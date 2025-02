Maestro de Tamil Nadu golpea a estudiante por no recitar poema en hindi, suspendido | Noticias de India

Un maestro de Hindi en la Escuela Bhavans Rajaji Vidyashram en Kilpauk fue suspendido por supuestamente golpear a un estudiante de tercer grado por no poder recitar un poema en Hindi. Según una queja escrita presentada por los padres del estudiante a la administración de la escuela, el maestro también amenazó con prohibirle la entrada a la escuela. Después de la queja, la administración de la escuela tomó medidas contra el maestro. El director de las escuelas privadas M Palanisamy dijo que aún no ha examinado el asunto. “Hablaré con la administración de la escuela y emitiré un informe el lunes”, dijo. CBSE mantiene una estricta política de “tolerancia cero” hacia cualquier forma de violencia por parte de los maestros contra los estudiantes. Las pautas de la junta enfatizan que el castigo corporal está estrictamente prohibido y cualquier abuso físico, verbal o emocional puede llevar a medidas disciplinarias, incluida la suspensión o despido del maestro. Dharani Prabha, miembro de la asociación de bienestar de estudiantes-padres, dijo que “las escuelas deben establecer mecanismos para informar y abordar tales incidentes, garantizando la seguridad de los niños”. Se espera que los maestros fomenten un entorno de aprendizaje de apoyo y no expongan intencionalmente a los estudiantes a la vergüenza o la decepción, dijo Prabha.