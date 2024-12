Manifestantes toman las calles tras la inauguración del nuevo presidente de Georgia.

“

Mikheil Kavelashvili, aliado del partido autoritario gobernante de Georgia, ha sido investido como presidente del país del Cáucaso, lo que ha provocado más protestas en la capital, Tiflis.

La inauguración de Kavelashvili marca el paso final en lo que los críticos han descrito como una captura del estado por parte del oligarca pro-ruso Bidzina Ivanishvili, cuyo partido Georgian Dream ha puesto todas las instituciones del país bajo su control desde que llegó al poder en 2012. El único candidato para el cargo fue elegido este mes por un colegio de 300 miembros, en su mayoría miembros del GD o simpatizantes.

Los manifestantes salieron a las calles con tarjetas rojas, un símbolo de su oposición al exfutbolista, delantero del Manchester City y de varios clubes suizos, convertido en un incendiario ultranacionalista.

Los manifestantes, que han mantenido manifestaciones diarias durante el último mes a medida que la crisis política del país se agravaba, recibieron con agrado la decisión del departamento de Estado de EE. UU. de imponer sanciones a Ivanishvili. Las medidas, anunciadas el viernes, lo golpearon por “socavar el futuro democrático y euroatlántico de Georgia en beneficio de la Federación Rusa”.

Saliendo del Palacio Orbeliani, la sede presidencial, el domingo, Salomé Zourabichvili, la presidente saliente del país y líder de facto de la oposición, enfatizó que seguía siendo la titular del cargo del país.

En un discurso a los georgianos reunidos frente al palacio, denunció la investidura de Kavelashvili como una “parodia” y afirmó su lealtad al “país y al pueblo… me iré aquí contigo y permaneceré contigo.”

Zourabichvili había estado indecisa sobre si atrincherarse en el palacio o abandonarlo, según varias personas familiarizadas con el asunto dijeron al Financial Times. También había dicho que no renunciaría hasta que se celebraran nuevas elecciones, argumentando que el colegio, dominado por miembros del partido gobernante, no tenía la legitimidad para elegir a Kavelashvili como presidente.

También ha exigido nuevas elecciones. El Parlamento europeo dijo que la votación de octubre “no fue ni libre ni justa”.

Georgia ha experimentado un año de convulsiones políticas. El 14 de diciembre del año pasado, la gente salió a las calles de Tiflis y otras ciudades para celebrar que el país obtuvo el estatus de candidato a la UE, un sueño de larga data para muchos en la pequeña nación del Cáucaso de 3.8 millones de habitantes.

Pero el deslizamiento autoritario se aceleró en mayo cuando el parlamento adoptó una ley de agentes extranjeros, apodada la “ley rusa” por sus paralelismos con los métodos de Moscú para suprimir la disidencia, a pesar de meses de protestas.

Organizaciones no gubernamentales advirtieron que era una herramienta para desmantelar la sociedad civil, reflejando la práctica de Rusia de utilizar la etiqueta de “agente extranjero” como precursora de la persecución. A diferencia de Rusia, las organizaciones en Georgia deben registrarse voluntariamente, pero la mayoría de las ONG han rechazado hacerlo en señal de protesta.

El próximo punto crítico llegó en las elecciones parlamentarias de octubre, cuando Georgian Dream reclamó el 54 por ciento de los votos. Hubo amplias violaciones el día de las elecciones, incluido el fraude electoral, robos de identificaciones y “votación en carrousel”, en la que las mismas personas votaron en múltiples colegios electorales, según múltiples observadores. Los partidos de la oposición rechazaron los resultados, boicotearon el parlamento y exigieron nuevas elecciones.

Irakli Kobakhidze, el primer ministro respaldado por GD, anunció a finales de noviembre que Georgia suspendía las conversaciones de adhesión a la UE, comprometiéndose a revisar el tema en 2028 para que el país pudiera unirse “con dignidad”.

Las protestas aumentaron en intensidad y fueron recibidas con una represión policial sin precedentes, con docenas hospitalizadas y cientos detenidas.

“Las grietas en el sistema aparecieron cuando la gente se volvió contra Georgian Dream, viendo a sus vecinos y familiares golpeados, este fue el último eslabón”, dijo Tamar Chergoleishvili, política de la oposición y ex gerente de medios.

Elene Khoshtaria, líder de Droa! (¡Es hora!), parte de la coalición liberal que quedó en segundo lugar en las elecciones parlamentarias según los resultados oficiales, llamó a la oposición “un movimiento de resistencia nacional”.

“No se trata de qué partido te gusta. Se trata de si tú y tus hijos pueden seguir viviendo en este país de una manera más o menos pacífica”, dijo.

Para algunos políticos de la oposición, el descenso del país hacia el autoritarismo no fue una sorpresa.

“Durante más de 10 años he estado diciendo que la trayectoria de Ivanishvili va hacia [el expresidente pro-ruso de Ucrania, Viktor] Yanukovich”, dijo Giga Bokeria, ex asesor de seguridad nacional. “Puede que me sorprenda la velocidad y ciertas formas del giro, pero no el giro en sí mismo.”

Kornely Kakachia, director del Instituto de Política de Georgia en Tiflis, dijo que el partido gobernante estaba arriesgándose al aumentar su opresión sobre la sociedad civil.

“Cuanto más opriman a la gente, más saldrán a la calle”, dijo. “Los georgianos no tolerarán esto. Demasiada gente está harta de Ivanishvili.”

