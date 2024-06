Manzana en el trabajo: Si crees que Apple ‘Sherlocked’ a 1Password, no estás prestando atención.

1Password es una de esas aplicaciones que he estado utilizando desde los primeros días del iPhone, así como desde su lanzamiento inicial en macOS. Aunque no estoy seguro, creo que lo compré originalmente en 2007 u 2008. Me inscribí en el plan familiar cuando fue lanzado, y he estado felizmente pagando por él desde entonces. Me encanta compartir bóvedas entre nuestra familia y la fácil integración en múltiples navegadores web.

Dicho esto, los consumidores ya no son el público objetivo clave de 1Password. ¿Sigue ofreciendo un increíble servicio de cuenta personal y familiar? Absolutamente, pero aquí no es de donde proviene su crecimiento. 1Password es ahora una empresa enfocada en empresas.

Aquí hay un ejemplo de algo que te enteras cuando visitas el sitio web de 1Password. Gestión de Acceso Extendida.

Si bien no profundizaré en esta función por cuestiones de tiempo, puedes ver que no es una característica a nivel de consumidor. Está dirigida a los departamentos de TI empresariales. En los últimos años, 1Password ha estado desarrollando herramientas dirigidas directamente a equipos de seguridad y TI. De hecho, si eres un cliente empresarial, te darán cuentas familiares gratuitas para usar también.

Para los clientes empresariales, puedes permitir desbloquear 1Password con tu proveedor de SSO, enviar eventos a tu herramienta SIEM para paneles de control personalizados, almacenamiento y visualización de registros, y aprovisionar automáticamente a los empleados con Azure, Okta y más. Los clientes empresariales no van a depender de administradores de contraseñas construidos para consumidores. Necesitan control, visibilidad e integración. Esto es lo que 1Password ofrece sobre la aplicación de contraseña dedicada de Apple. Es más que tener una aplicación dedicada.

Hace unos meses, 1Password adquirió Kolide. Al explicar por qué la adquisición tenía sentido, esto es lo que tenían que decir:

Esto es donde encaja Kolide en la historia de 1Password. Kolide es un líder en salud de dispositivos y gestión de acceso contextual, y las empresas necesitan una forma de asegurarse de que tanto el dispositivo utilizado como cada solicitud de acceso sean seguros. Lo que también hace a Kolide particularmente convincente es cómo la empresa ha tomado un enfoque similar a 1Password y trabaja para reclutar a empleados para ofrecer una mejor seguridad. Esto solo es posible proporcionando a los empleados herramientas que faciliten el uso y la adopción de la seguridad, les permitan asegurar sus propias actividades y proporcionarles el contexto para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.

Si no estás familiarizado con Kolide, te daré el resumen: Es una forma de asegurarte de que los dispositivos que inician sesión en tu instancia de Okta estén aprobados y sean dispositivos seguros con software actualizado y versiones parcheadas del sistema operativo. Por ejemplo, si tu versión de macOS no cumple con la política de la empresa, Kolide no te permitirá iniciar sesión en tu instancia de Okta. Si tu dispositivo móvil no tiene una contraseña, Kolide no te permitirá agregar aplicaciones basadas en Okta (incluyendo Slack, Google Workspace, etc.) en él. Lo uso a diario, y es una de las herramientas más simples pero efectivas que he usado. No es intrusivo pero le brinda a los equipos de TI la seguridad que necesitan por diversas razones de cumplimiento.

Estoy emocionado de que Apple esté añadiendo un administrador de contraseñas dedicado. Será genial para los usuarios pero no es una herramienta empresarial. 1Password vio hace años lo que iba a suceder y ha estado construyendo su pila tecnológica empresarial. También tienen muchas herramientas para desarrolladores. La próxima vez que pienses que Apple ha “Sherlocked” a una empresa, valdría la pena ver cómo la empresa está haciendo crecer su negocio, y 1Password se está convirtiendo en una de las mejores formas para que los equipos de TI y seguridad implementen una sólida gestión de contraseñas y claves de paso de una manera auditable y escalable.