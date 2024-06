Madre soltera con $1.3 millones de un divorcio no puede pagar un alquiler mensual de $8,000, Dave Ramsey dice que es hora de mudarse.

Mamá soltera con $1.3 millones de un divorcio no puede pagar un alquiler mensual de $8,000, Dave Ramsey dice que es hora de mudarse

Karen, de Irvine, California, llamó al programa de Ramsey para buscar consejo sobre su situación de vivienda. Está recién divorciada con la custodia completa de dos adolescentes y actualmente paga $8,000 de alquiler con un ingreso de $5,600.

Dave Ramsey, famoso por su experiencia financiera, le preguntó a Karen qué obtuvo del divorcio.

“Vendimos la casa,” dice Karen. “Así que, en un banco, en una cuenta de ahorros de alto rendimiento en este momento, tengo alrededor de $1.3 millones solo sentados allí. Y estoy tratando de descubrir qué hacer con eso… Realmente no quiero tocarlo. Y luego estoy recibiendo algo de pensión alimenticia, pero solo por seis meses, y eso son $15,000 al mes.”

Karen dijo que ha pagado sus deudas de automóvil y tarjeta de crédito, pero siente que está luchando cuesta arriba tratando de llegar a fin de mes en un área donde el costo de vida es tan alto.

Según Best Places, el costo de vida en Irvine es aproximadamente un 65% más alto que el promedio de EE. UU. y un 10% más alto que el promedio de California. Además, cuesta alrededor de $1,128,000 comprar una casa en comparación con el promedio de EE. UU. de $338,100. Para vivir cómodamente en Irvine, Best Places indica que una familia necesitaría un ingreso anual mínimo de $216,000.

Karen le dice a Ramsey que no está “viviendo a lo grande” y que lleva un estilo de vida bastante básico. “Pero estás en Irvine,” responde él. “Estás en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.”

A lo largo de la llamada, queda claro que Ramsey empaticen con Karen y su situación, pero también está claro que no podrá mantener su situación de vivienda actual. “Lo siento porque tu esposo era un adicto, y lo siento porque dejó a sus hijos en un aprieto. Pero no pueden vivir en Irvine. No tienes el dinero. Y, por lo tanto, por más desgarrador que sea, lo mejor que puedes hacer por ellos es crear un ambiente estable. Y sabes que no estás en uno. Si $8,000 es lo más barato que puedes encontrar allí, debes ir a otro lugar, cariño. Lo siento.”

Karen no está sola en sus luchas. Según un informe de Forbes, aproximadamente el 43% de los primeros matrimonios terminan en divorcio, y esa tasa es aún más alta para los segundos (60%) y terceros (73%) matrimonios. Según NerdWallet, el ingreso promedio de padres solteros en EE. UU. es de alrededor de $43,000, mientras que el costo promedio de vida para una familia monoparental es de $49,000 al año. Por supuesto, estos números varían drásticamente dependiendo de dónde vivas, pero los gastos a menudo son más altos de lo que los padres solteros están ganando.

Con las tasas de divorcio altas y los ingresos de padres solteros por debajo del costo de vida, muchas personas enfrentan luchas similares. Buscar consejos de un asesor financiero puede proporcionar orientación personalizada sobre cómo administrar activos, presupuestar eficazmente y planificar para el futuro. Muchos asesores ofrecen consultas gratuitas para hablar sobre tu situación financiera y tus objetivos. No dudes en contactar a alguien para obtener orientación profesional, podría ser la clave para asegurar tu futuro financiero y proporcionar estabilidad para tu familia durante un momento difícil.