Mapa: Terremoto de magnitud 5.7 golpea Filipinas.

Nota: El mapa muestra el área con una intensidad de temblor de 4 o más, que el U.S.G.S. define como “ligero”, aunque el terremoto puede sentirse fuera de las áreas mostradas. The New York Times. Un terremoto moderadamente fuerte de magnitud 5.7 golpeó en Filipinas el jueves, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El temblor ocurrió a las 7:39 a.m. hora de Filipinas, aproximadamente a 4 millas al sureste de Liloan, Filipinas, según los datos de la agencia. A medida que los sismólogos revisan los datos disponibles, pueden revisar la magnitud reportada del terremoto. La información adicional recopilada sobre el terremoto también podría llevar a los científicos del U.S.G.S. a actualizar el mapa de severidad de temblores. Réplicas en la región. Una réplica suele ser un terremoto más pequeño que sigue a uno más grande en la misma área general. Las réplicas son ajustes menores a lo largo de la porción de una falla que se deslizó en el momento del terremoto inicial. Terremotos y réplicas dentro de 100 millas. Las réplicas pueden ocurrir días, semanas o incluso años después del primer terremoto. Estos eventos pueden ser de igual o mayor magnitud que el terremoto inicial, y pueden seguir afectando ubicaciones ya dañadas. Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos | Notas: Las categorías de sacudidas se basan en la escala de Intensidad Modificada de Mercalli. Cuando los datos de réplicas estén disponibles, los mapas y gráficos correspondientes incluyen terremotos dentro de 100 millas y siete días del terremoto inicial. Todas las horas anteriores son hora de Filipinas. Los datos de sacudidas son a partir del miércoles, 22 de enero a las 7:12 p.m. hora del este. Los datos de réplicas son a partir del miércoles, 22 de enero a las 11:40 p.m. hora del este.