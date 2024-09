Maher predice que ‘ha acabado’ para Trump

El comediante Bill Maher dijo que cree que el ex presidente Trump va a perder las elecciones presidenciales de 2024 en noviembre en su programa de HBO el viernes.

“Esta noche, estoy diciendo, creo que se acabó”, dijo Bill Maher al comentarista político y encuestador republicano Kristen Soltis Anderson y al ex senador Al Franken (D-Minn.) en “Real Time with Bill Maher”.

“Añadió que cree que tiene la credibilidad para hacer esta predicción porque previamente había sido etiquetado como un “alarmista de Trump” y estaba convencido de que el ex presidente aún tenía una oportunidad incluso después de que se difundiera la cinta de “Access Hollywood” donde Trump presumía de manosear y besar a mujeres sin su consentimiento”.

Soltis Anderson se apresuró a oponerse a Maher.

“No comparto tu confianza en saber cómo va a ir esto”, dijo.

Argumentó que, dejando de lado las encuestas, el poder de Trump radica en el hecho de que los votantes lo conocen a él y a sus políticas, por lo que todavía puede mantenerse firme.

“Ves estos estados de batalla, todavía están al 50/50”, dijo.

Encuestas de The Hill/Decision Desk HQ muestran a Harris liderando a Trump por menos de un uno por ciento en estados de batalla como Michigan y Pensilvania.

Pero Maher no estaba convencido.

“Estaremos empatados el día de las elecciones”, dijo Maher. “Las encuestas estarán empatadas y luego perderá. Esa es mi predicción”.

Los promedios nacionales de las encuestas de The Hill/Decision Desk HQ muestran a Harris liderando a Trump, 49.5 por ciento a 46 por ciento.

