Manifiesto laborista: La reunión secreta de la Cláusula V será un momento crucial en la campaña electoral del Sir Keir Starmer | Noticias de Política

Es una reunión tan secreta que quienes asisten – en un lugar secreto – están ordenados a entregar su teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico cuando lleguen. Se les entregan copias numeradas de la agenda, paquetes gruesos que luego les son recogidos al final de la reunión. La seguridad es extremadamente estricta. Nada se deja al azar. No, esta no es una reunión de espías y generales para planificar la estrategia secreta de la nación para ir a la guerra. Al menos no una guerra real. Y los participantes no son miembros del gobierno. Todavía. Esto es la reunión “Claúsula V” del Partido Laborista, a la que asisten Sir Keir Starmer y su gabinete en la sombra, diputados destacados, líderes sindicales y miembros de la ejecutiva nacional del partido. Y está sucediendo este viernes, con solo un enorme punto en la agenda: acordar el manifiesto que se espera que Sir Keir presente al país el 13 de junio, tres semanas antes del día de las elecciones. El manifiesto se basará en las cinco “misiones” lanzadas por Sir Keir el año pasado: sobre la economía, el NHS, el crimen, el cambio climático y la educación. El Laborismo está declarando la guerra, a los conservadores. La reunión del viernes está muy lejos de las salas llenas de humo y cerveza y sándwiches del folclore laborista y sindicalista de antaño. En estos tiempos es estrictamente agua mineral e incluso está prohibido vapear. Alrededor de 80 personas en total asistirán, haciendo que la tarea de mantener en secreto el contenido del manifiesto sea una pesadilla. Y la seguridad será más estricta que nunca después de que se filtrara el manifiesto de 2017. Los miembros del gabinete en la sombra del Laborismo, que suman 31, son bastante conocidos en estos días e incluyen figuras establecidas como Angela Rayner, Rachel Reeves, Yvette Cooper y Ed Miliband. Luego están las estrellas emergentes como Wes Streeting, Bridget Phillipson, Peter Kyle y Shabana Mahmood, además de veteranos de la era de Blair y Brown como Pat McFadden, Hilary Benn y John Healey. Otros asistentes el viernes incluirán al presidente del partido laborista parlamentario, John Cryer, los secretarios generales de los 11 sindicatos afiliados al partido y los aproximadamente 40 miembros de la ejecutiva nacional, la NEC. La NEC está dominada por los sindicatos, que tienen 11 lugares. Los partidos locales tienen nueve, más dos concejales, y los veteranos ex ministros Sir George Howarth, Dame Margaret Beckett y Dame Angela Eagle también son miembros. Todo esto hace que la reunión de la Cláusula V – llamada así porque es la sección del reglamento del partido que describe el proceso de formulación de políticas – sea bastante engorrosa, aunque es probable que el manifiesto ya haya sido acordado por aliados de Starmer antes de la reunión. Pero es de los líderes de los grandes sindicatos de los que es probable que Sir Keir enfrente la oposición más dura el viernes. Los sindicatos exigen no retroceder en los derechos de los trabajadores y están luchando contra una propuesta de prohibición de la perforación de petróleo y gas en el Mar del Norte. Los críticos sindicales de Sir Keir incluyen a la implacable Sharon Graham de Unite y a los izquierdistas Matt Wrack del sindicato de bomberos, Mick Whelan del sindicato de conductores de tren Aslef y Dave Ward del sindicato de trabajadores de comunicaciones. Escribiendo en The Guardian esta semana, la Sra. Graham declaró: “No pido disculpas por presionar a los laboristas en los derechos de los trabajadores, no importa lo incómodo que pueda resultar para algunos o las críticas que se me hagan”. “Por supuesto que quiero un gobierno laborista, pero eso no significa que me quedaré al margen y aplaudiré mientras cede ante el lobby empresarial y da marcha atrás en sus compromisos. “La tendencia del liderazgo laborista a faltar a las promesas ha sido un tema de su tiempo en la oposición”. Y el Sr. Wrack, actual presidente de la TUC, dijo el miércoles mirando hacia la reunión del viernes: “Queremos responsabilizar a un próximo gobierno laborista por lo que hay en ese manifiesto”. Y advirtiendo a Sir Keir sobre los derechos de los trabajadores, dijo: “No espero que retroceda, es un ganador de votos y mejorará sustancialmente la vida de millones de personas”. Se espera que la reunión de la Cláusula V comience al mediodía del viernes. Es un momento crucial en la campaña electoral laborista. El mediodía, de hecho.