Manos a la obra con Apple Intelligence en Apple Vision Pro.

Apple Intelligence llega a Apple Vision Pro

Apple finalmente ha lanzado las primeras betas para el próximo ciclo de lanzamiento, y visionOS 2.4 incluye soporte para Apple Intelligence en Apple Vision Pro. Así es como funciona.

Sin sorpresas, Apple Intelligence se ha implementado en Apple Vision Pro sin dejar muchas cosas fuera. Algunas partes tienen el estilo de la interfaz de usuario de visionOS, pero todo lo que está aquí está a la par en la primera beta.

Apple Intelligence se ha implementado en etapas desde que se reveló durante la WWDC 2024. Las Herramientas de Escritura y los resúmenes de notificaciones fueron los primeros, luego Image Playground y ChatGPT, y finalmente la Inteligencia Visual se lanzó para el iPhone 16.

Apple Vision Pro quedó fuera de este despliegue inicial, pero no por razones de compatibilidad. Los ejecutivos confirmaron en un momento que las prioridades estaban enfocadas en llevar Apple Intelligence a la mayoría de los clientes, y productos como Apple Vision Pro lo recibirían más adelante.

Esa promesa ha sido cumplida ahora con visionOS 2.4. Un rumor sugería que Apple esperaría hasta que llegara un modelo de próxima generación con M5, pero eso no fue necesario.

Apple Intelligence en Apple Vision Pro

Increíblemente, no hay mucho que decir sobre Apple Intelligence en Apple Vision Pro más allá de que está aquí. Apple no recortó ninguna función importante de lo que ha llegado, al menos según lo que se puede ver a simple vista.

Aquí está todo lo agregado a Apple Vision Pro con visionOS 2.4:

Writing Tools

Image Playground

ChatGPT integrations

Genmoji

Smart Reply

Priority Messages

Memory Movie

Búsqueda de lenguaje natural

Image Playground es una aplicación nativa de visionOS, y cuando se usa en otras aplicaciones, aparece como una ventana flotante de visionOS. Otros aspectos de Apple Intelligence que requieren ventanas emergentes y ventanas externas reciben el tratamiento de visionOS en aplicaciones nativas.

Apple Intelligence obtiene una interfaz de usuario transparente similar a visionOS en aplicaciones nativas

Cuando se utilizan las Herramientas de Escritura y otras funciones en aplicaciones de compatibilidad diseñadas para iPhone o iPad, la interfaz de usuario se ve como lo haría en esos dispositivos.

De lo contrario, las funciones que se encuentran en la primera beta de visionOS 2.4 parecen ser idénticas a las que se encuentran en otros dispositivos.

Lo que falta

Los resúmenes de notificaciones parecen estar ausentes en la primera beta, pero lo más notable es que Siri está completamente intacto.

Apple no trajo todo a visionOS en la primera beta

Siri no recibió muchas actualizaciones a través de Apple Intelligence ya que la función principal que afectará a Siri aún no ha llegado. El contexto personal y las intenciones de la aplicación serán un superpoder para Siri, pero no hay indicaciones de cuándo podría lanzarse.

La interfaz de usuario de Siri sigue siendo el pequeño icono de globo 3D, aunque es difícil imaginar cómo Apple cambiaría la interfaz de usuario para representar el nuevo resplandor de borde en Apple Vision Pro. La nueva capacidad de corregirte a mitad de un comando tampoco está presente.

Además, aunque ChatGPT está disponible a través de Writing Tools, no es accesible a través de Siri. Es algo que probablemente podría cambiar en una beta posterior, pero por ahora, la integración de ChatGPT solo existe fuera de Siri.

Usando Apple Intelligence en Apple Vision Pro

No voy a juzgar demasiado la primera beta de un nuevo conjunto de funciones, pero la implementación de Apple Intelligence en Apple Vision Pro es bastante sólida. El hecho de que Apple se haya molestado en ofrecernos una aplicación nativa de Image Playground es una buena señal de que el equipo todavía se preocupa por la plataforma.

Apple Vision Pro necesitaba Apple Intelligence para tener paridad de funciones con otras plataformas de Apple

Las ventanas emergentes son elegantes y se ven bien, como cuando Image Playground se desliza hacia afuera en un mensaje para mostrarte creaciones anteriores para compartir. Es en las aplicaciones no nativas donde las cosas se vuelven un poco problemáticas.

Un comportamiento extraño con el que me encontré es con la interfaz de usuario de las Herramientas de Escritura en una aplicación de iPad. Después de completar una revisión de texto, no podía pasar el ratón sobre el botón para hacer clic en copiar. Tomó unos cuantos intentos, pero mirar y pellizcar hizo que la interfaz de usuario funcionara de nuevo.

En general, estoy bastante contento de ver aparecer estas funciones particulares. Los resúmenes en Mail son útiles para la triaje, las Herramientas de Escritura son esenciales para editar textos en el trabajo, y los Genmoji son divertidos de generar y enviar en chats grupales.

Apple podría haber hecho de Image Playground una aplicación compatible con iPad, pero hizo una nativa en su lugar

Lo mencioné en mi revisión más reciente de Apple Vision Pro, pero he estado usando la función de Pantalla Virtual de Mac para acceder a Apple Intelligence para la edición, y eso simplemente no es ideal. Me alegra ver que las Herramientas de Escritura funcionan de forma nativa en Apple Vision Pro, lo que significa que trabajar desde el auricular será idéntico a hacerlo en mi iPad Pro de 13 pulgadas nuevamente.

La adición de Apple Intelligence a Apple Vision Pro probablemente signifique que estaré haciendo mucho más trabajo en el auricular. Será interesante ver cómo Apple maneja las actualizaciones de Siri en una beta o actualización futura.

Apple podría agregar el resto de las funciones faltantes de Apple Intelligence en una beta posterior, o podría reservarlas para visionOS 2.5. La beta durará hasta abril, cuando Apple dijo que espera que visionOS 2.4 esté disponible para el público.