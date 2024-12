Mandelson criticado como “idiota” por asesor de Trump después de ser nombrado embajador en Estados Unidos.

“

El nombramiento del Lord Peter Mandelson como embajador de Gran Bretaña en Washington fue criticado el viernes por uno de los principales estrategas de campañas de Donald Trump, quien le dijo al veterano político británico que “se quedara en casa”.

Chris LaCivita, estratega político republicano que co-gestionó la exitosa campaña presidencial de Trump este año, citó las críticas pasadas de Mandelson hacia Trump, llamándolo “un peligro para el mundo” y “poco menos que un nacionalista blanco”.

“Este gobierno del Reino Unido es especial”, escribió en X. “Reemplazar a un embajador profesional universalmente respetado por un completo idiota – ¡debería quedarse en casa! ¡QUÉ TRISTE!”

El post llegó minutos después de que el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, confirmara que había elegido a Mandelson para reemplazar a Dame Karen Pierce, conocida como “la susurradora de Trump” por su trabajo en la construcción de lazos con el presidente entrante.

El nombramiento de Mandelson pone fin a semanas de indecisión por parte de Starmer sobre si enviar al peso pesado político británico a interactuar con la administración entrante y tratar de evitar la amenaza de aranceles estadounidenses.

Algunos dentro de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido instaron al primer ministro a seguir con Pierce, pero los aliados de Starmer dijeron que finalmente el primer ministro creyó que el caso era abrumador para enviar a un jugador importante a Washington, sobre todo dada la experiencia de Mandelson en temas comerciales.

“No fue una decisión fácil”, dijo una persona cercana al proceso. “El primer ministro se tomó su tiempo. Había algunos en el sistema que querían que Karen continuara. Esa era otra opción”.

Mandelson, ministro bajo Tony Blair y Gordon Brown, es un hábil operador político y mediático, remontándose a sus días como jefe de comunicaciones de Labour en los años 80 cuando se hizo conocido como el “Príncipe de la Oscuridad”.

“Es un gran nombre”, dijo otro funcionario cercano a la selección. “Puede aparecer en Fox News y otros canales de TV y eso es una gran parte del trabajo. Está en una liga aparte”.

Pero su extenso historial mediático también es un riesgo. En una entrevista de 2019 llamó a Trump “poco menos que un nacionalista blanco y racista” y argumentó que incluso las personas que tienen una “admiración furtiva” por el presidente entrante lo ven como “imprudente y un peligro para el mundo”.

Mandelson luciendo una sudadera de EE. UU. durante un paseo en 2001 © PAEl ex presidente de EE.UU. Bill Clinton con Peter Mandelson © PA

Mandelson, ex comisario de comercio de la UE, también fue designado por su experiencia en comercio, con una instrucción inmediata de Starmer para evitar la amenaza de que Gran Bretaña sea objetivo del propuesto arancel del 10-20 por ciento de Trump sobre importaciones globales.

“No hay razón por la que Gran Bretaña deba ser un objetivo inmediato”, dijo una persona cercana a Starmer. “La prioridad de Peter entonces es diseñar un acuerdo económico del siglo XXI en áreas digitales y de servicios, pero eso sería un objetivo a medio plazo”.

Conversaciones anteriores sobre un acuerdo de libre comercio más ambicioso entre las dos naciones se han estancado por estándares alimentarios – el Reino Unido prohíbe el pollo lavado con cloro y la carne tratada con hormonas.

Starmer consideró brevemente a candidatos rivales a principios de año, en particular al ex secretario de exteriores del Labour, David Miliband, y a la ex jefa de política exterior de la UE, Lady Cathy Ashton, pero fueron descartados rápidamente.

“Durante mucho tiempo ha sido ‘Peter o no Peter'”, dijo un funcionario de Downing Street. “Nunca escuché mencionar otro nombre en la categoría ‘no’ en los últimos meses. Realmente no sé por qué tardó tanto”.

Mandelson es cercano a Starmer pero no está en su círculo interno. El embajador prospectivo no fue muy diplomático a principios de este año cuando sugirió que Starmer debería “perder unos cuantos kilos”.

El hombre de 71 años también ha sido un imán de controversias a lo largo de los años. Como ministro, se vio obligado a dimitir dos veces del gobierno de Blair y el año pasado se reveló su pasado contacto con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El mes pasado, Mandelson sugirió que Starmer debería usar al líder de Reform UK, Nigel Farage, como “puente” para construir relaciones con Trump y Elon Musk. “¿Realmente dijo eso Peter?” preguntó un asistente de Starmer en ese momento.

Su mandato de siete años como presidente del Centro de Gran Bretaña y China, un organismo no gubernamental del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo ha convertido en un blanco de halcones conservadores chinos y es poco probable que pase desapercibido en el equipo de Trump.

Iain Duncan Smith, ex líder del Partido Conservador, dijo: “Su postura pública y posición privada sobre China ha sido absolutamente terrible.” Señaló que Mandelson fue el único par laborista en votar en contra de la legislación que apunta al “genocidio” chino en Xinjiang.

Después de la votación, Mandelson dijo a sus colegas que tener una “definición general de genocidio en la formulación de la política exterior” podría ser demasiado amplio y sería difícil de aplicar, dejando al gobierno con las manos atadas.

Peter Mandelson, izquierda, como comisario de comercio de la UE, con su homólogo chino Bo Xilai en 2005 © Eugene Hoshiko/AP

Los allegados a Starmer dijeron que el primer ministro quería esperar a que Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional, y Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Downing Street, se reunieran con el equipo de Trump a principios de este mes antes de tomar una decisión final.

Durante este período de espera, algunos funcionarios de la Oficina de Asuntos Exteriores abogaron por Pierce, quien asumió su cargo en Washington en 2020, para continuar, al menos por un año. “Ella tiene muy buenas relaciones con el equipo de Trump, esa era una opción”, dijo un funcionario del gobierno.

Pero eso solo se vio como una solución temporaria. “No podía continuar para siempre,” dijo un diplomático. Ahora se encuentra en la contienda para convertirse en la primera mujer secretaria permanente en la Oficina de Asuntos Exteriores.

Mientras Starmer se demoraba, se formó una formidable coalición de partidarios detrás de Mandelson, incluyendo a David Lammy, secretario de exteriores, Powell y McSweeney.

“A Keir le gusta tomarse su tiempo con estas decisiones”, admitió un funcionario del gobierno. “Hizo lo mismo con la elección de un nuevo secretario de gabinete y asesor de seguridad nacional. Pero al final el caso a favor de Peter era claro.”

Starmer aceptó que tener un nombre importante y operador político ayudaría a abrir puertas con el equipo de Trump. “Les gustará el hecho de que Peter tiene una reputación de implacabilidad”, dijo un funcionario de la Oficina de Asuntos Exteriores.

La creencia de Mandelson de que Gran Bretaña puede “tener su pastel y comérselo” fomentando buenas relaciones comerciales simultáneamente con Washington, Bruselas y Pekín coincide exactamente con la visión de Starmer que expuso en su discurso de política exterior en Guildhall a principios de este mes.

Starmer dijo el viernes: “Peter aportará una experiencia incomparable al cargo y llevará nuestra asociación [con EE. UU.] de fuerza en fuerza.” Lammy dijo que era “maravilloso dar la bienvenida de nuevo a Peter al equipo”.

Mandelson, cofundador del grupo asesor Global Counsel, dijo: “Es un gran honor servir al país de esta manera”. Ha dicho a sus amigos que pondrá sus intereses comerciales “en pausa” mientras esté en su nuevo trabajo.

Lord Kim Darroch, embajador del Reino Unido en Washington durante la primera presidencia de Trump, dijo que la mayoría de los diplomáticos aceptarían el caso de insertar a un nombrado político en la residencia del embajador diseñada por Edwin Lutyens en 3100 Massachusetts Avenue.

Él dijo al FT: “Estos son tiempos especialmente turbulentos y frágiles. No se trata solo de Trump 2 sino de Ucrania, China y la OTAN. En estas circunstancias es bueno tener a alguien que pueda literalmente levantar el teléfono al primer ministro”.

Para Mandelson ha sido un buen final de año, luego de su decepción el mes pasado al ser superado por Lord William Hague para la cancillería de la Universidad de Oxford.

El lunes estaba en el hospital sometiéndose a una operación en un aneurisma de la aorta inferior, que según sus amigos fue “totalmente exitosa”. Se espera que su nuevo puesto en Washington comience a principios de 2025.

