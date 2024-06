Manifestantes anti-impuestos traumatizados por secuestros, afirman abogados.

Los abogados dicen que los manifestantes anti-impuestos en Kenia que fueron secuestrados la semana pasada como parte de una represión han quedado traumatizados. Se estima que 35 personas sospechosas de liderar las manifestaciones contra el proyecto de ley de finanzas, que fue finalmente retirado, fueron detenidas en una operación supuestamente orquestada por una unidad de inteligencia policial. La mayoría de los secuestrados han sido liberados, aunque la Sociedad de Abogados de Kenia le dijo a la BBC que 10 activistas todavía están desaparecidos. El portavoz del gobierno, Isaac Mwaura, defendió las acciones de la policía, diciendo que “elementos criminales que querían un golpe de estado” intentaron aprovecharse de las protestas pacíficas. Algunos describieron cómo les confiscaron sus teléfonos y computadoras portátiles y sufrieron experiencias horribles en habitaciones oscuras. “La mayoría de ellos están visiblemente afectados y no quieren hablar,” dijo Faith Odhiambo, la presidenta de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK), a la BBC. Las protestas lideradas por jóvenes comenzaron la semana pasada, con miles de manifestantes marchando mayormente en paz en la capital, Nairobi, y en todo el país contra un proyecto de ley de finanzas controvertido que habría aumentado los impuestos. Pero las tensiones se agudizaron el martes por la tarde después de que los policías dispararan a los manifestantes fuera del parlamento que fue invadido por las multitudes. Al menos 23 manifestantes murieron en la violencia del martes, según una asociación de médicos. Al día siguiente, el presidente William Ruto cedió a la presión y dijo que retiraría el proyecto de ley, aprobado por los diputados el martes. También reafirmó su promesa electoral de poner fin a los secuestros instigados por el estado como una herramienta política en medio de la ola de desapariciones. Su vicepresidente, Rigathi Gachagua, culpó al Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de la policía por los secuestros. El miércoles, el Sr. Ruto dijo que todas las personas secuestradas habían sido liberadas, pero los grupos de derechos humanos disputan esto, y la Sra. Odhiambo dijo que mientras el presidente hablaba, 12 personas seguían desaparecidas. “Pero dos han sido [desde entonces] localizadas. Una de ellas fue encontrada ayer abandonada en una plantación de té desnuda,” dijo. Muchos de los liberados no tenían lesiones físicas pero habían quedado tan traumatizados que no querían hablar de su experiencia, dijo la presidenta de la LSK. “Algunos fueron dejados en plantaciones fuera de Nairobi, mientras que otros fueron lanzados en los lados de la carretera y quedaron realmente conmocionados.” Algunos dijeron que ahora solo querían ir a sus casas de pueblo porque no se sienten seguros en la ciudad y otros hablaron de abandonar el país por completo, agregó. La mayoría de ellos tienen menos de 30 años y habían sido sacados de las calles o de sus hogares por hombres armados de civil que se cree que son policías. La mayoría había sido vocales sobre las protestas contra los impuestos en X Spaces, una función que permite a los usuarios organizar conversaciones de audio en vivo con otros en la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Dijeron que sus secuestradores les preguntaron sobre su contribución a las protestas y quién los estaba financiando. “A algunos les preguntaron quién les estaba dando las ideas para protestar,” dijo la Sra. Odhiambo. George Diano, uno de los primeros secuestrados, en una publicación en X detalló algunos de los traumas que había sufrido y pidió a la gente que rezara por aquellos que aún estaban desaparecidos. “Nunca es fácil en manos de esos animales sangrientos. Muchos no hablarán pero realmente te hacen daño,” dijo el Sr. Diano. Austin Omondi, un médico conocido popularmente como Ja Prado en las redes sociales, que había estado organizando donaciones de sangre para los heridos durante las protestas, también fue secuestrado. Estuvo retenido durante seis horas y luego fue liberado después de que los médicos amenazaran con hacer huelga, dijo Davji Atellah, el secretario general del Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia, al programa Newsday de la BBC. “No ha hablado desde que salió de la custodia porque le dieron amenazas contra su vida si revelaba lo que sucedió cuando fue secuestrado,” dijo Atellah. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia, financiada por el estado, dijo que había ayudado a asegurar la liberación de más de 300 personas que habían sido “detenidas ilegalmente”. Se cree que esto se refiere a personas arrestadas mientras manifestaban. La Jefa de Justicia Martha Koome condenó los secuestros, diciendo que constituían un asalto directo al estado de derecho. Anteriormente, el Tribunal Superior aprobó el uso de la fuerza militar para restablecer el orden dado que la policía estaba abrumada durante las protestas. Un juez dijo que el despliegue militar era crucial para proteger las instalaciones gubernamentales, pero dio a las autoridades dos días para aclarar cuánto tiempo duraría el despliegue, junto con sus reglas de enfrentamiento. Mwaura le dijo a la BBC que la retirada de la ley de finanzas fue un “gran golpe para el gobierno, ya que dejó un “gran agujero” en el presupuesto.”Realmente es un gran contratiempo,” dijo Mwaura, culpando a los kenianos “mal informados” por oponerse a ella. “Hubo una campaña muy bien coreografiada, tanto local como internacionalmente, para desinformar y desinformar a la gente para que pudieran crear una revuelta.”