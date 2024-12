Manifestantes en Georgia salen a las calles por tercera noche debido a la suspensión de las negociaciones con la UE.

“

Los manifestantes en la capital georgiana de Tbilisi salieron a las calles el sábado por tercera noche mientras la indignación pública crecía por la decisión del gobierno de congelar las conversaciones de adhesión a la UE.

Se han producido enfrentamientos violentos con la policía durante las protestas, con cientos de detenidos y decenas de heridos. Es uno de los movimientos de protesta más intensos que Georgia ha experimentado en décadas.

Los manifestantes se oponen a la decisión del gobierno de poner en pausa las conversaciones con la UE y de rechazar cualquier financiamiento del bloque hasta 2028.

El viernes, barricadas y fuegos aparecieron en la principal avenida Rustaveli de Tbilisi. Los manifestantes respondieron a los cañones de agua y gas lacrimógeno de la policía lanzando fuegos artificiales a las líneas policiales. Los manifestantes tomaron por asalto la sede del partido gobernante Georgian Dream (GD).

Muchas universidades, escuelas, negocios y discotecas han cerrado en protesta por las acciones del gobierno. Cientos de empleados estatales, incluidos algunos en ministerios gubernamentales y en la Corte Constitucional, firmaron cartas oponiéndose a la decisión.

© AP

La presidenta de Georgia y figura clave de la oposición, Salome Zourabichvili, dijo el sábado por la noche que permanecería en el cargo mientras el parlamento de Georgia careciera de legitimidad, a pesar de que su mandato oficialmente finalizaba el 16 de diciembre.

“Permanezco como su Presidenta. No hay un parlamento legítimo, y un parlamento ilegítimo no puede elegir un nuevo presidente. Por lo tanto, no puede tener lugar ninguna investidura, y mi mandato continúa hasta que se forme un parlamento legítimamente elegido para elegir a mi sucesor”, dijo Zourabishvili en un discurso nacional el sábado.

El jueves, dijo que GD había “declarado la guerra” a los ciudadanos del país.

El sábado, el departamento de Estado de EE.UU. anunció la suspensión de la asociación estratégica entre EE.UU. y Georgia, diciendo que “varias acciones antidemocráticas han violado los principios centrales” de la misma.

“Al suspender el proceso de adhesión de Georgia a la UE, Georgian Dream ha rechazado la oportunidad de estrechar lazos con Europa y ha hecho a Georgia más vulnerable al Kremlin”, rezaba la declaración.

Ketevan Chachava, directora de la ONG con sede en Tbilisi Center for Development and Democracy, dijo que la represión “parece calculada para intimidar la disidencia pero corre el riesgo de avivar aún más la indignación pública”.

“Los próximos días serán críticos”, añadió.

Guram Chukhrukidze, un economista de principios de los 30 que estuvo entre los manifestantes el viernes por la noche, describió la represión de las protestas como “muy violenta” y dijo que había sido alcanzado por balas de goma. Pero dijo que regresaría a las calles el sábado.

“La gente está muy motivada para luchar y estoy seguro de que ganaremos, este régimen se basa en la fuerza policial y nada más”, dijo.

La ola de protestas es el último paso en una prolongada crisis política en Georgia. GD ha estado en el poder desde 2012 y ha ampliado gradualmente su influencia sobre casi todas las instituciones del país, llevando a la república del Cáucaso Sur de nuevo a la órbita de Rusia.

Eka Gigauri, directora de Transparency International Georgia, otra ONG, dijo que las protestas eran una “lucha generacional”.

“Cuando los georgianos entienden que les quieren quitar el futuro europeo, que el país se va a volcar hacia Rusia, luchan”, dijo. “Rusia nos quiere capturar, eso es lo que está sucediendo”.

A principios de mes, GD anunció que había ganado las elecciones nacionales con el 54 por ciento de los votos. Pero Bruselas y Washington han expresado preocupación por la legitimidad del resultado debido a informes de intimidación, manipulación de votos y fraude en los colegios electorales.

El parlamento europeo ha aprobado una resolución que pide repetir las elecciones y sanciones contra los principales políticos georgianos, incluido el oligarca y fundador de GD, Bidzina Ivanishvili.

Muchos en la oposición georgiana ven la mano de Rusia en la presunta manipulación electoral.

Bruselas detuvo las conversaciones de adhesión de Georgia este verano debido a una polémica ley de “agentes extranjeros” que según los críticos está inspirada en Rusia de Vladímir Putin. Requiere que las ONG y los medios de comunicación que reciben financiación extranjera se registren en el gobierno o se enfrenten a multas.

Más del 80 por ciento de los 3,8 millones de habitantes de Georgia apoyan la membresía en la UE según encuestas de organizaciones de investigación locales e internacionales.

A pesar de la feroz retórica antioccidental de GD, el partido hasta ahora había defendido la integración en la UE. Estaba en el poder cuando Georgia consagró su deseo de adhesión a la UE en la constitución en 2017 y aseguró el estatus de candidato a finales del año pasado.

Incluso en las elecciones de este mes, GD respaldó la adhesión a la UE y la membresía en la OTAN.

Pero, al anunciar la suspensión de las conversaciones de adhesión a principios de semana, el primer ministro Irakli Kobakhidze de GD dijo que se reanudarían cuando Georgia esté “económicamente lista”. Se uniría a la UE para 2030 pero “con dignidad” en lugar de “como un caso de caridad”, dijo.

Hablando en una visita de estado a Kazajistán el jueves, Putin dijo que estaba sorprendido por la “valentía y determinación” del gobierno georgiano en defender sus creencias.

