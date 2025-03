Madre sudafricana va a juicio por secuestro.

La madre de una niña de seis años que desapareció hace más de un año en Sudáfrica ha sido llevada a juicio acusada de organizar su secuestro. Kelly Smith, su novio Jacquen Appollis y su amigo Steveno van Rhyn fueron arrestados después de que la hija de Smith, Joshlin, desapareciera de fuera de su casa en Saldanha Bay, cerca de Ciudad del Cabo, en febrero del año pasado. La desaparición de Joshlin envió ondas de choque por Sudáfrica y a pesar de una búsqueda altamente publicitada, aún no ha sido encontrada. Los tres han declarado no culpables de los cargos de tráfico humano y secuestro. La señora Smith dijo inicialmente que Joshlin había desaparecido después de dejar a la niña al cuidado del Sr. Appollis. Los fiscales luego la acusaron de haber “vendido, entregado o intercambiado” a la niña de seis años y haber mentido sobre su desaparición. Se desató una intensa y amplia búsqueda de la niña pero la atención pronto se centró en la Señora Smith después de que su amiga y ex coacusada, Lorentia Lombaard, se convirtiera en testigo del estado, según el sitio de noticias Daily Maverick de Sudáfrica. Su búsqueda incluso atrajo el interés del Ministro de Deportes Gayton McKenzie, quien ofreció una recompensa de un millón de rand (£42,500; $54,000) por su retorno seguro. El juicio se llevará a cabo del 3 al 28 de marzo en el centro multipropósito de Saldanha, que ha sido reacondicionado en un tribunal específicamente para el caso. Un juez que preside el caso a principios de este año explicó que la ubicación fue seleccionada para “asegurar que la comunidad tenga acceso” a los procedimientos a lo largo del maratón del juicio.