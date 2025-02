Mapa: Rastreo del Ciclón Tropical Alfred.

Alfred era un ciclón tropical en el Mar del Coral el lunes por la mañana hora del este, dijo el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones en su último aviso. El ciclón tropical tenía velocidades de viento sostenidas de 75 millas por hora, lo que lo convertiría en un huracán de Categoría 1 si estuviera en el Océano Atlántico. Todos los tiempos en el mapa son del Este. Por El New York Times. ¿Cómo se ve la tormenta desde arriba? La imagen satelital puede ayudar a determinar la fuerza, el tamaño y la cohesión de una tormenta. Cuanto más fuerte se vuelve una tormenta, es más probable que se forme un ojo en el centro. Cuando el ojo se ve simétrico, eso a menudo significa que la tormenta no está encontrando nada para debilitarla. Solo alrededor de un cuarto de los ciclones tropicales de la Tierra se forman en el Hemisferio Sur. Cuando estas tormentas tienen vientos sostenidos de 74 mph o más, serían llamadas huracanes en el Atlántico, pero aquí se llaman ciclones. La única otra diferencia es que, en el Hemisferio Sur, los ciclones giran en sentido horario (los huracanes giran en sentido antihorario). Los ciclones pueden golpear el este de África, principalmente Madagascar, así como las costas occidentales, del norte y del este de Australia y las naciones insulares circundantes. La temporada aquí se opone al resto del mundo, normalmente comienza a finales de octubre y se extiende hasta mayo. Los picos de actividad varían dependiendo de la región, pero normalmente la actividad es más alta a fines de febrero y principios de marzo. Fuentes y notas. Mapa de seguimiento Los datos de seguimiento provienen del Centro Nacional de Huracanes. El mapa muestra probabilidades de al menos el 5 por ciento. El pronóstico es de hasta cinco días, con ese período de tiempo comenzando hasta tres horas antes del tiempo informado en que la tormenta alcanza su última ubicación. Los datos de probabilidad de velocidad del viento no están disponibles al norte de los 60.25 grados de latitud norte. Tabla de llegadas de viento Los tiempos de llegada se generan a partir de un análisis del National Hurricane Center. Los lugares geográficos utilizan datos del censo de EE. UU. y de Natural Earth. Los husos horarios se basan en Google. La tabla muestra los tiempos de llegada previstos de vientos sostenidos y dañinos de 58 mph o más para ciudades seleccionadas con posibilidades de que tales vientos las alcancen. Si los vientos dañinos alcanzan un lugar, no hay más del 10 por ciento de posibilidades de que lleguen antes del “tiempo más temprano razonable” y un 50 por ciento de posibilidades de que lleguen antes del “tiempo más probable”. Mapa de radar La imagen de radar es de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica a través de la Universidad del Estado de Iowa. Estas mosaicos son generados al combinar estaciones de radar individuales que conforman la red NEXRAD. Mapa de marejadas ciclónicas Los datos sobre marejadas ciclónicas provienen del Centro Nacional de Huracanes. Los pronósticos solo incluyen las costas del Golfo y Atlántico de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las áreas reales que podrían inundarse pueden diferir de las áreas mostradas en este mapa. Este mapa tiene en cuenta las mareas, pero no las olas ni las inundaciones causadas por lluvias. El mapa también incluye áreas intermareales, que se inundan rutinariamente durante las mareas altas típicas. Mapa satelital Las imágenes son de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Agencia Meteorológica Japonesa a través del Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera. Mapa de precipitaciones Los datos para pronósticos de varios días o totales de lluvias observadas son del Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico de 1 día es de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.