Manzana aprueba el calendario HEYLa manzana aprueba el calendario HEY

Debo admitir que fue un poco descarado hacer que nuestra nueva aplicación de calendario HEY “hiciera algo” al incluir la historia de Apple como vista previa para las personas que no tienen una cuenta. Y no le di al gambito más del 30% de posibilidades de éxito, pero ¡oh sorpresa!, lo logró! ¡Apple ha aprobado nuestra aplicación y ahora está disponible en la App Store!

¡Qué alivio! Pasamos un año entero preparando el calendario HEY. Millones de dólares en inversión. Y, triste como suene, todo depende de Apple. Aproximadamente el 85% de los clientes que pagan por HEY usan Macs y iPhones, por lo que si Apple nos negara la capacidad de distribuir nuestra aplicación, estaríamos muertos.

Ese fue el mismo dilema existencial que enfrentamos en 2020. Un montón de negocios, incluido el nuestro, simplemente no son viables si Apple corta el suministro de aire que es el acceso a las computadoras de bolsillo más populares entre las personas que pagan por software. Con apuestas tan altas, no es de extrañar que casi nadie se atreva a luchar contra ellos. La mayoría, sabiamente, simplemente baja la cabeza, se queda callado y aprieta los dientes.

Pero ese nunca fue nuestro camino. Este es uno de los beneficios de ser una empresa totalmente independiente. Jason y yo podemos elegir defender un principio, incluso si conlleva un gran riesgo para el negocio. No hay una junta directiva, no hay MBAs, no hay capitalistas de riesgo en segundo plano que realicen el análisis costo-beneficio. Solo dos locos con un banjo y un bajo que aman hacer un gran software.

Aunque no debería ser tan arriesgado. Por eso me alegra saber que el Departamento de Justicia de EE. UU. está en su preparación final para su gran caso de monopolio contra Apple. Y que estamos a solo unos meses de ver alivio en Europa gracias a la Digital Markets Act, que exige tanto a Apple como a Google garantizar el acceso a sus plataformas para tiendas de aplicaciones alternativas, la carga lateral y todas las demás formas básicas de distribución de computadoras que los usuarios disfrutan en Mac y Windows.

Pero mientras esas ruedas de la justicia giran lentamente, las nuestras giran a toda velocidad. Estamos en la recta final para lanzar el calendario HEY a todos los clientes de HEY esta semana. Acabamos de permitir la entrada de miles de personas adicionales y ansiosas al sistema. Es muy divertido escuchar sus comentarios y el amor por lo que ha construido nuestro equipo. Repensar los calendarios ha sido tan gratificante como repensar el correo electrónico.

Y miren, nunca íbamos en serio a competir por su cuota de mercado con Gmail o iCloud. Tenemos decenas de miles de clientes, pero ellos tienen cientos de millones. Todo lo que pedimos es poder vender el producto de nicho que es un sistema de correo electrónico y calendario de pago a personas a las que realmente les importa. La mayoría de las personas en la tierra no encajan en esa categoría y simplemente usarán lo que viene con su iPhone o se enfrentarán a los anuncios y problemas de privacidad en Gmail.

Pero en 2024, HEY nunca ha estado mejor. Incluso funciona con las cuentas de Gmail existentes de las personas ahora. Tiene todas las características innovadoras con las que lanzamos, MÁS todas las características básicas que hemos añadido en los últimos años. Y ahora hemos abordado el mayor obstáculo para la adopción: un calendario integrado. Así que ahora todos los que tienen un iPhone también pueden disfrutarlo.

Ah, y gracias a todos los que nos animaron en el camino. Siempre habrá una legión de fans de Apple para defender todas las tácticas abusivas que emplea la empresa, pero absolutamente también hay una gran tribu de desarrolladores que reconocen las tonterías de monopolio cuando las ven. El fuerte y impresionante apoyo de este grupo realmente nos ayudó a superar esta segunda ronda de tonterías.

Ahora sigamos adelante con 2024. Una vez que hayamos completado el lanzamiento completo del calendario HEY esta semana, nos centraremos en evitar todas estas tonterías de la tienda de aplicaciones con nuestra nueva serie de productos ONCE en los que hemos apostado exclusivamente por la tecnología PWA. ¡No puedo esperar para compartirlo!