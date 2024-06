Manzana lidera en gastos de la App Store en comparación con la Play Store a pesar de tener menos descargas.

Según un nuevo informe de Sensor Tower, los usuarios de Apple continúan gastando más en aplicaciones que sus contrapartes de Android. Si bien Google Play tuvo significativamente más descargas, la App Store sigue siendo la suprema en generación de ingresos.

El informe abarca el primer trimestre de 2024 y revela un mercado de aplicaciones móviles sólido en general. El gasto del consumidor creció un 9.5% interanual, alcanzando los $35.8 mil millones.

Curiosamente, las aplicaciones que no son de juegos están impulsando este crecimiento con un aumento impresionante del 19.4%, mientras que los juegos móviles vieron un aumento más modesto del 2.9%, aunque aún superando la marca de $20 mil millones por primera vez en dos años. Me pregunto si tiene algo que ver con COVID.

Al analizar las especificidades de las plataformas, la App Store de Apple sigue siendo la campeona en ingresos. Recaudó $24.6 mil millones, reflejando un crecimiento del 11.5% interanual. Mientras tanto, Google Play Store creció más lentamente en un 5.3%, alcanzando los $11.2 mil millones. Esta tendencia se mantiene también para los ingresos de juegos móviles. Apple aseguró $13 mil millones en ingresos por juegos durante el trimestre, un aumento de casi el 6%, mientras que Google Play se mantuvo estable en $7.3 mil millones.

Por otro lado, Google Play tiene la ventaja en cuanto al volumen de descargas con 25.6 mil millones de descargas, pero esto representa una disminución del 5.2% en comparación con el año anterior. A pesar de esta disminución, Google Play aún tuvo más de tres veces las descargas de la App Store, que alcanzó las 8.4 mil millones en el primer trimestre de 2024, lo que se tradujo en una modesta mejora del 2.1% interanual.

Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande en cuanto al gasto en aplicaciones, con $12.4 mil millones, seguido de China con $6.0 mil millones.

Las aplicaciones de entretenimiento son las que más ingresos generan, con $4.1 mil millones en el primer trimestre de 2024, un aumento del 18% interanual.

Aunque Google Play puede ver más instalaciones de aplicaciones, los usuarios de Apple están demostradamente dispuestos a gastar más en aplicaciones, principalmente en categorías no relacionadas con juegos como entretenimiento.

Me pregunto si tiene que ver con los usuarios. No todos pueden permitirse un iPhone, lo que lo convierte en un dispositivo premium. Por lo tanto, la mayoría de los usuarios están financieramente bien. Por otro lado, los Android vienen en todos los rangos de precios. No es de extrañar que Android tenga 3 veces más descargas que iPhone pero menos gasto.

