Magnate chino con un Lamborghini rojo y un superyate condenado por estafar mil millones de dólares a inversores.

“

El magnate chino exiliado Guo Wengui, cuya cruzada contra el Partido Comunista atrajo aliados como el asociado de Donald Trump, Steve Bannon, fue condenado por estafar a inversores de mil millones de dólares para financiar su estilo de vida de lujo.

Después de un juicio en Manhattan que duró casi dos meses, Guo fue declarado culpable el martes de fraude y conspiración de extorsión. Condenado en nueve de los 12 cargos en su contra, enfrenta hasta 20 años de prisión por los cargos más graves cuando sea sentenciado el 19 de noviembre.

Guo “operó descaradamente varios esquemas de fraude interrelacionados, todos diseñados para desplumar a sus seguidores leales de su dinero ganado con esfuerzo para que Guo pudiera pasar sus días en su mansión de 50,000 pies cuadrados, conduciendo su Lamborghini de un millón de dólares o descansando en su yate de 37 millones de dólares”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado después del veredicto.

Un abogado de Guo se negó a hacer comentarios, pero Guo casi seguramente apelará el veredicto.

Guo sonrió a sus abogados cuando el jurado salió, abrazó a la abogada Sabrina Shroff y estrechó la mano de otros miembros del equipo de defensa. El empresario controvertido, también conocido como Ho Wan Kwok o Miles Guo, fue juzgado ante jurados cuyos nombres se mantuvieron en secreto, un movimiento inusual diseñado para protegerlos en un caso que ha generado un gran interés.

Apelando a una gran cantidad de seguidores en línea, Guo recaudó dinero de inversores para negocios aparentemente legítimos, pero desvió los fondos para gastar en sí mismo y en su familia. El juicio involucró semanas de testimonios de inversores atraídos por Guo a través de su crítica pública al Partido Comunista Chino, así como de concesionarios de automóviles de lujo que le vendieron vehículos raros y de un director gerente del fondo de cobertura Hayman Capital Management de Kyle Bass, que manejó un fondo de cobertura en el que el gobierno dijo que Guo invirtió $100 millones de los fondos robados.

Ni Bass, Hayman ni Bannon fueron acusados de irregularidades en el caso.

Videos Desde su Superyate

Guo acumuló su siguiente en las redes sociales a través de videos grabados desde su ático en el hotel Sherry-Netherland con vista al Central Park de Nueva York o desde la cubierta de su superyate de 152 pies. Guo afirmaba que su fortuna provenía de su adinerada familia de desarrolladores inmobiliarios en China. Pero una parte de su riqueza, según los fiscales federales, también provenía de robar mil millones de dólares a través de oportunidades de inversión falsas que promocionaba en línea.

El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves pero tuvo que reiniciar con un jurado suplente después de que un miembro del panel admitiera haber buscado en Google el nombre de un coacusado, que aún está prófugo.

La defensa instó a los jurados a no dejar que los gustos caros de Guo nublaran su juicio, afirmando que él exhibía su riqueza como una forma de protesta contra el Partido Comunista.

La fiscalía tenía su propio enfoque. “¿Es Miles Guo un verdadero activista político?” dijo el jueves la asistente del fiscal federal Juliana Murray durante los argumentos de cierre. “No lo sé y no me importa, porque de eso no se trata este juicio.”

Antecedentes Misteriosos

El caso exploró el misterioso pasado de Guo, incluida su huida de la persecución en China, sus lazos con Bannon y cómo llegó a invertir millones en una arriesgada apuesta de Hayman Capital contra el dólar de Hong Kong.

Bannon estaba en el yate de Guo frente a la costa de Connecticut en 2020 cuando el asesor político fue arrestado por conspirar para desviar cientos de miles de dólares de una campaña para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Trump indultó a Bannon justo antes de dejar el cargo.

En 2020, Guo transfirió $100 millones recaudados a través de una oferta de acciones ilícita en su Grupo de Medios GTV al Fondo de Oportunidades de Hong Kong de Hayman, que mantenía una posición en la que la moneda del país estaría dinero gastado en lujos, como un Lamborghini rojo, un Ferrari de 4 millones de dólares para su hijo y una mansión de 26 millones de dólares en Nueva Jersey.

El caso es US v. Guo, 23-cr-00118, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

Recommended Newsletter: CEO Daily ofrece un contexto clave sobre las noticias que los líderes necesitan conocer en el mundo de los negocios. Cada mañana laborable, más de 125,000 lectores confían en CEO Daily para obtener información sobre el C-suite. Suscríbete ahora.”