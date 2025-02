Manzana renueva configuración de cuentas infantiles y agrega nuevas funciones de garantía de edad

“

Apple ha anunciado hoy que está implementando nuevas funciones diseñadas para hacer que los niños estén más seguros en línea, incluyendo un sistema de clasificación por edad actualizado, una forma más sencilla para que los padres configuren cuentas para niños, cambios en lo que los niños ven en la App Store y una nueva API que permitirá a los desarrolladores confirmar el rango de edad para ofrecer experiencias apropiadas para niños.

Los cambios están detallados en un nuevo documento blanco “Ayudar a proteger a los niños en línea” [PDF] que está disponible en el sitio web de desarrolladores de Apple. Básicamente, Apple quiere dar a los padres más control sobre lo que ven y hacen sus hijos en línea de una manera que preserve la privacidad, al mismo tiempo que anticipa legislaciones menos personalizadas que exigen que la ‌App Store‌ sea responsable de la verificación de la edad.

En primer lugar, Apple está facilitando que los padres y los niños configuren cuentas apropiadas para la edad. Al crear una cuenta, Apple pedirá el rango de edad de la persona que utiliza el dispositivo, y esta función está en la beta de iOS 18.4. Si la cuenta es para un niño menor de 13 años, habrá una opción de Conectar a la Familia. Un padre tendrá que dar su consentimiento para que el niño use la ‌App Store‌ y otras funciones del dispositivo, y este es el proceso que Apple está simplificando. En este momento, Apple solicita una tarjeta de crédito, pero en adelante, los padres podrán autenticarse utilizando su historial de pago de servicios de Apple existente y confirmar con Face ID o Touch ID.

Los niños pueden crear sus propias cuentas y empezar a usar un dispositivo si un padre no está disponible, con restricciones automáticas de edad para contenido web y mensajes. Algunas experiencias como las descargas de aplicaciones estarán limitadas hasta que el niño pida al padre que pase por el proceso de consentimiento parental para completar la configuración de la cuenta. Más adelante este año, los padres podrán corregir los rangos de edad de las cuentas infantiles existentes si la edad actual es inexacta.

Se requerirá a los desarrolladores proporcionar detalles sobre si sus aplicaciones incluyen contenido generado por el usuario o publicidad, requieren verificación de edad y/o ofrecen controles parentales, y esta información se compartirá en las páginas de productos de la ‌App Store‌.

Apple también está actualizando sus categorías de rango de edad para contenido. Apple tiene cuatro categorías ahora (4+, 9+, 12+ y 17+), pero está dividiendo los rangos de edad adolescente. Las nuevas categorías de edad son 4+, 9+, 13+, 16+ y 18+. Los niños no podrán descargar aplicaciones que excedan la clasificación por edad que hayan establecido los padres, y Apple tampoco mostrará aplicaciones restringidas por edad donde se anuncian aplicaciones en la ‌App Store‌, en lugar de resaltar aplicaciones apropiadas para la edad.

4+ – La aplicación no contiene contenido objetable.

9+ – La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 9 años, incluyendo violencia de dibujos animados o fantasía, lenguaje soez o humor grosero, o contenido maduro, sugerente, de terror o miedo.

13+ – La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 13 años, incluyendo contenido médico o enfocado en el tratamiento, referencias a alcohol, tabaco o drogas, contenido sexual o desnudez, violencia realista o juego de simulación; o concursos frecuentes o intensos, lenguaje soez o humor grosero, contenido de terror o miedo, o violencia de dibujos animados o fantasía.

16+ – La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 16 años, incluyendo acceso web sin restricciones, contenido maduro o sugerente frecuente o intenso, o contenido médico o enfocado en el tratamiento.

18+ – La aplicación puede contener instancias de contenido no adecuado para usuarios menores de 18 años, incluyendo instancias de juego, juego de simulación frecuente o intenso, referencias a alcohol, tabaco o drogas, contenido sexual o desnudez, o violencia realista.

Apple proporcionará a los desarrolladores una API de Rango de Edad Declarado que les dará un rango de edad de un usuario para asegurar que los niños no vean contenido en aplicaciones destinado a adultos. El rango de edad evita que las aplicaciones tengan acceso a información específica sobre los niños, como su fecha de nacimiento, y los padres pueden elegir si compartir la información del rango de edad con los desarrolladores. Apple dice que su objetivo es recopilar la cantidad mínima de datos para ofrecer lo que los usuarios necesitan, y no quiere recopilar la fecha de nacimiento a nivel de ‌App Store‌ porque todos los usuarios tendrían que proporcionar esa información independientemente de si quieren usar una aplicación limitada por la edad.

Aunque solo una fracción de las aplicaciones en la App Store puede requerir verificación de edad, todos los usuarios tendrían que proporcionar su sensible información de identificación personal para nosotros, independientemente de si realmente quieren usar una de estas aplicaciones de un conjunto limitado. Eso significa que nos dan datos como una licencia de conducir, pasaporte o número de identificación nacional (como un número de Seguro Social), incluso si no lo necesitamos. Y dado que muchos niños en los EE. UU. no tienen identificaciones emitidas por el gobierno, los padres en los EE. UU. tendrán que proporcionar documentación aún más sensible solo para permitir que su hijo acceda a aplicaciones destinadas a niños. Eso no está en interés de la seguridad o privacidad del usuario.

Según Apple, el enfoque que está adoptando pone a los padres en control sobre lo que se comparte con los desarrolladores y lo que ven los niños en lugar de establecer una experiencia general para todos los usuarios.

Los cambios en la ‌App Store‌ que Apple está implementando llegan en un momento en que varios estados de EE. UU. están considerando leyes de protección infantil más rigurosas que exigirían a los operadores de tiendas de aplicaciones confirmar la edad del usuario y obtener el consentimiento parental antes de permitir que los menores descarguen aplicaciones. El propietario de Facebook e Instagram, Meta, también está presionando por la verificación de edad a nivel de plataforma, porque entonces Meta no tendría que hacerlo. Hay algunas leyes relacionadas con las redes sociales que requieren que los sitios obtengan el consentimiento parental al registrarse, pero nada universal. Otros países como el Reino Unido y Australia también han implementado leyes que hacen que las empresas de redes sociales sean responsables de asegurar que los niños no accedan a contenido inapropiado.

Apple se ha opuesto a la legislación a nivel de plataforma en los EE. UU. debido a los problemas de privacidad que se plantean al compartir la edad del usuario con cada aplicación, pero la API y la información del rango de edad podrían satisfacer la demanda de mejores prácticas de determinación de edad al mismo tiempo que se preserva la seguridad del usuario. Apple planea implementar todas estas actualizaciones este año, pero la fecha exacta aún no está disponible.

