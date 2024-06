Manzana cerrará su tienda de Milton Keynes en el Reino Unido para reubicación.

Apple ha estado renovando y reubicando muchas de sus tiendas alrededor del mundo, y ahora le toca el turno a la tienda de Milton Keynes en el Reino Unido, ubicada a 50 millas al noroeste de Londres. La tienda estará cerrada la próxima semana y volverá a abrir más adelante en este mes en una nueva ubicación.

Nueva tienda de Apple en Milton Keynes

Un informe de Bloomberg el año pasado reveló los planes de la compañía de reubicar su tienda minorista en Milton Keynes. Según lo señalado por The Apple Post, la tienda es una de las pocas que aún no ha sido actualizada con un diseño más moderno, ya que actualmente opera en una “unidad angosta de dos pisos desde donde ha estado ubicada durante varios años”.

Ahora el misterio ha terminado. Apple ha confirmado a través de su sitio web que la tienda actual en Milton Keynes cerrará a partir del 25 de junio. La compañía dice que una “nueva tienda de Apple llegará pronto” el sábado 29 de junio.

La tienda se mudará a un espacio más grande en el centro comercial Midsummer Place. Midsummer Place incluso compartió una imagen de la nueva fachada de la tienda en Instagram esta tarde.

Apple Milton Keynes Actual

Earlier today, Apple shared photos of its new store in Kuala Lumpur, the Malaysian capital, ahead of the opening on Saturday. The store has a unique design with a floating deck inside and looks like a pyramid from the outside.

Apple The Exchange TRX connects the mall’s central atrium to a lush rooftop park that wraps around the store’s upper level. Emitting a warm glow at night, the three-dimensional layered roof consists of horizontal glass panels and shading blades to reduce the sun’s rays. A central glazed oculus brings daylight into the interior and includes a dynamic artificial-lighting feature.

En cuanto a la reapertura de Apple Milton Keynes el próximo sábado, tendrá lugar a las 10 a.m. hora local.

