es posible que te sientas seguro de que todos los archivos que no quieres perder están en iCloud y pienses que no necesitas hacer una copia de seguridad de tu Mac. Si bien es cierto que perder tu Mac no es tan drástico como lo era antes porque ahora muchos de nuestros datos están en la nube, inevitablemente habrá archivos importantes almacenados solo en tu Mac que debes respaldar. De hecho, te garantizamos que si confías solo en iCloud y borras todo en tu Mac, es probable que descubras que has perdido algo muy importante.

Otro beneficio de una copia de seguridad de Time Machine es que si tienes que reemplazar un Mac robado o roto, solo a través de una copia de seguridad de Time Machine podrás recuperar todas tus configuraciones y los datos de tu Mac que no están sincronizados con iCloud.

Otra razón para no depender totalmente de iCloud como medio de respaldo de tu Mac, o de cualquiera de tus dispositivos, es que está vinculado a tu ID de Apple y si olvidas tu contraseña o quedas bloqueado de tu ID de Apple no solo perderás acceso a iCloud, sino que también perderás acceso a tus datos.

¿Puedes hacer una copia de seguridad de iCloud en Time Machine?

La incapacidad de respaldar lo que está en iCloud es en realidad un problema bastante significativo. Puedes hacer una copia de seguridad de un iPhone o iPad en un Mac o iCloud, puedes hacer una copia de seguridad de un Mac en Time Machine, incluso puedes archivar algunos archivos importantes en tu Mac y transferirlos a iCloud como una especie de copia de seguridad. Pero no puedes hacer una copia de seguridad de los datos en iCloud a ningún otro lugar que no sea iCloud (lo cual no es una copia de seguridad, como explicamos anteriormente).

Tus datos se suben a iCloud donde se pueden acceder en todos tus dispositivos, pero si los eliminas de iCloud, se habrán ido. Estás confiando en que Apple mantenga seguros tus archivos, y aunque sus servidores pueden ser muy seguros, cuando no puedes conectarte a ellos, no tendrás acceso, y si, por ejemplo, olvidas tus datos de inicio de sesión, perderás por completo el acceso a iCloud y a tus archivos. (Afortunadamente, a corto plazo esto no debería ser un gran problema ya que las versiones recientemente editadas de documentos y archivos se mantienen en tu Mac, pero sigue siendo importante tener en cuenta si estás confiando en iCloud).

Con eso en mente, es posible que te preguntes si puedes hacer una copia de seguridad de todo en iCloud en tu unidad de Time Machine como una capa de seguridad adicional. Desafortunadamente, esto no es posible.

Actualmente, no hay manera de hacer una copia de seguridad de los datos en iCloud. Si olvidas tu ID de Apple o tu inicio de sesión y no puedes acceder a iCloud, deberías leer esto: Cómo recuperar un ID de Apple olvidado.

Por qué no deberías confiar en iCloud

Este es un escenario que un lector destacó en una carta a Ask Mac 911 en 2018.

Glenn Fleishman explicó en ese momento: La integración de iCloud de Apple en todos sus servicios y la disponibilidad de iCloud Drive lo convierten en una opción atractiva de sincronización y almacenamiento. Puedes usarlo para asegurarte de que tus contactos y eventos estén actualizados en todos tus Mac e dispositivos iOS, y sean accesibles a través de iCloud.com. Tus fotos y videos se cargan automáticamente para hacer una copia de seguridad, y tus contraseñas y otros datos secretos se sincronizan de forma segura en todos tus dispositivos, de una manera que ni siquiera Apple puede leer. Incluso puedes liberar archivos en tu Escritorio y en tus carpetas de Documentos si comienzas a quedarte sin almacenamiento en macOS.

Pero hay un problema: Apple no ofrece ninguna forma de permitirte hacer una copia de seguridad de los datos para los que tiene la única copia. Y, en muchos casos, es posible que tengas una mezcla de información que podría hacer difícil la restauración, incluso si tienes una copia completa.

Un lector de Macworld llamado Mana escribió sobre este problema en particular. Preguntaron por un método para hacer una copia de seguridad de iCloud Drive en particular, pero el mismo problema se aplica de manera más amplia a todos los servicios de iCloud excepto el iCloud Keychain y la información de identificación facial del álbum de Personas en Fotos (como explicaré a continuación). Mana señaló, con bastante precisión, “Las copias de seguridad completas y completas parecerían ser una precaución vital que todos deberíamos tomar”. Bravo.

No es que me preocupe que Apple vaya a tener algún fallo masivo de almacenamiento en iCloud. Utilizan múltiples capas de redundancia de archivos y geográficas, al igual que todas las empresas que operan en el almacenamiento en la nube, lo que permite la recuperación incluso cuando hay grandes fallas de hardware o desastres naturales.

Pero no me gusta la idea de tener todos los huevos en una sola canasta. Si la única copia de algunos o una buena parte de tus datos queda en los servidores de Apple, entonces si algo sale terriblemente mal para ellos, o si por razones fuera de tu control Apple suspende tu cuenta de ID de Apple de forma permanente o pierdes permanentemente el acceso por alguna razón, necesitas tener tus propios datos almacenados por separado. (¿Qué podría salir mal? Regularmente recibo correos electrónicos de lectores que perdieron acceso a una vieja dirección de correo electrónico y terminaron con esa dirección como la única forma aparente de recuperar su cuenta de ID de Apple, y no poder proporcionar a Apple pruebas suficientes para volver a usarla.)

He escrito columnas separadas sobre elementos de esto, como Fotos e iCloud y Carpetas de Escritorio y Documentos, pero parece ser el momento adecuado para hacer una lista completa y una descripción de las limitaciones de cada uno, y de las alternativas.

Recomiendo no sincronizar las Carpetas de Escritorio y Documentos porque no puedes hacer una copia de seguridad de los datos almacenados solo en iCloud.

En muchos casos, siempre y cuando un Mac esté en el conjunto de dispositivos sincronizados/asociados, tienes una copia de seguridad completa; si solo usas iOS o iOS más otro sistema operativo de escritorio, es posible que tengas muchos más problemas o que una copia de seguridad o restauración sea imposible.

También ten en cuenta que no todo el software de copia de seguridad respalda todos los archivos. Muchas herramientas de copia de seguridad basadas en la nube, como Backblaze, pueden excluir algunos directorios de preferencias del sistema en los que se almacenan archivos y instantáneas incrementales de ciertos tipos de datos, como contactos. Para asegurarte de tener copias de todo, debes usar software de copia de seguridad local que clone toda la unidad, como Time Machine, Carbon Copy Cloner o SuperDuper.

Contactos, eventos de calendario y tareas. iCloud sincroniza todo esto, por lo que existen copias en cada dispositivo. Desactivar iCloud o que iCloud desaparezca no eliminará copias locales a menos que elijas eliminar los datos cuando se te presente esa opción. Si quieres asegurarte de que nunca perderás datos, configura un recordatorio en el calendario para exportar archivos en macOS y asegúrate de que las copias estén almacenadas en una carpeta o en una unidad que se haga copia de seguridad. En Contactos, elige Archivo > Exportar > Archivo de Contactos. En Calendario, elige Archivo > Exportar > Archivo de Calendario.

Carpetas de Escritorio y Documentos sincronizadas a través de iCloud. Como mencioné en este artículo de abril de 2018, de forma predeterminada, macOS gestiona automáticamente qué archivos se eliminan de tu Mac cuando se necesita más espacio libre. No hay forma de asegurar una copia de seguridad de todos los archivos en esas ubicaciones. Recomiendo no utilizar esta función si deseas tener la certeza absoluta de que existe una copia fuera de iCloud. (Puedes desmarcar una casilla en el diálogo de Opciones de iCloud Drive en las preferencias del sistema de iCloud para evitar la “optimización”, lo que va en contra de la función de no eliminar archivos cuando el almacenamiento se vuelve escaso.)

Biblioteca de Fotos de iCloud y una biblioteca local de Fotos. Con la Biblioteca de Fotos de iCloud habilitada en cualquier dispositivo compatible, puedes optar por almacenar imágenes y videos en resolución completa, o versiones “optimizadas”, que son miniaturas o vistas previas de baja resolución. Con la opción optimizada, ni siquiera puedes especificar un conjunto de medios que siempre deben permanecer descargados. Mi solución recomendada es tener un Mac con suficiente almacenamiento para que Fotos pueda estar configurado para almacenar todos los originales. (Elige Fotos > Preferencias > iCloud y selecciona Descargar Originales a Este Mac.)

Clave de iCloud y la información de identificación facial del álbum de Personas. Apple utiliza un método sólido de encriptación para estos dos servicios extrañamente no relacionados que sincronizan datos a través de iCloud, almacenando una copia allí en forma encriptada sin que Apple tenga los detalles de encriptación para descifrar los datos. Las copias completas de esta información solo se almacenan localmente en cada uno de tus dispositivos vinculados, y por lo tanto se respaldan con Time Machine, un clon o cualquier otro sistema local de copia de seguridad completa.

Biblioteca de Música de iCloud e iTunes. Esto puede complicarse un poco dependiendo de si te suscribes a iTunes Match, Apple Music o ambos. (Si no, la función de iCloud no está habilitada). Efectivamente, debes asegurarte de forzar las descargas a un Mac, que luego puede hacer una copia de seguridad de cualquier medio. Sin embargo, si usas iTunes Match, es posible que termines con una copia de una canción que digitalizaste en un lugar y la copia de la tienda de iTunes en los demás. Puedes consultar este artículo de enero de 2018 para obtener más detalles.

iCloud Drive. Todo lo demás en iCloud Drive se sincroniza y almacena localmente en todos los Mac vinculados si la casilla de “Optimizar Almacenamiento del Mac” no está marcada. Cualquier copia de seguridad sensata incluirá iCloud Drive por defecto. Sin embargo, si “optimizas” el almacenamiento, tendrás el mismo problema que con las Carpetas de Escritorio y Documentos de nunca saber qué archivos se almacenan localmente o no. (Si usas otros servicios de sincronización de archivos en la nube, como Dropbox, es posible que te permitan sincronizar selectivamente carpetas en diferentes máquinas, pero en teoría tendrías al menos una copia de seguridad de todos los archivos entre diferentes Macs.)

Mensajes en iCloud. Esta función, habilitada en una versión intermedia de iOS y macOS, permite el uso de iCloud para sincronizar y almacenar mensajes. Incluso con él habilitado, los Mensajes en macOS continúan almacenando transcripciones, aunque están en lo profundo de una carpeta de la biblioteca. Encuéntralos en /Library/Containers/com.apple.iChat/Data/Library/Messages/Archive.

