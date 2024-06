Magnate de medios de comunicación se casa con Elena Zhukova

El magnate de los medios Rupert Murdoch se ha casado por quinta vez en una ceremonia en su viñedo californiano.

El Sr. Murdoch, de 93 años, se casó el sábado con su nueva esposa Elena Zhukova, de 67 años, una bióloga rusa jubilada.

Se rumoreaba que estaba saliendo con la Sra. Zhukova poco después de que su compromiso con la ex capellán de policía Ann Lesley Smith fuera abruptamente cancelado en abril de 2023.

El Sr. Murdoch, nacido en Australia, que tiene seis hijos, es presidente emérito de News Corporation, que posee Fox News, the Wall Street Journal, the Sun y the Times.

Se retiró como presidente de Fox y News Corp el año pasado, dejando a su hijo Lachlan a cargo de ambas empresas.

Se dice que el Sr. Murdoch y la Sra. Zhukova se conocieron en una fiesta organizada por una de sus ex esposas, la empresaria de origen chino Wendi Deng.

Sus otras ex esposas son la azafata australiana Patricia Booker, la periodista de origen escocés Anna Mann y la modelo y actriz estadounidense Jerry Hall.

La Sra. Zhukova estuvo casada anteriormente con el multimillonario ruso del petróleo Alexander Zhukov, mientras que su hija Dasha, una socialité y empresaria, estuvo casada con el oligarca ruso Roman Abramovich hasta 2017.

Rupert Murdoch empezó su carrera en Australia en los años 50, eventualmente comprando los periódicos News of the World y the Sun en el Reino Unido en 1969.

Más tarde compró una serie de publicaciones en EE. UU. incluyendo el New York Post y el Wall Street Journal.

En 1996, lanzó Fox News, ahora el canal de noticias de televisión más visto en EE. UU.

A través de News Corp, fundada en 2013, el Sr. Murdoch sigue siendo propietario de cientos de medios locales, nacionales e internacionales.

Su carrera no ha estado exenta de controversia. Uno de sus momentos más dañinos fue el escándalo del pirateo telefónico en el Reino Unido que estalló después de que se revelara que the News of the World había escuchado los mensajes de voz de la niña asesinada Milly Dowler.

En septiembre pasado, el Sr. Murdoch anunció que se iba a retirar del papel principal en su imperio mediático, entregando las riendas a su hijo Lachlan y más tarde asumiendo el cargo de Presidente Emérito de tanto Fox como News Corp.