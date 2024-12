Madre del único rehén británico en Gaza teme por su vida

La Sra. Damari – que describe a su hija como fanática del fútbol del Tottenham que le encanta venir al Reino Unido para visitar a la familia, ir de compras y visitar pubs – está decepcionada con el gobierno británico.

Actualmente se encuentra en el Reino Unido reuniéndose con líderes políticos, incluido el primer ministro.

Pero ella describió la reciente decisión del gobierno de respaldar un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza como no haciendo lo suficiente para garantizar la liberación de los rehenes. El proyecto sí exigía su liberación, pero fue vetado por Estados Unidos, que dijo que eso no era una condición previa para un alto el fuego.

“Realmente sentí que me estaban apuñalando en el corazón. No había precondición para liberar a los rehenes… Básicamente se estaba firmando una orden de muerte para ella [Emily], porque si hay un alto el fuego sin liberación de los rehenes, los rehenes permanecerán allí para siempre,” dijo la Sra. Damari.

Ahora quiere que hagan más.

“Realmente necesito que el gobierno británico, si no son capaces de liberarla de inmediato, al menos darle ayuda humanitaria o una señal de vida, y hacerme saber qué está pasando con eso, porque estoy desesperada por una señal de vida.”

Agregó: “Hablamos todo el tiempo sobre ayuda humanitaria a Gaza, pero no escucho sobre ayuda humanitaria para los rehenes que están en condiciones despreciables. Estoy desesperada por llevarle ayuda humanitaria, que alguien la vea. Es un derecho humano permitir que las personas vean lo que le está pasando.”

Inicialmente, la Sra. Damari no habló públicamente sobre su hija porque confiaba en los gobiernos y negociadores para liberarla. Pero ahora quiere que el público británico entienda que se está reteniendo a una ciudadana dual.

“Ella es la única rehén británica retenida… y quiero que la gente me ayude a sacarla, a ser su voz porque ella no puede pedir ayuda. No tiene voz.”

Más de 44,500 personas han sido asesinadas en Gaza desde que Israel lanzó una campaña militar en respuesta al ataque del 7 de octubre, según el ministerio de salud de Hamas en el territorio.