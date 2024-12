Magnus Carlsen regresa al torneo de ajedrez tras resolver disputa sobre jeans

El jugador de ajedrez de alto rango Magnus Carlsen regresa al Campeonato Mundial de Blitz el lunes después de que su organismo rector acordara flexibilizar un código de vestimenta que le valió una multa y la negación de participar en una partida tardía en otro torneo por negarse a cambiarse de jeans.

Lamentando el contratiempo, el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, Arkady Dvorkovich, dijo en un comunicado el domingo que permitiría a los organizadores del torneo del Campeonato Mundial de Blitz considerar la posibilidad de permitir “jeans apropiados” con chaqueta y otras “elegantes desviaciones menores” del código de vestimenta.

El dijo que la postura de Carlsen, que culminó en su abandono del torneo el viernes, destacó la necesidad de más discusión “para asegurar que nuestras reglas y su aplicación reflejen la naturaleza en evolución del ajedrez como un deporte global y accesible”.

Mientras tanto, Carlsen dijo en un video publicado el domingo en las redes sociales que jugaría, y usaría jeans, en el Campeonato Mundial de Blitz cuando comience el lunes.

“Pienso que la situación fue mal manejada de su parte”, dijo el gran maestro noruego de 34 años. Pero añadió que le encanta jugar blitz, una forma acelerada de ajedrez, y quería que los aficionados pudieran verlo, y que se sintió alentado por sus discusiones con la federación después del enfrentamiento del viernes.

“Pienso que todos queremos más o menos lo mismo”, sugirió en el video en su canal de YouTube de la aplicación de ajedrez de Take Take Take. “Queremos que los jugadores estén cómodos, seguro, pero también relativamente presentables.”